Z dobro jutranjo rutino v dober dan

Če želimo, da bo tudi jutranje vstajanje prijetno, in ne mučno opravilo, je dobro slediti znanosti. Raziskave, ki so jih opravili na Harvard Medical School, kažejo, da neredni urniki spanja povečajo utrujenost in zmanjšajo zbranost. Najbolje je iti v posteljo zvečer vsak dan ob isti uri in upoštevati, da telo za popolno regeneracijo potrebuje od sedem do osem ur spanca. Če vstajamo zgodaj, denimo med peto in šesto uro, moramo v posteljo oditi najkasneje ob desetih zvečer, da bi se zbudili naspani.

Za hitrejši vklop telesa v nov dan se vsaj deset minut v jutranjih urah izpostavljamo naravni svetlobi. Jutranja svetloba namreč ponastavi notranjo uro telesa in poveča budnost z zaviranjem melatonina, hormona spanja.

Čeprav se nam prav nič ne da, strokovnjaki priporočajo nekaj minut lahkotne jutranje vadbe. Ta povečuje hormon sreče in posledično izboljša razpoloženje. Študija Univerze v Georgii v ZDA je pokazala, da že 20 minut vadbe nizke intenzivnosti zmanjša utrujenost za 65 odstotkov. Za jutranje prebujanje so dobre vaje z raztezanjem, joga, tudi hitri sprehod, lahkotni tek. Pomembno je, da si izberemo vaje, za katere bomo potrebovali čim manj priprav.

20 minut vadbe zmanjša utrujenost za 65 odstotkov.

Čas za zajtrk

Marsikdo si jutra brez kave ne predstavlja. Če smo med njimi, je dobro upoštevati, da pred kavo spijemo vsaj kozarec vode, saj bo tako telo dovolj hidrirano in pripravljeno na prihajajoče izzive. Že blaga dehidracija poslabša zbranost in spomin. Ena od jutranjih rutin, ki nas hitro spravi v življenje, je hladna prha. Raziskave so pokazale, da so se posamezniki, ki so se zjutraj zbudili na tak način, počutili bolj aktivne, budne, pozorne ter so bili manj zaskrbljeni in živčni.

Zjutraj je pomembno, da čas ni naš gospodar.

Zjutraj je vsekakor pomembno, da čas ni naš gospodar. A nekaj si ga je vredno vzeti za dober zajtrk. Ta, pravijo nutricionisti, naj bi vseboval veliko beljakovin in vlaknin. Te nas ne bodo zgolj nasitile, temveč tudi izboljšale zbranost in zmanjšale izgubo energije. Idealna izbira so jajca ali jogurt z ovsenimi kosmiči in narezanim svežim sadjem. Odkar so nas mobilni telefoni povsem zasvojili, si jutra brez njih res težko predstavljamo. Po njih posežemo takoj, ko vstanemo. A strokovnjaki priporočajo, da se temu vsaj pol ure po odhodu iz postelje izogibamo. Preverjanje elektronske pošte in novic, ki so se zgodile čez noč, možgane preplavi s stresnim hormonom. Ta čas raje namenimo denimo pisanju dnevnika ali poslušanju glasbo, ki nam v tem času dneva najbolj ugaja.