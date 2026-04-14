Z empatijo do uspeha

Ameriška psihologa Peter Salovey in John D. Mayer sta model čustvene inteligence razvila pred 36 leti. »Čustveno inteligenco definirava kot podmnožico socialne inteligence, ki vključuje sposobnost spremljanja lastnih in tujih čustev, razlikovanja med njimi ter uporabe teh informacij za usmerjanje lastnega mišljenja in dejanj,« sta razložila. In še, da ljudje, ki so razvili veščine, povezane z njo, razumejo in znajo izražati svoja čustva. Ter jih prepoznavati pri drugih. »Čustveno inteligentna oseba ne išče brezglavo užitka, temveč se posveča čustvom na poti do osebne rasti,« sta med drugim še ugotavljala.

Če imamo dobro razvito čustveno inteligenco, lahko lažje prepoznavamo, kaj je tisto, kar nas motivira in posledično dela zadovoljne. Bolje se znajdemo tudi v konfliktnih situacijah, saj znamo obvladovati lastna negativna čustva. Sposobni smo tudi prepoznavati in razumeti čustva drugih oziroma imamo razvito empatijo. Ta posamezniku omogoča razumevanje dinamike, ki vpliva na odnose, tako osebne kot tiste na delovnem mestu. Glede na vse skupaj je povsem logično, da delodajalci čustveno inteligenco vse bolj cenijo pri svojih podrejenih, saj ti zaradi nje niso le bolj uspešni na delovnem mestu, ampak znajo s sodelavci oblikovati spodbudno delovno okolje.

Znanstveniki poudarjajo, da nam čustvena inteligenca ne pomaga samo pri sobivanju z ljudmi, ampak tudi pri obvladovanju lastnega stresa, kar ima na koncu pozitivni vpliv na posameznikovo zdravje. Kronični stres in dolgotrajni negativni učinki, ki ga spremljajo, kot so jeza, depresija in tesnoba, lahko pospešijo nastanek in napredovanje visokega krvnega tlaka, težave s srcem in sladkorno bolezen. Povečajo tudi dovzetnost za viruse in okužbe ter upočasnijo celjenje ran in poškodb. Ko je govor o čustveni inteligenci, se kar samo od sebe postavlja vprašanje, kako je ta povezana s splošno inteligenco posameznika, merjeno s količnikom IQ. Psihologi poudarjajo, da visok IQ še ni zagotovilo za uspeh. To, kako uspešni smo v življenju, je namreč odvisno tako od čustvene inteligence kot od IQ, čeprav intelekt deluje najbolje, kadar ga spremlja visoka čustvena inteligenca.

Empatija je zelo pomembna pri medosebnih odnosih. FOTO: Inkoly/Getty Images