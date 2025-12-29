  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POSKRBIMO ZA ZDRAVJE

Z juho nad zamašen nos: pomaga razredčiti sluz in zmanjšati občutek zamašenosti

Poskrbimo, da je v prostoru, kjer se najpogosteje zadržujemo, dovolj vlažno, pijemo zadosti tekočine.
Pomagajmo si s paro. FOTO: Syldavia/Getty Images

Pomagajmo si s paro. FOTO: Syldavia/Getty Images

Pršilo prinese takojšnje olajšanje. FOTO: Zarina Lukash/Getty Images

Pršilo prinese takojšnje olajšanje. FOTO: Zarina Lukash/Getty Images

Zamašen nos je spremljevalec prehlada. FOTO: Yurii Yarema/Getty Images

Zamašen nos je spremljevalec prehlada. FOTO: Yurii Yarema/Getty Images

Niso vedno krivi respiratorni virusi. FOTO: Unomat/Getty images

Niso vedno krivi respiratorni virusi. FOTO: Unomat/Getty images

Pomagajmo si s paro. FOTO: Syldavia/Getty Images
Pršilo prinese takojšnje olajšanje. FOTO: Zarina Lukash/Getty Images
Zamašen nos je spremljevalec prehlada. FOTO: Yurii Yarema/Getty Images
Niso vedno krivi respiratorni virusi. FOTO: Unomat/Getty images
Aleksander Brudar
 29. 12. 2025 | 16:17
3:46
A+A-

Ob zamašenem nosu marsikdo pomisli, da se je okužil s katerim od respiratornih virusov. A to zdravstveno stanje, ki je lahko tudi zelo neprijetno, ni nujno posledica prehlada. Lahko je kriva alergija na pršice, plesen, cvetni prah, prhljaj hišnih ljubljenčkov. Morda pa smo bili izpostavljeni določenim sprožilcem, kot so dim, hlapi barv in začinjena hrana. Zamašen nos se lahko razvije tudi, če jemljemo določena zdravila, na primer za visok krvni tlak ali bolečine. Krive so lahko tudi hormonske spremembe, kot sta puberteta ali nosečnost. Naš nos je v prvi bojni črti, ko gre za zaščito telesa pred vsiljivci, pojasnjujejo strokovnjaki. V njegovi notranjosti je veliko dlak in drobnih dlačic, ki lovijo vsiljivce (denimo cvetni prah); ko kihnemo ali pa si le obrišemo nos, jih izrinemo iz telesa. Težava nastane, ko nosne dlake in dlačice vsiljivcev ne ujamejo. Takrat se tkivo, ki obdaja notranjost nosu, vname in začne otekati. Sledi aktivacija imunskega sistema in preplava nosu s sluzjo, ki naj bi vsiljivce dokončno izprala. Otekla nosna tkiva in sluz skupaj zamašijo nos in le še poslabšajo celotno stanje.

Če se prehladimo, zbolimo za gripo ali za covidom-19, je zamašen nos le eden od kazalnikov naše borbe z respiratornimi virusi. In kako si v takem primeru pomagati? Če smo v suhem prostoru, je dobro uporabiti vlažilnik zraka, saj vlažen zrak pomirja razdraženo sluznico v nosu in sinusih ter pomaga redčiti sluz v nosni votlini. Četudi se na prvi pogled zdi nelogično, za lajšanje težav pomaga pitje dovolj tekočine. Lahko je voda, sok ali pa juha, denimo piščančja, ki pomagajo razredčiti sluz in zmanjšati občutek zamašenosti. To seveda ni zdravilo, saj le začasno lajša simptome.

Pršilo prinese takojšnje olajšanje. FOTO: Zarina Lukash/Getty Images
Pršilo prinese takojšnje olajšanje. FOTO: Zarina Lukash/Getty Images

Za zamašen nos so lahko krivi alergija na pršice, plesen, cvetni prah, prhljaj hišnih ljubljenčkov.

Odrešilna meta

Nekateri pri zdravljenju zamašenega nosa uporabljajo fiziološko raztopino. V lekarnah jo je mogoče dobiti v obliki pršila ali kapljic. Blagodejna je lahko tudi para. Za hitrejše lajšanje zamašenega nosu tako v večji posodi zavrimo vodo. Glavo pokrijemo z brisačo, se nagnemo nad posodo in vdihavamo paro. Postopek ponovimo večkrat na dan. Seveda pazimo, da se ne opečemo.

Zamašen nos je spremljevalec prehlada. FOTO: Yurii Yarema/Getty Images
Zamašen nos je spremljevalec prehlada. FOTO: Yurii Yarema/Getty Images

Nos je v prvi bojni črti pri zaščiti telesa pred vsiljivci.

Poprova meta in njena glavna aktivna sestavina mentol veljata za naravno dekongestivno sredstvo in lahko celo razredčita sluz v prsih. Najdemo ju v številnih mazilih in pastilah proti kašlju. Pijemo lahko tudi metin čaj. V lekarnah se da dobiti nosne dekongestive v obliki kapljic in pršil. Pri uporabi seveda sledimo navodilom. Če za zamašen nos niso krivi respiratorni virusi, je dobro preveriti, kaj je tisto, kar nosu več čas povzroča težave, ter jih odstraniti. Če se z zamašenim nosom pogosto srečujete ponoči, so lahko za vse skupaj krive pršice, živalski prhljaj, plesen, čistila in denimo dim cigaret, peči ali kamina. Spomladi veliko preglavic povzroča tudi cvetni prah. Takrat so lahko protialergijska zdravila, ki jih je mogoče dobiti tako v obliki pršil kot tablet, še v kako veliko pomoč. ​

Niso vedno krivi respiratorni virusi. FOTO: Unomat/Getty images
Niso vedno krivi respiratorni virusi. FOTO: Unomat/Getty images

Več iz teme

noszdravjebolezenprehladokužbezamašen nos
ZADNJE NOVICE
18:31
Šport  |  Tekme
OBERSDORF

Dvojna slovenska zmaga na novoletni turneji!

Zmagal je Domen Prevc, drugi je bil Timi Zajc.
29. 12. 2025 | 18:31
18:12
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NORVEŽAN

Tragedija v svetu športa! V hotelski sobi našli mrtvega biatlonca, star je bil le 27 let

Bakken je bil z nekaterimi reprezentančnimi kolegi te dni na višinskih pripravah v mestu Lavaze, kjer so se pripravljali na nadaljevanje sezone po novem letu.
29. 12. 2025 | 18:12
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
PRAZNIČNO

Čokolada ni za pse

Lahko povzroči težave s srcem in živčevjem, najbolje je, če ostanejo pri svojih običajnih briketih in prigrizkih.
Ajda Janovsky29. 12. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Praznično
OBDAROVANJE

Darila, ki dokazano osrečujejo

Raziskave so pokazale, da so darila, ki prinašajo doživetja in izkušnje, boljša izbira od materialnih stvari.
29. 12. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: v zgodnjih jutranjih urah Luna tvori harmoničen trigon z Marsom

Dan za čustveno stabilnost in praktične korake.
29. 12. 2025 | 18:00
17:57
Novice  |  Kronika  |  Doma
PEDOFILIJA

V Sloveniji je spolno zlorabljen vsak peti otrok: med posnetki žrtev tudi mlajši od treh let

Strokovnjaki opozarjajo na neučinkovit odziv sistema, pomanjkanje podpore žrtvam in bolečo tišino v družinah in družbi.
Kaja Grozina29. 12. 2025 | 17:57

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki