Z juho nad zamašen nos: pomaga razredčiti sluz in zmanjšati občutek zamašenosti

Ob zamašenem nosu marsikdo pomisli, da se je okužil s katerim od respiratornih virusov. A to zdravstveno stanje, ki je lahko tudi zelo neprijetno, ni nujno posledica prehlada. Lahko je kriva alergija na pršice, plesen, cvetni prah, prhljaj hišnih ljubljenčkov. Morda pa smo bili izpostavljeni določenim sprožilcem, kot so dim, hlapi barv in začinjena hrana. Zamašen nos se lahko razvije tudi, če jemljemo določena zdravila, na primer za visok krvni tlak ali bolečine. Krive so lahko tudi hormonske spremembe, kot sta puberteta ali nosečnost. Naš nos je v prvi bojni črti, ko gre za zaščito telesa pred vsiljivci, pojasnjujejo strokovnjaki. V njegovi notranjosti je veliko dlak in drobnih dlačic, ki lovijo vsiljivce (denimo cvetni prah); ko kihnemo ali pa si le obrišemo nos, jih izrinemo iz telesa. Težava nastane, ko nosne dlake in dlačice vsiljivcev ne ujamejo. Takrat se tkivo, ki obdaja notranjost nosu, vname in začne otekati. Sledi aktivacija imunskega sistema in preplava nosu s sluzjo, ki naj bi vsiljivce dokončno izprala. Otekla nosna tkiva in sluz skupaj zamašijo nos in le še poslabšajo celotno stanje.

Če se prehladimo, zbolimo za gripo ali za covidom-19, je zamašen nos le eden od kazalnikov naše borbe z respiratornimi virusi. In kako si v takem primeru pomagati? Če smo v suhem prostoru, je dobro uporabiti vlažilnik zraka, saj vlažen zrak pomirja razdraženo sluznico v nosu in sinusih ter pomaga redčiti sluz v nosni votlini. Četudi se na prvi pogled zdi nelogično, za lajšanje težav pomaga pitje dovolj tekočine. Lahko je voda, sok ali pa juha, denimo piščančja, ki pomagajo razredčiti sluz in zmanjšati občutek zamašenosti. To seveda ni zdravilo, saj le začasno lajša simptome.

Pršilo prinese takojšnje olajšanje. FOTO: Zarina Lukash/Getty Images

Odrešilna meta

Nekateri pri zdravljenju zamašenega nosa uporabljajo fiziološko raztopino. V lekarnah jo je mogoče dobiti v obliki pršila ali kapljic. Blagodejna je lahko tudi para. Za hitrejše lajšanje zamašenega nosu tako v večji posodi zavrimo vodo. Glavo pokrijemo z brisačo, se nagnemo nad posodo in vdihavamo paro. Postopek ponovimo večkrat na dan. Seveda pazimo, da se ne opečemo.

Zamašen nos je spremljevalec prehlada. FOTO: Yurii Yarema/Getty Images

Poprova meta in njena glavna aktivna sestavina mentol veljata za naravno dekongestivno sredstvo in lahko celo razredčita sluz v prsih. Najdemo ju v številnih mazilih in pastilah proti kašlju. Pijemo lahko tudi metin čaj. V lekarnah se da dobiti nosne dekongestive v obliki kapljic in pršil. Pri uporabi seveda sledimo navodilom. Če za zamašen nos niso krivi respiratorni virusi, je dobro preveriti, kaj je tisto, kar nosu več čas povzroča težave, ter jih odstraniti. Če se z zamašenim nosom pogosto srečujete ponoči, so lahko za vse skupaj krive pršice, živalski prhljaj, plesen, čistila in denimo dim cigaret, peči ali kamina. Spomladi veliko preglavic povzroča tudi cvetni prah. Takrat so lahko protialergijska zdravila, ki jih je mogoče dobiti tako v obliki pršil kot tablet, še v kako veliko pomoč. ​