Za boleč vrat kriva tudi leta: pogosto je posledica dolgega sedenja, gledanja v telefon ali spanja v nerodnem položaju

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Težave večinoma v nekaj dneh ali tednih izzvenijo.

Vrat sestavljajo vretenca, sklepi, medvretenčne ploščice, mišice in živci. Bolečina se lahko pojavi v katerem koli od teh tkiv, daleč najpogosteje pa jo povzročita mišična napetost ali nateg. Sprožijo ju dolgotrajno sklanjanje nad računalnikom, nepravilno nastavljen zaslon, slaba telesna drža, nenaden gib, dvigovanje bremena ali spanje v neugodnem položaju. Težave pogosto spremljajo otrdelost, omejeno obračanje glave, občutljive mišice ter bolečina, ki se širi proti ramenom ali zatilju. Napetost vratnih mišic lahko prispeva tudi h glavobolu. Če vrat več ur držimo v istem položaju, mišice ves ...