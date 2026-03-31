Za energijo in boljše počutje poskusite to

Že natanko dve desetletji zaznamujemo svetovni dan apiterapije, in sicer na podlagi sklepa na kongresu apiterapije iz leta 2006 v Passauu, ko so najvidnejši svetovni apiterapevti razglasili 30. marec, rojstni dan dr. Filipa Terča, za mednarodni dan apiterapije. To je veda o preventivi in krepitvi zdravja in preprečevanju, lajšanju in zdravljenju težav s čebeljimi pridelki ali pripravki iz njih, z medom, propolisom, cvetnim prahom, matičnim mlečkom, čebeljim strupom ...

Nakopičene izkušnje predstavljajo dragoceno naravno dediščino, ki povezuje tradicijo in sodobno zdravstveno varstvo.

Je del holistične in integrativne medicine, ki pomaga krepiti imunski sistem, izboljšuje psihofizično počutje, lajša težave z dihali, stresom in kožo, Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) pa je uradno začela postopek za priznanje apiterapije kot uradne metode zdravljenja in si že več kot eno leto aktivno prizadeva za formalno priznanje. Po dialogu in strokovnem zagovorništvu so uspešno prepričali pristojne organe, ministrstvo za zdravje pa je zdaj začelo prve korake k uresničitvi te pomembne pobude! »ČZS se zaveda pomena uporabe čebeljih pridelkov, zato verjamemo, da bodo pristojni našo pobudo tudi realizirali!« je prepričan Boštjan Noč, predsednik ČZS in Evropske čebelarske zveze. Apiterapija temelji na modrosti generacij v Sloveniji in po vsem svetu – na globokem, tradicionalnem poznavanju zdravilnih lastnosti panja. Čebelarji in skupnosti že stoletja razumejo in spoštujejo terapevtski potencial medu, propolisa, matičnega mlečka, cvetnega prahu, čebeljega voska in čebeljega strupa. Te nakopičene izkušnje, ki se prenašajo iz roda v rod, predstavljajo dragoceno naravno dediščino, ki povezuje tradicijo in sodobno zdravstveno varstvo.

Priljubljen med

Najpogosteje sta uporabljena dva načina zdravljenja. Prvi je uporaba čebeljih pridelkov in izdelkov za lajšanje najrazličnejših zdravstvenih tegob pri ljudeh in živalih. Med te štejemo med, cvetni prah, propolis, matični mleček, vosek, čebelji strup in v zadnjem času tudi apilarnil – sok iz šest dni starih trotovskih ličink. Daleč najbolj opevan in tudi priljubljen čebelji pridelek je med. Deluje protibakterijsko in protivnetno. Telo razstruplja in mu zagotavlja potrebno energijo, ugodno vpliva na prebavila, krvni obtok, delovanje srca, ledvic in jeter, rast pri otrocih ter na duševno zdravje. Tudi matični mleček je priljubljen, denimo kot sredstvo za boj proti holesterolu, spodbuja razvoj otrok in okrevanje po hudi bolezni, krepi odpornost, starejšim daje dodatne moči, ženskam pa lajša težave v menopavzi, pravijo poznavalci. Propolis je nepogrešljiv v protivnetnih pripravkih, sredstvih proti glivicam, herpesu, lišajem, mozoljem in nekaterih sredstvih za ustno higieno. Je naravni antibiotik, zavira delovanje bakterij, virusov in menda celo rakavih celic; pomaga pri celjenju ran, kosti in hrustanca, zmanjšuje možnost za nastanek krvnih strdkov v žilah. Uravnava nivo holesterola v krvi in je sploh zaveznik odpornosti v sezoni prehladnih obolenj.

Poslušanje čebeljega brenčanja pomirja.

Drugi način pa je uporaba čebelje družine oziroma čebele. Primeri so inhalacija aerosola (zraka), ki prihaja neposredno od čebelje družine iz panja, poslušanje čebeljega brenčanja za pomiritev.

Bo apiterapija kmalu uradna veja zdravilstva, se sprašuje čebelar Karel Vogrinčič. FOTO: Oste Bakal

Matični mleček krepi odpornost. FOTO: Jpc-prod/Getty Images