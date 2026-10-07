Hrbtenica nas drži pokonci, nam omogoča gibanje in varuje pomemben del živčevja, vendar ji naš sodoben življenjski slog ni najbolj naklonjen. Dolge ure sedenja, delo za računalnikom, buljenje v zaslon telefona, pomanjkanje intenzivne vadbe in raztezanja, dolge ure, ki jih preživimo v avtomobilu, so precejšnja obremenitev za hrbet. Mnogi zato težave izkušajo že v mladih, najbolj dejavnih letih življenja.

Izogibamo se nenadnim in hitrim gibom ter upogibom v pasu.

Pri dolgotrajnem sedenju ni največja težava le neustrezna drža, ampak predolgo vztrajanje v istem položaju. Mišice, ki skrbijo za stabilnost trupa, so premalo dejavne, posamezne strukture hrbtenice pa so dolgo obremenjene brez ustrezne opore. Mnogi rešujejo zagato z dragim pisarniškim stolom, a to ne zadostuje. Hrbtenica namreč potrebuje redno gibanje in krepitev mišic, škodo med sedečim delom pa blažimo tako, da pogosto vstajamo, enkrat na uro, se sprehodimo, naredimo nekaj vaj za moč in se raztegnemo. Podobno škodo si pridelamo z nenehnim buljenjem v pametni telefon, pri čemer glavo potisnemo naprej in vratnim mišicam naložimo veliko breme. Jasno je, da se telefonu ne bomo odpovedali, ga pa zato držimo nekoliko višje, v višini oči in ga kar najhitreje odložimo.

Z močjo nog

Hoja, plavanje in kolesarjenje so najbolj priporočljive vaje, ki pomagajo ohranjati gibljivost telesa, če jim dodamo še vaje za mišično moč in občasno intenzivno vadbo, je zmaga naša. Osredotočimo se predvsem na trebušne, hrbtne in medenične mišice, ki nosijo velik del bremena, kar največkrat na dan razgibamo ramena, vrat in boke. Ko dvigujemo težko breme, ga držimo čim bližje telesu, pokrčimo kolena in breme dvignemo z močjo nog. Izogibamo se nenadnim in hitrim gibom ter upogibom v pasu! Pri dolgotrajnem težaškem delu ne pozabimo na pogoste premore, menjanje položaja in vmesno razgibavanje.

Tako preprečimo neenakomeren pritisk na sklepe in mišice v predelu križa. FOTO: Shutterstock

Za hrbtenico skrbimo tudi med spanjem: ni vsak položaj ustrezen, čeprav nam je morda sprva udoben. Če se zjutraj zbudimo okoreli, v bolečinah in zategnjeni, je zagotovo nujno potrebna sprememba. Preverimo kakovost in udobje vzglavnika ter ležišča, če spimo na boku, pa razmislimo o blazini, ki jo namestimo med kolena in tako ohranimo boke v isti liniji. Pri spanju na strani namreč zgornja noga brez opore zdrsne naprej in navzdol, medenica se zasuka, hrbtenica pa se v ledvenem delu zvije v stran, kar povzroča neenakomeren pritisk na sklepe in mišice v predelu križa, jutranja bolečina je tako rekoč neizogibna. Za zdravo hrbtenico ohranjamo tudi primerno telesno težo in tako mišicam ter sklepom prizanesimo z nepotrebno obremenitvijo. A niti vitko telo ni zagotovilo za zdrav hrbet, če ne izvajamo vaj za gibljivost in mišično moč ter ne ohranjamo dobre telesne pripravljenosti! Če se pojavijo bolečine v predelu hrbta, je torej jasno, da je potrebna sprememba v življenjskem slogu – nikoli pa ne omahujemo z obiskom pri zdravniku, če je bolečina nenadna in zelo močna, če sčasoma ne pojenja, jo spremljajo mravljinčenje, odrevenelost ali šibkost v nogah ter težave z odvajanjem in izguba občutka.