Za hrbtenico skrbimo tudi med spanjem

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Hrbtenica nas drži pokonci, nam omogoča gibanje in varuje pomemben del živčevja, vendar ji naš sodoben življenjski slog ni najbolj naklonjen. Dolge ure sedenja, delo za računalnikom, buljenje v zaslon telefona, pomanjkanje intenzivne vadbe in raztezanja, dolge ure, ki jih preživimo v avtomobilu, so precejšnja obremenitev za hrbet. Mnogi zato težave izkušajo že v mladih, najbolj dejavnih letih življenja.
Izogibamo se nenadnim in hitrim gibom ter upogibom v pasu.
Pri dolgotrajnem sedenju ni največja težava le neustrezna drža, ampak predolgo vztrajanje v istem položaju. Mišice, ki skrbijo za stabilnost trupa, so premalo dejavne, posamezne strukture hrbtenice pa so dolgo obremenjene brez ustrezne opore. Mnogi rešujejo zagato z dragim pisarniškim stolom, a to ne zadostuje. Hrbtenica namreč potrebuje redno gibanje in krepitev mišic, škodo med sedečim delom pa blažimo tako, da pogosto vstajamo, enkrat na uro, se sprehodimo, naredimo nekaj vaj za moč in se raztegnemo. Podobno škodo si pridelamo z nenehnim buljenjem v pametni telefon, pri čemer glavo potisnemo naprej in vratnim mišicam naložimo veliko breme. Jasno je, da se telefonu ne bomo odpovedali, ga pa zato držimo nekoliko višje, v višini oči in ga kar najhitreje odložimo.
Hoja, plavanje in kolesarjenje so najbolj priporočljive vaje, ki pomagajo ohranjati gibljivost telesa, če jim dodamo še vaje za mišično moč in občasno intenzivno vadbo, je zmaga naša. Osredotočimo se predvsem na trebušne, hrbtne in medenične mišice, ki nosijo velik del bremena, kar največkrat na dan razgibamo ramena, vrat in boke. Ko dvigujemo težko breme, ga držimo čim bližje telesu, pokrčimo kolena in breme dvignemo z močjo nog. Izogibamo se nenadnim in hitrim gibom ter upogibom v pasu! Pri dolgotrajnem težaškem delu ne pozabimo na pogoste premore, menjanje položaja in vmesno razgibavanje.