Za kosti skrbimo vse življenje: osteoporoza dolgo ne povzroča značilnih simptomov

NA ZDRAVJE

Zelo pomembno vlogo imata prehrana, ki naj bo bogata s kalcijem, gradnikom kosti, in gibanje

Osteoporoza je bolezen, ki se pogosto razvija tiho, brez bolečin in opozorilnih znakov. Marsikdo zanjo izve šele, ko si ob na videz nedolžnem padcu zlomi zapestje, kolk ali vretence. Prav zato je ozaveščanje o zdravju kosti izjemno pomembno, današnji svetovni dan osteoporoze pa poudarja, da moramo za kosti skrbeti vse življenje – jih graditi, varovati in krepiti, da bi tudi v starosti ohranili gibljivost, samostojnost in kakovost življenja. Vitamin D po potrebi dodatno vnašamo v telo. Osteoporoza je presnovna bolezen kosti, pri kateri se zmanjšujeta njihova gostota in kakovost, zato postajajo ...