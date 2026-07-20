Za lepo kožo in zdravo srce: pet odličnih učinkov plavanja

Plavanje je ena najbolj priljubljenih poletnih dejavnosti, ki prinaša številne koristi za naše telo. Tako vse vpliva na organizem.

Koža

Ena prvih sprememb, ki jih lahko opazimo že po tednu ali dveh rednega plavanja je bolj napeta in gladka koža. Redno plavanje spodbuja širjenje krvnih žil in izboljša krvni obtok. Med gibanjem telo proizvaja toploto, ki se sprošča skozi kožo, zato ta pogosto postane rahlo pordela. Ko se telo ohladi, pridejo do izraza številne koristi, med katerimi je najbolj opazna bolj gladka in sijoča polt. Ob plavanju v morju dodatne koristi prinaša tudi morska sol. Morska voda lahko pomaga ublažiti mozolje ter uravnava prekomerno izločanje kožne maščobe.

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Mišice

Med plavanjem so aktivne skoraj vse mišice. Ker je upor vode precej večji kot upor zraka, se te učinkovito krepijo in oblikujejo. Telo porablja več energije, hitreje se zmanjšujejo maščobne zaloge. Gre za obliko vadbe, pri kateri kot obremenitev deluje lastna telesna teža skupaj z uporom vode. Po prvem plavanju v sezoni se lahko pojavijo bolečine v mišicah, ki običajno izzvenijo v 24 do 48 urah.

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Pljuča

Plavanje z dobrim razlogom pogosto priporočajo osebam z boleznimi dihal, kot je astma. Med njim se spremeni ritem dihanja, posledično pljuča učinkoviteje izkoriščajo kisik. Sčasoma se lahko poveča njihova zmogljivost oziroma največja količina kisika, ki jo telo lahko sprejme. Plavanje tako ne krepi le mišic in oblikuje postave, temveč prispeva tudi k boljšemu delovanju pljuč.

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Srce

Po nekaj minutah plavanja telo preide v aerobni način delovanja, srčni utrip pa se pospeši. Srce učinkoviteje črpa s kisikom bogato kri, zato mišice dobijo več kisika in energije. Redno plavanje krepi srčno-žilni sistem ter izboljšuje telesno vzdržljivost.

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Možgani

Ker med plavanjem vdihnemo več kisika, ga več prispe tudi do možganov. To izboljša zbranost, budnost in koncentracijo. Obenem se med plavanjem sproščajo endorfini, hormoni dobrega počutja, ki zmanjšujejo stres in izboljšujejo razpoloženje. Raziskave kažejo, da telesna dejavnost spodbuja delovanje možganov in aktivira tudi področja, ki so med mirovanjem manj dejavna, piše Zadovoljna. hr.