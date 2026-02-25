  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VEČ KOT SOLATA

Za lepo kožo, zdrava jetra in dobro prebavo: vse to zmore regrat

Listi, korenine, semena in cvetovi regrata lahko nudijo številne koristi za zdravje.
FOTO: Madeleine_steinbach/Gettyimages

FOTO: Madeleine_steinbach/Gettyimages

FOTO: Madeleine_steinbach/Gettyimages

FOTO: Madeleine_steinbach/Gettyimages

FOTO: Sonsam/Gettyimages

FOTO: Sonsam/Gettyimages

FOTO: Taja Planinc/Gettyimages

FOTO: Taja Planinc/Gettyimages

 FOTO: Zeleno/Gettyimages

 FOTO: Zeleno/Gettyimages

FOTO: Madeleine_steinbach/Gettyimages
FOTO: Madeleine_steinbach/Gettyimages
FOTO: Sonsam/Gettyimages
FOTO: Taja Planinc/Gettyimages
 FOTO: Zeleno/Gettyimages
M. Fl.
 25. 2. 2026 | 15:00
6:10
A+A-

Čeprav ga pogosto obravnavamo kot trdovraten plevel, se regrat v tradicionalni medicini uporablja že stoletja. Listi, korenine in cvetovi ne popestrijo le jedilnika, temveč so pogosto tudi v vlogi zeliščnih prehranskih dopolnil. Od nekdaj so jih uporabljali kot naravno sredstvo za uravnavanje krvnega sladkorja ter za izboljšanje zdravja kože, jeter in srca. Od korenine do cveta regrat je izjemno hranljiva rastlina, bogata z vitamini, minerali in vlakninami.

Njegove liste lahko uživamo kuhane ali surove. So odličen vir vitaminov A, C in K, vsebujejo pa tudi vitamin E, folno kislino ter manjše količine drugih vitaminov skupine B. Telesu zagotavljajo več mineralov, med drugim železo, kalcij, magnezij in kalij. Korenina regrata je bogata z inulinom, vrsto topne vlaknine, ki spodbuja rast in ohranjanje koristnih črevesnih bakterij. Posušena korenina se praviloma uporablja za pripravo čaja, nabira se jo zgodaj spomladi ali v jeseni. Korenina je spomladi še mlada, mehka in manj grenka, a vsebuje manj hranil kot jesenska. Cvetovi regrata so pravi zaklad narave. Polni so antioksidantov, kot so flavonoidi, karotenoidi in vitamin C, ki telo varujejo pred učinki škodljivih prostih radikalov. Vse to pa zmore regrat.

Vsebuje močne antioksidante

Vsebuje močne antioksidante, kar lahko pojasni njegove številne zdravilne učinke. Antioksidanti pomagajo nevtralizirati proste radikale, molekule, ki nastajajo pri presnovi in lahko ob prekomerni količini povečajo tveganje za kronične bolezni. V njem so visoke ravni beta-karotena, ki ščiti pred poškodbami celic in oksidativnim stresom. Bogat je tudi s polifenoli, drugo skupino antioksidantov, ki jih je največ v cvetovih, prisotni pa so tudi v koreninah, listih in steblih.

FOTO: Madeleine_steinbach/Gettyimages
FOTO: Madeleine_steinbach/Gettyimages

Lahko pomaga zmanjševati vnetja

Zaradi spojin, kot so polifenoli, lahko regrat prispeva k zmanjšanju vnetij. Vnetje je naraven odziv imunskega sistema, vendar lahko, če je prisotno dlje, poškoduje telesna tkiva in DNK. Nekatere laboratorijske in raziskave na živalih so pokazale zmanjšanje vnetnih markerjev ob uživanju regrata, vendar so potrebne dodatne raziskave na ljudeh.

Pomaga pri uravnavanju krvnega sladkorja

Cikorijska in klorogenska kislina sta bioaktivni spojini v regratu, ki lahko pomagata znižati raven krvnega sladkorja. Raziskave na živalih in v laboratoriju kažejo, da lahko izboljšata izločanje inzulina ter povečata absorpcijo glukoze v mišicah, kar izboljša občutljivost na inzulin.

Skrbi za zdravo srce

Določene spojine v regratu lahko prispevajo k znižanju ravni trigliceridov in holesterola, ki sta dejavnika tveganja za bolezni srca. Trenutne raziskave temeljijo predvsem na laboratorijskih in študijah na živalih. Nekateri menijo, da izvleček listov regrata lahko znižuje krvni tlak, vendar so dokazi omejeni. Regrat deluje tudi kot blag diuretik (pospešuje izločanje tekočine) in vsebuje kalij, ki je povezan z nižjim krvnim tlakom.

Podpira zdravje jeter

Raziskave na živalih kažejo, da lahko izvleček korenine regrata ščiti jetra pred poškodbami in oksidativnim stresom. Za potrditev teh učinkov pri ljudeh bodo potrebne dodatne študije.

Pomaga pri nadzoru telesne teže

Določene raziskave nakazujejo, da lahko regrat in njegove spojine podpirajo presnovo ogljikovih hidratov in zmanjšujejo absorpcijo maščob, vendar dokazi še niso dokončni.

Možni protirakavi učinki

Ena izmed zanimivejših trditev je, da bi izvleček korenine regrata lahko zaviral rast rakavih celic. Nekatere laboratorijske in raziskave na živalih kažejo upočasnitev rasti določenih rakavih celic, vendar manjkajo kakovostne raziskave na ljudeh.

FOTO: Sonsam/Gettyimages
FOTO: Sonsam/Gettyimages

Podpora prebavi in imunskemu sistemu

Regrat se tradicionalno uporablja za lajšanje zaprtja in izboljšanje prebave. Korenina vsebuje inulin, prebiotično vlaknino, ki spodbuja zdravo črevesno floro. Listi so bogati z vlakninami in podpirajo redno odvajanje blata. Raziskave kažejo še, da ima regrat protimikrobne in protivirusne lastnosti.

Za zdravo kožo in kosti

Študije dokazujejo, da lahko izvleček regrata ščiti kožo pred poškodbami, ki so posledica UV-sevanja, staranja in aken. Regratovi listi so dober vir kalcija in vitamina K, oba sta pomembna za zdravje kosti. Antioksidanti v njem pomagajo zmanjševati oksidativni stres, povezan z izgubo kostne mase.

FOTO: Taja Planinc/Gettyimages
FOTO: Taja Planinc/Gettyimages

Priporočeni odmerki

Jasnih smernic za odmerjanje ni, okvirna priporočila so sledeča:

  • Sveži listi: 4 do 10 gramov dnevno
  • Posušeni listi: 4 do 10 gramov dnevno
  • Tinktura listov: 0,4 do čajna žlička (2–5 mililitrov) trikrat dnevno
  • Sok iz svežih listov: čajna žlička (5 ml) dvakrat dnevno
  • Tekoči izvleček: 1 do 2 čajni žlički (5 do 10 mililitrov) dnevno
  • Sveža korenina: 2 do 8 gramov  dnevno
  • Posušen prah: 250 do 1.000 miligramov štirikrat dnevno

Možna tveganja in stranski učinki

Regrat, nabran na neonesnaženih površinah, ima nizko toksičnost in je zlasti kot živilo za večino varen. Predvsem pri osebah, alergičnih na sorodne rastline, denimo  ambrozijo, lahko povzroči alergijski odziv telesa. Vpliva lahko na delovanje nekaterih zdravil, vključno z antibiotiki, antikoagulanti in zdravili za zniževanje krvnega sladkorja. Če jemljete zdravila na recept, se predvsem pred uporabo prehranskih dopolnil z regratom posvetujte z zdravnikom, priporoča portal Healthline.

 FOTO: Zeleno/Gettyimages
 FOTO: Zeleno/Gettyimages

Sorodni članki

Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ste ga vedno jedli z jajci? Čas je za nove trike z regratom

Solata z regratom, jajci in fižolom je sicer super, a kaj, ko bi ga letos končno uporabili še kako drugače?
Kaja Berlot18. 2. 2026 | 11:30

Več iz teme

regratzdrava hranaučinki na zdravje
ZADNJE NOVICE
17:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Gabor Maté, strokovnjak za travmo in odvisnosti: Odprto srce je ključ do zdravljenja (Suzy)

Gabor se je nedavno pridružil platformi MentorShow, ki nas prek aplikacije povezuje z uglednimi strokovnjaki ter nam nudi njihovo znanje in podporo za srečnejše in bolj zdravo življenje.
25. 2. 2026 | 17:00
16:52
Novice  |  Svet
ZAOSTROVANJE

Huda eskalacija spora sredi Evrope, Orban že razporeja vojsko!

Madžarski premier ocenjuje, da Ukrajina načrtuje motenje energetskega sistema.
25. 2. 2026 | 16:52
16:28
Novice  |  Svet
ŠKANDAL

Mestna svetnica ujeta v sramotnem izpadu: »Pi**a ti materina neotesana. Ta še nikoli ni je**l« (VIDEO)

To naj bi se zgodilo med razpravo o vzdrževanju dvorišč mestnih vrtcev in osnovnih šol.
25. 2. 2026 | 16:28
16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
16:10
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA

Tragedija na Hrvaškem: prevrnjen čoln z migranti, en mrtev, več pogrešanih

Med poskusom nezakonitega prečkanja meje med BiH in Hrvaško so reševalci našli truplo moškega in dva preživela, enega sumijo tihotapljenja ljudi, preostale pogrešane še iščejo.
25. 2. 2026 | 16:10
16:10
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Merkur se obrača nazaj

Prihaja zmeda, a tudi dragoceni premor, ko naredimo red. Če bomo potrpežljivi, natančni, lahko iz obdobja zmede izstopimo močnejši.
25. 2. 2026 | 16:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki