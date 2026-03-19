Za mnoge pomembnejši od seksa, poljub vse pogosteje dobro premišljena odločitev

Poljub skriva dolgo evolucijsko zgodbo in presenetljive kulturne razlike: od živalskih začetkov do sodobnih zmenkov razkriva, kako ljudje vzpostavljamo bližino, preverjamo privlačnost in izražamo čustva.

Globoke korenine

Znanstveniki menijo, da ima poljubljanje zelo globoke korenine, ki segajo več milijonov let nazaj, vse do skupnega prednika človeka in drugih primatov. Ena od teorij zagovarja stališče, da se je razvilo iz hranjenja usta na usta, kjer so matere mladičem predajale hrano, kasneje pa je to vedenje dobilo čustveni pomen bližine in navezanosti.

Tudi živali

Šimpanzi in bonobi se dotikajo z ustnicami kot znak sprave in povezanosti, sloni se poljubljajo s trobci, nekatere ptice pa si izmenjujejo hrano kot obliko dvorjenja, včasih pa se preprosto samo kljunčkajo. Gre za različice istega impulza, za preverjanje zaupanja in krepitev vezi.

Drugi dotiki

Poljubljanje ni univerzalno. Antropološke raziskave kažejo, da v številnih kulturah, predvsem v nekaterih delih Afrike, Azije in Južne Amerike, romantičnega poljubljanja sploh ne poznajo ali pa ga ne izvajajo, kot si ga predstavljamo. Namesto tega bližino izražajo drugače – z dotikom čel, objemi ali nežnim drgnjenjem nosov, kot pri Inuitih, od koder prihaja eskimski poljub.

V kulturah brez poljubov imajo pomembno vlogo drugi rituali bližine: vonjanje partnerja, dotikanje obraza, skupno dihanje ali dolgotrajen očesni stik. Ti načini pogosto nosijo enako težo kot poljub, torej sporočajo zaupanje, sprejemanje in intimnost.

Kako je danes

Raziskave kažejo, da večina mladih poljub še vedno dojema kot ključen izkaz privlačnosti. Za mnoge je prvi poljub pomembnejši od samega seksa. Čeprav so mladi bolj odprti do različnih oblik intimnosti, slab poljub pogosto hitro zmanjša zanimanje. Hkrati pa se povečuje tudi pomen privolitve in komunikacije, zato poljub ni več samoumeven korak, ampak bolj zavestna kot hipna izbira.