Za solo in skupinsko poslušanje: prenovljene slušalke WH-1000XM4C z nadgrajenim zvokom in zamenljivo baterijo

Sonyjeve brezžične čezušesne slušalke WH-1000XM4, predstavljene leta 2020, so zaradi kakovostnega zvoka, učinkovitega odpravljanja šumov in udobja ostale priljubljene vrsto let. Zdaj se vračajo v posodobljeni različici XM4C, ki je prilagojena tudi novim evropskim zahtevam glede zamenljivosti baterij, ki določajo, da lahko baterijo brez specializiranega orodja zamenja uporabnik ali kateri koli serviser. A to ni vse: prenovljene slušalke prinašajo tudi izboljšan zvok in sodobnejšo povezljivost.

Zamenljiva baterija ima sicer nekoliko krajšo avtonomijo, pri čemer z vklopljenim aktivnim odpravljanjem šumov (ANC) omogoča 27 ur delovanja, tri ure manj kot pri originalnem modelu. Med izboljšavami sta še povezava bluetooth 6.0 in 10-pasovni izenačevalnik zvoka, po drugi strani pa je Sony opustil povezljivost NFC.

Boljši zvok, preverjena zasnova

Čeprav slušalke XM4C uporabljajo enake zvočniške enote kot predhodnik, je njihova zvočna uglasitev občutno izboljšana. Nizki toni so bolj nadzorovani, srednji izrazitejši, celotna zvočna podoba pa bolj uravnotežena. Ostajata podpora za Sonyjev kodek LDAC in tehnologija DSEE extreme za izboljšanje kompresiranih zvočnih posnetkov.

Praktična torbica za prenašanje. FOTO: Staš Ivanc

Zasnova se skoraj ni spremenila: slušalke so lahke, udobne in primerne za dolgotrajno poslušanje, na voljo pa so v črni, srebrni in novi sivkini barvi. Novost je nadzor na dotik; stari fizični gumbi so bili priročnejši. Sistem aktivnega odpravljanja šumov je enak kot pri izvirniku, a še vedno sodi med učinkovitejše v tem cenovnem razredu. Nekoliko slabše se odreže način prepustnosti, saj glasovi in zvoki iz okolice delujejo nekoliko zadušeno.

Sony WH-1000XM4C stanejo 239,99 evra, s čimer so zelo konkurenčna izbira in cenovno privlačna alternativa dražjemu modelu XM6 (379,99 evra). Sony je z razmeroma majhnimi, a premišljenimi izboljšavami uspešno podaljšal življenjsko dobo enega svojih najbolj priljubljenih izdelkov.

Kompaktni zvočnik z mogočnim zvokom

Popolnoma drugačna beštija pa je Sonyjev prenosni zvočnik ULT tower 5, ki združuje veliko moč, silovite nizke tone in jasen zvok, privlačno osvetlitev in številne možnosti povezovanja. Kljub razmeroma kompaktnim meram je namenjen tudi večjim zabavam.

Razmeroma kompaktni zvočnik s silnimi basi in jasnim zvokom. FOTO: Staš Ivanc

Gre za najcenejšega predstavnika druge generacije zvočnikov serije ULT tower, za katerega je treba odšteti 399 evrov. Zvočnik z močjo 300 vatov meri približno 53 × 36 × 28 cm in tehta 12,7 kg. Štirje ročaji olajšajo prenašanje, postavimo ga lahko pokonci ali leže, privlačen videz pa dopolnjujejo barvne svetleče diode, ki se odzivajo na glasbo. Zaščita IPX4 zagotavlja odpornost proti škropljenju vode, kar pa je razmeroma malo glede na njegov namen.

Gromki basi

Največja prednost zvočnika je njegova zmogljivost: devetpalčni nizkotonec, dva srednjetonca in dva visokotonca ustvarjajo mogočen in prostoren zvok. Nizki toni ostajajo nadzorovani tudi pri visoki glasnosti, vokali so jasni, visoki toni pa dovolj izraziti brez neprijetne ostrine. Na voljo so trije zvočni profili: ULT 1 poudarja globoke base, ULT 2 zagotavlja še bolj energičen zvok, nastavitev flat pa omogoča nevtralno predvajanje glasbe.

Priključkov je na pretek.

Tower 5 podpira bluetooth 5.3 s kodeki SBC, AAC in LDAC ter sočasno povezavo dveh pametnih naprav, medtem ko funkcija party chain omogoča povezovanje do 100 združljivih Sonyjevih zvočnikov. Priključkov ne manjka: USB-C, USB-A, RCA, XLR in vhod za mikrofon ali instrument, zaradi česar je zvočnik primeren tudi za karaoke in manjše nastope. Lahko ga upravljamo s Sonyjevo univerzalno aplikacijo sound connect (10-pasovni izenačevalnik, osvetlitev in posebni zvočni učinki), večino osnovnih funkcij pa je mogoče upravljati tudi neposredno na zvočniku.

Vgrajena baterija po Sonyjevih navedbah omogoča do 20 ur delovanja, varčni način stamina pa še podaljša avtonomijo z omejitvijo energijsko zahtevnejših funkcij. ULT tower 5 je dobra izbira za ljubitelje glasnih zabav, ki si želijo tudi odličnega zvoka.