Za telesno dejavnost starejših

Mednarodni konzorcij pod vodstvom Športne unije Slovenije je zaključil projekt Aktivno staranje in preprečevanje padcev. Rezultati bodo pripomogli k spodbujanju starejših k telesni dejavnosti in športu, enakih možnosti pri telesnem udejstvovanju in krepitvi zmogljivosti organizacij za mednarodno in medsektorsko delovanje, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Projekt opredeljuje aktivno staranje kot ohranjanje in skrb za posameznikovo dobro počutje, dobro telesno, socialno in duševno zdravje z vključenostjo starejšega v družino in skupnost med celotnim procesom staranja. Po navedbah NIJZ ob sedanjem napredku znanosti pričakujejo podaljševanje človekove življenjske dobe, zato je njihova osrednja skrb, da dodanim letom pripišejo tudi zdrava in aktivna leta življenja in s tem spodbujajo visoko, z zdravjem povezano kakovost življenja v starosti.

»Telesna dejavnost je zaščitni dejavnik pred mnogoterimi kroničnimi boleznimi starejših, kot so bolezni srca in ožilja, možganska kap, sladkorna bolezen in nekatere vrste raka; izboljšuje duševno zdravje, lahko odloži pojav demence ter izboljša splošno kakovost življenja in dobro počutje,« je zapisala vodja projekta na NIJZ Tjaša Knific.

Zasnovali so trimestni vadbeni protokol za starejše od 65 let, s poudarkom na mišični zmogljivosti, ravnotežju in funkcionalnih vajah za zmanjšanje tveganja za padce. Za obveščanje starejših odraslih in njihovih družin so pripravili obsežno komunikacijsko kampanjo z infografikami in videi.