Za težke, boleče in otekle noge ni vedno kriva utrujenost

Po dolgem dnevu na nogah, pohodu ali naporni vadbi se lahko pojavijo napetost v mečih, boleče mišice in občutek teže. Navadno si po takšnih obremenitvah opomoremo v nekaj dneh. Če pa se težave pojavijo brez očitnega razloga, vztrajajo ali jih spremlja otekanje, je dobro biti pozornejši. Vzrok namreč ni vedno zgolj utrujenost. Pri mišični utrujenosti prevladujejo občutek teže, izčrpanosti in bolečine, medtem ko je otekanje mogoče tudi opaziti. Zaradi nabiranja tekočine v tkivih se poveča obseg nog, najpogosteje okoli gležnjev in na stopalih. Koža je lahko napeta, čevlji postanejo tesni, nogavice puščajo izrazite odtise. Težavi se lahko pojavita hkrati, vendar ne izvirata nujno iz istega vzroka.

Pri napetih mišicah lahko prijetno sprostitev prinese nežna masaža.

Mišična bolečina po večjem naporu se pogosto razvije šele naslednji dan, najizrazitejša pa je v naslednjih dveh, treh dneh. Nato postopoma popušča in navadno izzveni v nekaj dneh. K okrevanju pripomorejo dovolj spanja in tekočine ter nežno razgibavanje ali lahkotna hoja. Z intenzivnejšo vadbo počakamo, da se bolečina umiri, nato obremenitev povečujemo postopoma. Če je mišična bolečina po naporu nenavadno močna, mišice izrazito oslabijo ali urin postane temen, rjavkast, je potrebna takojšnja zdravniška obravnava, saj so to lahko znaki resnejše poškodbe mišic.

Tudi dolgotrajno sedenje ali stanje lahko povzroči občutek teže ali otekanje nog, zlasti pri ljudeh s krčnimi žilami ali kroničnim venskim popuščanjem. Vzrok je težje vračanje krvi iz nog proti srcu, težave pa so pogosto izrazitejše proti večeru. Olajšanje prineseta gibanje in počitek z dvignjenimi nogami.

Kdaj k zdravniku?

Če so noge po dolgem dnevu težke ali nekoliko otekle, si jih lahko med počitkom podložimo z blazino, tako da so po možnosti nad ravnjo srca. Koristijo tudi kratki sprehodi in redno razgibavanje med dolgotrajnim sedenjem. Pri napetih mišicah lahko prijetno sprostitev prinese nežna masaža. Noge masiramo z gladkimi gibi od stopal in gležnjev proti stegnom, pri tem pa si pomagamo z masažnim oljem ali losjonom. Hladilni geli lahko poskrbijo za občutek svežine. Masaža lahko ublaži mišično napetost in bolečino po telesnem naporu, ne more pa odpraviti bolezni, ki povzročajo težave.

Po običajnem telesnem naporu se stanje praviloma izboljša v nekaj dneh.

Včasih utrujene noge niso povezane zgolj z mišično preobremenitvijo ali venskim krvnim obtokom. Bolečina v mečih, ki se pojavi med hojo in po nekaj minutah počitka popusti, lahko kaže na zoženje arterij. Mravljinčenje, pekoč občutek in odrevenelost pa so lahko povezani s težavami z živci ali hrbtenico. Če so noge tudi ob običajnih dejavnostih hitro utrujene, so lahko krivi slabokrvnost, motnje delovanja ščitnice, sladkorna bolezen ali neželeni učinki zdravil. Otekanje je lahko povezano tudi z nekaterimi zdravili ter boleznimi srca, ledvic ali jeter.

Če se težave ponavljajo, trajajo dlje, se stopnjujejo ali ovirajo vsakodnevne dejavnosti, je potreben posvet z zdravnikom. Enako velja za nepojasnjeno ali vztrajno otekanje ter bolečine, ki ne popuščajo, saj je za ustrezno zdravljenje najprej treba ugotoviti vzrok. Posebej pozorni moramo biti na nenadno oteklino ene noge, zlasti če jo spremljajo bolečina v mečih, toplota ali sprememba barve kože. To so lahko znaki globoke venske tromboze in zahtevajo takojšnjo zdravniško obravnavo. Če se pridružita bolečina v prsih ali težko dihanje, pokličemo 112. Nujna pomoč je potrebna tudi ob nenadni hudi bolečini ter hladni ali izrazito bledi nogi, saj je lahko motena njena prekrvitev.

Dolgotrajne nepojasnjene težave zaupajmo zdravniku. FOTO: Thanasis Zovoilis/Getty Images

Pomaga, če ležemo in noge dvignemo nad raven srca. FOTO: Ekaterina Demidova/Getty Images