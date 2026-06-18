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Za zdrave oči in lepo kožo: izjemni učinki priljubljenega poletnega sadeža

Marelice niso le okusni in barviti sadeži, temveč tudi prava zakladnica hranil.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Rimma_bondarenko/Gettyimages

FOTO: Rimma_bondarenko/Gettyimages

FOTO: Valentynvolkov/Gettyimages

FOTO: Valentynvolkov/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Rimma_bondarenko/Gettyimages
FOTO: Valentynvolkov/Gettyimages
M. Fl.
 18. 6. 2026 | 15:00
5:33
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Marelice (Prunus armeniaca) sodijo med koščičasto sadje. So okrogle, rumeno-oranžne barve in nekoliko spominjajo na manjše breskve, njihov okus pa združuje sladkost in blago kislost. Zaradi bogate hranilne sestave veljajo za eno najbolj zdravih poletnih vrst sadja.

Veliko hranil in malo energije

Marelice v sebi skrivajo številne pomembne vitamine in minerale, ob tem imajo malo energije. Dve sveži (približno 70 gramov) vsebujeta približno 34 kalorij (140 džulov), 8 gramov ogljikovih hidratov, gram beljakovin, 0,3 grama maščob in 1,5 grama prehranskih vlaknin. Poleg tega sta dober vir vitaminov A, C in E ter kalija. V njih so še beta-karoten, lutein in zeaksantin, močni antioksidanti, ki pomagajo ščititi celice pred škodljivimi prostimi radikali. Največ hranil je tik pod lupino, zato je marelice najbolje uživati neolupljene. 

Bogat vir antioksidantov

V marelicah je veliko antioksidantov, med njimi že omenjeni beta-karoten ter vitamini A, C in E. Posebej pomembni so flavonoidi, skupina rastlinskih spojin, za katere raziskave kažejo, da pomagajo zmanjševati tveganje za razvoj bolezni srca in ožilja ter sladkorne bolezni. Med najpomembnejšimi flavonoidi v marelicah so klorogenske kisline, katehini in kvercetin. Ti nevtralizirajo proste radikale, ki povzročajo oksidativni stres. Ta je povezan s številnimi kroničnimi boleznimi, med drugim s srčno-žilnimi obolenji in presnovnimi motnjami.

Za zdrave oči

Sadež telesu dovaja več za zdravje oči pomembnih hranil. Vitamin A pomaga preprečevati nočno slepoto, vitamin E pa deluje kot antioksidant in pred poškodbami ščiti očesna tkiva. Beta-karoten, ki marelicam daje značilno rumeno-oranžno barvo, se v telesu pretvarja v vitamin A. Pomembna sta tudi lutein in zeaksantin, ki ju najdemo v očesni mrežnici in leči. Oba pomagata varovati oči pred oksidativnim stresom in starostnimi spremembami vida.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Za mladosten videz

Uživanje marelic pozitivno vpliva na mladosten videz. Glavni vzroki za prezgodnje staranje kože so izpostavljanje sončnemu sevanju, onesnažen zrak in kajenje. Raziskave kažejo, da lahko antioksidanti pomagajo zmanjšati škodljive učinke teh dejavnikov. Vitamina C in E sodelujeta pri zaščiti kože pred poškodbami zaradi ultravijoličnih žarkov in okoljskih vplivov. Vitamin C igra pomembno vlogo tudi pri nastajanju kolagena, beljakovine, ki koži zagotavlja čvrstost in elastičnost. Zadosten vnos tega vitamina lahko pomaga zmanjšati nastanek gub in pospeši obnovo kože. Beta-karoten med drugim prispeva k boljši zaščiti pred sončnimi opeklinami.

Za zdravje prebavil

Marelice vsebujejo koristne prehranske vlaknine, ki podpirajo zdravo delovanje prebavil. Skodelica narezanih zagotovi približno 3,3 grama vlaknin. Prisotne so tako topne kot netopne vlaknine. Topne vlaknine pomagajo uravnavati raven sladkorja in holesterola v krvi, medtem ko netopne pospešujejo prebavo in skrbijo za redno odvajanje. Vlaknine hkrati hranijo koristne črevesne bakterije, ki so pomembne za zdravo črevesno mikrobioto in dobro delovanje prebavnega sistema.

Zakladnica kalija

Oranžne bombice so dober vir kalija, minerala, ki sodeluje pri številnih pomembnih telesnih procesih. Kalij pomaga pri prenosu živčnih signalov, krčenju mišic in uravnavanju ravnovesja tekočin v telesu. Ker deluje skupaj z natrijem, lahko zadosten vnos kalija pomaga preprečevati zastajanje vode in prispeva k vzdrževanju normalnega krvnega tlaka. Nekatere raziskave kažejo, da prehrana, bogata s kalijem, zmanjšuje tveganje za možgansko kap.

FOTO: Valentynvolkov/Gettyimages
FOTO: Valentynvolkov/Gettyimages

Za vlaženje organizma

Tako kot večina sadja vsebujejo marelice veliko vode. Zadostna hidracija je ključna za uravnavanje telesne temperature, krvnega tlaka, delovanja srca in zdravja sklepov. Ker veliko ljudi ne zaužije dovolj tekočine, so lahko sveže marelice dober dodatek k vsakodnevnemu vnosu vode. Poleg vode vsebujejo tudi kalij, zato so primerne za obnovo tekočin in elektrolitov po telesni dejavnosti.

Za zdrava jetra

Nekatere raziskave na živalih kažejo, da bi marelice lahko pomagale zaščititi jetra pred oksidativnim stresom. V poskusih so imele živali, ki so uživale marelice, nižje vrednosti jetrnih encimov in manj znakov vnetja kot živali, ki marelic niso dobivale. Znanstveniki domnevajo, da so za ta učinek zaslužni antioksidanti, vendar bodo za dokončne zaključke potrebne dodatne raziskave.

Enostavno jih vključimo v prehrano

Sveže in suhe marelice so priročen in okusen prigrizek, ki ga lahko vključimo v številne jedi. Dodamo jih lahko kosmičem, jogurtu ali sadnim solatam. Primerne so za pripravo marmelad, omak in sadnih namazov, odlično pa se podajo tudi k mesnim jedem, pecivu in sladicam. Zaradi prijetnega sladko-kislega okusa lahko v številnih receptih nadomestijo breskve ali slive, priporoča portal Health line.

FOTO: Rimma_bondarenko/Gettyimages
FOTO: Rimma_bondarenko/Gettyimages

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