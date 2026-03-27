Za zdrave oči: naj tečejo umetne solze

Pomlad nas iz zaprtih prostorov spravi ven, v naravo in bolj aktivno življenje, kar zahteva dodatno pozornost pri negi oči. Nanje spomladi vpliva povečana količina cvetnega prahu v zraku. Alergije lahko povzročijo srbenje, rdečico, solzenje in občutek tujka v očeh. Pomembno je, da oči ne drgnemo, saj to lahko simptome še poslabša. Priporočljivo je redno izpiranje oči s fiziološko raztopino ali uporaba umetnih solz. Sončna svetloba je spomladi močnejša, zato je zaščita oči pred UV-žarki ključnega pomena. Dolgotrajna izpostavljenost tem lahko poškoduje oko in poveča tveganje za razvoj očesnih bolezni. Oči zavarujemo s kakovostnimi sončnimi očali, nosimo jih vse leto.

Zgodnje odkrivanje težav omogoča učinkovitejše zdravljenje in preprečuje resnejše zaplete.

Hranila, ki jih vnašamo v telo, neposredno vplivajo na delovanje vida in zaščito očesnih struktur. Uravnotežena prehrana lahko pomaga preprečevati številne težave, tudi suhe oči, utrujenost in celo resnejša obolenja. Eden najpomembnejših za oči je vitamin A; ključen je za dobro delovanje mrežnice in omogoča jasen vid, zlasti v slabših svetlobnih razmerah. Antioksidanti, kot sta vitamina C in E, pomagajo zaščititi oči pred škodljivimi vplivi prostih radikalov, ki lahko povzročijo staranje očesnih tkiv. Lutein in zeaksantin ščitita mrežnico pred poškodbami prostih radikalov in upočasnjujeta starostno izgubo vida. Maščobne kisline omega-3 pomagajo preprečevati suhost oči, povečajo nastajanje solz in pomagajo blažiti vnetje. Pomembno je, da pijemo dovolj tekočine, saj lahko dehidracija povzroči suhe in razdražene oči. Voda je najboljša izbira, priporočljivo je omejiti prekomerno uživanje sladkih in gaziranih pijač.

Redni pregledi

Ne smemo pozabiti na redne preglede oči, zlasti če opazimo spremembe v vidu ali imamo dolgotrajne težave. Zgodnje odkrivanje težav omogoča učinkovitejše zdravljenje in preprečuje resnejše zaplete. V sodobnem načinu življenja lahko veliko dejavnikov negativno vpliva na vid in splošno stanje oči. Dolgotrajno gledanje v zaslone vodi v manj pogosto mežikanje, kar povzroča suhost, draženje in zamegljen vid. Modra svetloba, ki jo oddajajo zasloni, dodatno obremenjuje oči, zlasti zvečer. Spanje je pomembno za splošno zdravje in tudi za oči; utrujene oči so bolj občutljive, pojavljajo se rdečica, trzanje vek in občutek teže.

Eden najpomembnejših za oči je vitamin A. Ključen je za dobro delovanje mrežnice in omogoča jasen vid, zlasti v slabših svetlobnih razmerah.

Kajenje je še en dejavnik, ki škoduje očem. Strupene snovi v cigaretnem dimu zmanjšujejo dotok kisika do očesnih tkiv in povečujejo tveganje za resne bolezni, kot so degeneracija rumene pege, siva mrena in poškodbe vidnega živca. Oči dražijo tudi suh zrak, prah, dim in klimatske naprave. Pomembna je higiena. Ljudje se povprečno dotaknemo obraza 23-krat na uro, če so roke čiste, bomo zmanjšali vnos bakterij v oči, zato je nujno redno in dosledno umivanje rok. Ne delimo brisače z drugimi, pred spanjem je treba očistiti ličila, dosledno je treba skrbeti za higieno leč. Nikakor ne moremo mimo vadbe; če nam zdravnik ni svetoval drugače, poskušajmo zmerno telovaditi vsaj 150 minut na teden. Ta čas lahko, če nam tako bolj odgovarja, razdelimo, denimo pol ure na dan, pet dni v tednu. Vsaka aktivnost šteje, naj bo to kardio vadba, hiter sprehod ali vrtnarjenje. Vadba namreč izboljša pretok krvi in hranil po telesu, vključno z očmi. Dolgotrajna vadba lahko blaži oksidativni stres, pomaga vzdrževati zdravo telesno težo, kar niža tveganje vnetij, ki lahko vodijo v nastanek mrene, makularne degeneracije in glavkoma. Debelost namreč viša tveganje nastanka diabetesa tipa 2, glavnega vzroka slepote pri odraslih.

