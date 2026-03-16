  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOBRO JE VEDETI

Za zdrave oči ob dolgotrajnem gledanju v zaslone storite tole (video)

Dobro jo poznati 15-sekundni trik, ki pomaga pri dolgotrajnem gledanju v zaslone in varuje zdravje oči.
 FOTO: Nikkimeel/Gettyimages
M. Fl.
 16. 3. 2026 | 15:00
1:37
A+A-

Če cel dan gledate v zaslon mobilnega telefona, računalnika ali drugih naprav in opažate, da se vam vid občasno zamegli, so vaše oči suhe ali preprosto čutite nelagodje, lahko za tako imenovano resetiranje vida kadar koli poskusite preprosti trik.

Kako ga izvajati

Ameriški kiropraktik dr. Alan Mandell priporoča naslednje:

  • Držite palec približno 25 centimetrov od oči in nanj za dve sekundi osredotočite pogled.
  • Nato pozornost za dve sekundi hitro preusmerite na predmet na drugi strani sobe.
  • Vrnite pogled na palec in nato ponovno na oddaljeni predmet.
  • To izmenjavanje izvajajte približno 15 sekund.

Ta kratka vaja v očeh aktivira mišice, ki so odgovorne za nadzor fokusa. Ob daljšem zrenju v zaslone, te mišice ostanejo v istem položaju in se utrudijo, kar povzroča začasno zamegljen vid in občutek napetosti.

Zakaj deluje

Z izmeničnim fokusiranjem na palec in oddaljen predmet se te mišice ponastavijo. Poleg tega se izboljša dotok krvi v oči, kar mnogim ljudem omogoči, da vidijo bolj jasno in skoraj takoj občutijo sprostitev oči.

Nasvet: Vaja je zelo primerna kot kratek predah med delom z računalnikom ali učenjem, saj pomaga preprečiti napetost in utrujenost oči, povzema Zadovoljna.hr.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VERONA

Prefinjeno ravnovesje med razkošjem in udobjem ob Jadranu

Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
28. 2. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki