Za zdrave oči ob dolgotrajnem gledanju v zaslone storite tole (video)

Če cel dan gledate v zaslon mobilnega telefona, računalnika ali drugih naprav in opažate, da se vam vid občasno zamegli, so vaše oči suhe ali preprosto čutite nelagodje, lahko za tako imenovano resetiranje vida kadar koli poskusite preprosti trik.

Kako ga izvajati

Ameriški kiropraktik dr. Alan Mandell priporoča naslednje:

Držite palec približno 25 centimetrov od oči in nanj za dve sekundi osredotočite pogled.

Nato pozornost za dve sekundi hitro preusmerite na predmet na drugi strani sobe.

Vrnite pogled na palec in nato ponovno na oddaljeni predmet.

To izmenjavanje izvajajte približno 15 sekund.

Ta kratka vaja v očeh aktivira mišice, ki so odgovorne za nadzor fokusa. Ob daljšem zrenju v zaslone, te mišice ostanejo v istem položaju in se utrudijo, kar povzroča začasno zamegljen vid in občutek napetosti.

Zakaj deluje

Z izmeničnim fokusiranjem na palec in oddaljen predmet se te mišice ponastavijo. Poleg tega se izboljša dotok krvi v oči, kar mnogim ljudem omogoči, da vidijo bolj jasno in skoraj takoj občutijo sprostitev oči.

Nasvet: Vaja je zelo primerna kot kratek predah med delom z računalnikom ali učenjem, saj pomaga preprečiti napetost in utrujenost oči, povzema Zadovoljna.hr.