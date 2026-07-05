Za zdravo delovanje mehurja poskrbimo predvsem sami, ogroža ga tudi cigaretni dim

Na sečni mehur običajno pomislimo šele takrat, ko nas začne opozarjati nase – z bolečinami, pogostim uriniranjem ali neprijetnim pekočim občutkom. Čeprav gre za razmeroma majhen organ, ima pomembno nalogo: zbira urin, ki ga proizvajajo ledvice, in skrbi za nadzorovano izločanje tega iz telesa. Z zdravim življenjskim slogom lahko veliko naredimo za njegovo dobro delovanje in zmanjšamo tveganje za težave!

Na delovanje mehurja vpliva več dejavnikov, povzročitelji težav pa so največkrat premalo zaužite tekočine, zaradi česar je urin bolj skoncentriran, zadrževanje urina, kar omogoča bakterijam, da se lažje razmnožujejo, okužbe sečil, predvsem pri ženskah, zaradi krajše sečnice, staranje in hormonske spremembe, ki pri ženskah prinašajo upad estrogena in slabšo zaščito sluznice sečil, pri moških pa povečano prostato. Bolj ogroženi so tudi kadilci, saj se številne škodljive snovi iz cigaretnega dima izločajo prav z urinom in dražijo steno mehurja, posamezniki s preveliko telesno težo ter tisti, ki se premalo gibajo, saj se tako oslabijo mišice medeničnega dna in poveča tveganje za uhajanje mehurja.

Pripravki iz brusnic podpirajo zdravo delovanje mehurja. FOTO: Westend61/Getty Images

Težave lahko povzročijo tudi hormonske spremembe.

Pozor, kri!

Med najpogostejšimi tegobami je vnetje mehurja, ki je v splošnem ena najpogostejših okužb, zlasti pri ženskah. Pekoče uriniranje, bolečina v spodnjem delu trebuha, moten in zaudarjajoč urin vsekakor terjajo našo dodatno pozornost, ob pojavu krvi v urinu z vročino ali bolečinami v ledvenem predelu pa pohitimo k zdravniku, saj se je okužba verjetno razširila na ledvice. Tudi čezmerno aktiven mehur je pogosta težava, tako tudi uhajanje urina, ki je pri starejših sicer pogostejše; pojavi se zaradi oslabelih mišic medeničnega dna, to pa je pogosto tudi v nosečnosti, po porodu, ob hormonskih spremembah in nekaterih nevroloških boleznih. Sečni kamni lahko zaidejo v mehur in tam povzročajo bolečine, kri v urinu in oteženo uriniranje. Na rak mehurja pa nas opozarja kri v urinu, znak, ki ga nikoli ne bi smeli zanemariti!

Za zdrav mehur lahko naredimo veliko z vsakodnevnimi navadami, denimo, pijemo dovolj tekočine, predvsem vode. Uriniramo takrat, ko začutimo potrebo, poskrbimo tudi za redno odvajanje blata, saj zaprtje povečuje pritisk na mehur. Vzdržujemo zdravo telesno težo in redno skrbimo za telesno dejavnost. Opustimo kajenje, s tem zaščitimo mehur, pljuča, pravzaprav celo telo. Skrbimo za ustrezno intimno higieno, vendar se izogibajmo pretirani uporabi agresivnih sredstev.

Če nam pogosto nagajajo vnetja mehurja, redno uživamo pripravke iz brusnic, ki vsebujejo proantocianidine, ti pa lahko zmanjšajo oprijem bakterij na steno sečil. D-manoza je za naravni sladkor, ki lahko prepreči vezavo bakterij E. coli na sluznico mehurja. Probiotiki lahko pripomorejo k ohranjanju zdrave vaginalne mikrobiote, kar posredno zmanjšuje tveganje za okužbe sečil pri ženskah. Zeliščni pripravki, kot so kopriva, breza in preslica, spodbujajo izločanje urina. Vaje za medenično dno krepijo mišice, ki podpirajo mehur, in pomagajo preprečevati ali zmanjševati uhajanje urina.