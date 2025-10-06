Za zdravo spermo in dober spanec: zakaj je dobro vsak dan jesti bučna semena?

Že majhne količine zaužitih bučnih semen telesu zagotovijo pomembne količine zdravih maščob, magnezija in cinka, poleg tega jih je zelo enostavno vključiti v vsakodnevno prehrano.

Kaj vse se skriva v njih in kaj zmorejo, v sezoni buč in njihovih semen niza portal Miss zdrava.

30 gramov bučnih semen vsebuje:

Energija: 151 kcal oz. 620 džulov

Vlaknine: 1,7 grama

Ogljikovi hidrati: 5 gramov

Beljakovine: 7 gramov

Maščobe: 13 gramov (od tega 6 gramov omega-6 maščobnih kislin)

Vitamin K: 18 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa

Fosfor: 33 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa

Mangan: 42 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa

Magnezij: 37 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa

Železo: 23 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa

Cink: 14 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa

Baker: 19 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa

Poleg tega so v njih visoke količine antioksidantov, kalij, vitamin B2 in folno kislino.

Bogastvo antioksidantov

Vsebujejo antioksidante, kot so karotenoidi in vitamin E. Antioksidanti pomagajo zmanjševati vnetja in ščitijo celice pred prostimi radikali.

Zato lahko živila, bogata z antioksidanti, pomagajo pri zaščiti pred različnimi kroničnimi boleznimi. V eni študiji na podganah z artritisom so po dodajanju bučnega olja živalim opazili zmanjšanje vnetnega stanja.

Foto: Nodar Chernishev/Gettyimages FOTO:

Znižujejo tveganje za določene vrste raka

Prehrana, bogata z bučnimi semeni, je povezana z nižjim tveganjem za raka želodca, dojk, pljuč, prostate in debelega črevesa.

Rezultati ene obsežne raziskave pri ženskah v obdobju po menopavzi so pokazali, da je uživanje bučnih semen povezano z zmanjšanim tveganjem za raka dojk.

Izboljšujejo zdravje prostate in mehurja

Več študij je potrdilo, da bučna semena zmanjšujejo simptome, povezane s težavami s prostato.

Ena od njih je pokazala, da vsakodnevno uživanje desetih gramov ekstrakta bučnih semen izboljša delovanje urinarnega sistema.

So odličen vir magnezija

So eden najboljših naravnih virov magnezija, kar je še posebej pomembno, saj je v zahodnem svetu pomanjkanje tega minerala zelo pogosto. Magnezij je potreben za več kot 600 kemičnih reakcij v telesu. Zadostna raven magnezija je pomembna za:

uravnavanje krvnega tlaka

zmanjševanje tveganja za srčne bolezni

tvorbo in ohranjanje zdravih kosti

uravnavanje ravni glukoze v krvi

FOTO: Gettyimages

Lahko izboljšajo zdravje srca

Študije na živalih so pokazale, da lahko bučno olje, ki se pridobiva iz bučnih semen, zniža visok krvni tlak in raven slabega holesterola, dva ključna dejavnika tveganja za razvoj srčno-žilnih bolezni.

Ena od raziskav, ki je vključevala 35 žensk po menopavzi, je prišla do zaključka, da uživanje prehranskega dopolnila iz bučnega olja v obdobju 12 tednov zniža krvni tlak za 7 odstotkov in poveča raven dobrega HDL holesterola za 16 odstotkov.

Lahko znižujejo raven glukoze v krvi

Raziskave na živalih so pokazale, da buče, bučna semena, prah iz bučnih semen in bučni sok lahko znižajo raven glukoze v krvi. To je posebej pomembno za osebe s sladkorno boleznijo.

Nekaj študij je pokazalo, da uživanje bučnega soka ali prahu iz bučnih semen znižuje raven glukoze pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2, kar pripisujejo visoki vsebnosti magnezija.

Bogata so z vlakninami

Bučna semena so odličen vir prehranskih vlaknin: 30 gramov semen vsebuje približno 5,2 grama vlaknin.

Prehrana, bogata temi snovmi spodbuja zdrav prebavni sistem in je povezana z nižjim tveganjem za srčne bolezni, sladkorno bolezen tipa 2 in debelost.

FOTO: Bhofack2/Gettyimages

Lahko izboljšajo kakovost sperme

Znižana raven cinka v telesu je povezana s slabšo kakovostjo sperme in višjim tveganjem za neplodnost pri moških.

Ker so bučna semena bogata s cinkom, lahko pripomorejo k izboljšanju kakovosti sperme. Vsebujejo tudi antioksidante in druga hranila, ki pomagajo pri ohranjanju optimalne ravni testosterona.

Izboljšujejo spanec

Če imate težave s spanjem, bi morda lahko pred spanjem zaužili nekaj bučnih semen. Ta so naravni vir triptofana, aminokisline, ki spodbuja dober spanec.

Ugotovljeno je bilo, da dnevni vnos enega gram triptofana izboljšuje kakovost spanja. To pomeni, da bi morali zaužiti približno 200 gramov bučnih semen dnevno, da bi dosegli ta učinek.