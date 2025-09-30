Za zdravo srce in dobro prebavo: osem izjemnih učinkov kostanja

Gre za užitne plodove dreves, ki spadajo v rod Castanea. Imajo prijeten, rahlo sladek okus in so zelo vsestranski: uporabljamo jih lahko v nadevih, solatah, juhah in celo sladicah.

Poznamo več vrst kostanja, pravi kostanj (Castanea sativa) je edina avtohtona užitna vrsta v Sloveniji. Drevo lahko v višino zraste tudi do 30 metrov visoko in ima podolgovate, nazobčane liste. Plodovi so zaprti v značilni bodičasti ježici, v kateri se običajno skrivajo eden do trije užitni plodovi.

FOTO: Aygul Bulte/Gettyimages

Pravi kostanj je razširjen po vsej Sloveniji, zlasti v Primorski in Notranjski regiji, na Dolenjskem, v Beli krajini ter jugovzhodnem delu države. Plodove pogosto pečemo, kuhamo ali meljemo v moko.

Kako vse pa kostanj vpliva na zdravje?

Bogata hranilna vrednost

Čeprav ga pogosto enačimo z drugimi oreščki, vsebuje veliko manj maščob in energije ter precej več ogljikovih hidratov in vlaknin.

Deset pečenih plodov telesu zagotovi znatne količine kalija, bakra, mangana, vitamina C in več vitaminov skupine B. Kostanj je zato idealen za vse, ki stremijo k uravnoteženi prehrani.

Močna protivnetna zaščita

Vsebuje bogat nabor antioksidantov, kot so vitamin C, galna in elagična kislina, lutein in zeaksantin.

Ti se v telesu borijo proti prostim radikalom in tako zmanjšujejo oksidativni stres, enega ključnih dejavnikov pri razvoju kroničnih bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen in rak.

Prijazen do srca

Zaradi vsebnosti antioksidantov in kalija ima kostanj pozitiven učinek na zdravje srca.

Kalij pomaga uravnavati krvni tlak, antioksidanti pa zmanjšujejo vnetne procese, ki lahko vodijo v aterosklerozo.

Študije kažejo, da prehrana, bogata s kalijem, občutno zmanjšuje tveganje za srčni infarkt in možgansko kap.

FOTO: Nkeskin/Gettyimages

Podpora zdravi prebavi

Vlaknine, ki jih vsebuje kostanj, pomembno prispevajo k urejeni prebavi.

Spodbujajo redno odvajanje blata in služijo kot hrana za koristne črevesne bakterije ter tako pozitivno vplivajo na črevesno floro in zmanjšujejo vnetja.

Boljši nadzor krvnega sladkorja

Čeprav vsebuje več ogljikovih hidratov kot večina oreščkov, vseeno pozitivno vpliva na ravnovesje krvnega sladkorja.

Vlaknine upočasnijo absorpcijo glukoze, antioksidanti pa lahko izboljšajo občutljivost na inzulin.

To kostanj uvršča med primerna živila tudi za ljudi z inzulinsko rezistenco ali povišanim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2, seveda ob zmernem uživanju.

FOTO: Joannatkaczuk/Gettyimages

Podpora pri hujšanju

Deset plodov vsebuje približno 85 kalorij oziroma 206 džulov. Vlaknine upočasnijo prebavo in povečajo občutek sitosti, kar zmanjšuje željo po nepotrebnih prigrizkih.

Hkrati vsebuje kostanj bistveno manj maščob kot denimo orehi ali mandlji.

Zaščita pred rakom

Laboratorijske študije kažejo, da določeni antioksidanti v kostanju, predvsem elagična kislina, vplivajo na rast rakavih celic, njihovo razmnoževanje in povzročijo celo njihovo celično odmiranje.

Posebej obetavni so rezultati pri rakavih celicah prostate, dojke in debelega črevesa, vendar bodo za dokončne zaključke potrebne še dodatne klinične raziskave.

Preprosta in okusna sestavina

Poleg vseh zdravstvenih koristi je kostanj še kulinarično vsestranski. Pečen ali kuhan je izjemno okusen, njegova rahlo sladkasta aroma pa se lepo poda tako v slane kot sladke jedi.

FOTO: Marcus Z-pics/Gettyimages

Iz njega lahko pripravimo nadeve, juhe, pireje, solate ali celo sladice. Zaradi vsebnosti taninov ga je pred uživanjem priporočljivo termično obdelati, piše portal Healthline.