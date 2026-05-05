  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SUPER HRANA

Za zdravo srce in močne kosti: presenetilo vas bo, kaj vse zmore rukola

Za rahlo pekočim okusom rukole se skrivajo številne koristi.
FOTO: Sanny11/Gettyimages

FOTO: Sanny11/Gettyimages

FOTO: Olegmalyshev/Gettyimages

FOTO: Olegmalyshev/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Viktoria Korobova/Gettyimages

FOTO: Viktoria Korobova/Gettyimages

FOTO: Sanny11/Gettyimages
FOTO: Olegmalyshev/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Viktoria Korobova/Gettyimages
M. Fl.
 5. 5. 2026 | 15:00
5:01
A+A-

Rukola je ena prvih vrst zelenjave, ki spomladi zrastejo na vrtu. Čeprav po videzu spominja na solato, spada med križnice, torej v isto družino kot brokoli, cvetača in ohrovt. Prav to sorodstvo skriva skrivnost njene izjemne hranilne vrednosti in številnih zdravstvenih prednosti, zaradi katerih velja za pravo superživilo.

Močan zaveznik pri preprečevanju raka

Tako kot druge križnice je rukola bogata z naravnimi spojinami, imenovanimi glukozinolati, ki ji dajejo značilen grenak okus in močan vonj. Med žvečenjem se te spojine razgradijo v izotiocianate, močne snovi s protirakavimi lastnostmi. Raziskave kažejo, da te spojine ščitijo celice pred poškodbami, lahko zavirajo rast tumorjev in nevtralizirajo nevarne karcinogene, preden poškodujejo DNK. Redno uživanje rukole je povezano z manjšim tveganjem za raka pljuč, prostate, dojk in trebušne slinavke.

Varuje kosti in preprečuje osteoporozo

Rukola je odličen vir vitamina K, hranila, ki je ključno za zdravje kosti. Vitamin K pomaga pri vgradnji kalcija v kostno strukturo in zmanjšuje tveganje za zlome. Poleg tega vsebuje tudi pomembne količine kalcija in magnezija, ki skupaj krepijo kosti. Za razliko od špinače ima rukola nizko raven oksalatov, kar pomeni, da je kalcij iz nje bolje dostopen in ga telo lažje absorbira.

FOTO: Olegmalyshev/Gettyimages
FOTO: Olegmalyshev/Gettyimages

Izboljšuje zdravje srca in ožilja

Ta zelena rastlina vsebuje kalij, mineral, ki pomaga uravnavati krvni tlak in zmanjšuje tveganje za možgansko kap in srčni infarkt. Bogata je tudi z vlakninami, ki pomagajo zniževati slab holesterol. Ena manj znanih prednosti rukole je visoka vsebnost naravnih nitratov, ki se v telesu pretvorijo v dušikov oksid. Ta spojina sprošča krvne žile, izboljšuje pretok krvi in znižuje krvni tlak, kar so potrdile številne klinične študije.

Krepi odpornost

Rukola je polna vitamina C, močnega antioksidanta, ki je nujen za pravilno delovanje imunskega sistema. Čeprav vas ne bo nujno zaščitila pred prehladom, lahko vitamin C pomaga pri hitrejšem okrevanju, saj spodbuja nastajanje belih krvnih celic, ki se borijo proti okužbam.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Izboljšuje zdravje oči

Zaradi karotenoidov, kot sta lutein in zeaksantin, je rukola odlična za zaščito oči. Ti antioksidanti ščitijo mrežnico in druge občutljive dele očesa pred poškodbami, ki jih povzročajo UV-žarki in škodljiva modra svetloba. Redno uživanje živil, bogatih s temi spojinami, lahko pomaga pri preprečevanju makularne degeneracije, enega vodilnih vzrokov slepote pri starejših.

Pomaga pri prebavi in ohranjanju telesne teže

Z zelo malo kalorijami ter veliko vlakninami in hranili je rukola idealen dodatek prehrani za ohranjanje zdrave telesne teže. Vlaknine zagotavljajo daljši občutek sitosti, kar pomaga pri nadzoru teka. Hkrati hranijo koristne bakterije v črevesju, spodbujajo zdravo prebavo in preprečujejo težave, kot je zaprtje. Kot alkalno živilo rukola pomaga tudi ohranjati optimalno pH ravnovesje v telesu.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Uravnava raven sladkorja v krvi

Izvlečki iz semen rukole so se izkazali za učinkovite pri izboljšanju občutljivosti na inzulin in zniževanju ravni glukoze v krvi. Tudi uživanje listov ima lahko dober učinek, saj rukola praktično ne vsebuje sladkorjev in ogljikovih hidratov. Visoka vsebnost antioksidantov pomaga zmanjševati vnetne procese, povezane s sladkorno boleznijo tipa 2.

Prispeva k zdravi in sijoči koži

Antioksidanti, zlasti vitamina A in C, se borijo proti prostim radikalom, ki povzročajo prezgodnje staranje kože. Vitamin C spodbuja tvorbo kolagena, beljakovine, ki koži daje elastičnost in čvrstost ter zmanjšuje pojav gub. Fitonutrienti v rukoli lahko izboljšajo tudi prekrvavitev, kar koži daje zdrav in sijoč videz.

Izboljšuje športno zmogljivost

Že omenjeni nitrati naredijo rukolo odlično živilo za športnike. Povečana tvorba dušikovega oksida izboljša pretok krvi in dovod kisika v mišice, kar lahko bistveno poveča vzdržljivost in učinkovitost vadbe. Velika skleda rukole, zaužita eno do uro in pol pred treningom, lahko pomembno izboljša športni rezultat.

FOTO: Viktoria Korobova/Gettyimages
FOTO: Viktoria Korobova/Gettyimages

Pomaga pri razstrupljanju telesa

Glukozinolati, rastlinske spojine v rukoli, pomagajo jetrom pri razstrupljanju in odstranjevanju škodljivih snovi iz telesa. Klorofil, ki ji daje zeleno barvo, pomaga tudi pri nevtralizaciji težkih kovin, kemikalij in pesticidov, s čimer dodatno razbremeni organizem, piše 24sata.hr.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Polet
POCENI IN ZELO ZDRAVO

10 živil, ki bi jih morali vsak dan jesti po 55. letu: skrivnost za zdravo srce, boljši spomin in več energije

Po 55. letu ima prehrana še večji vpliv na zdravje. Preverite 10 živil, ki pomagajo varovati srce, možgane, prebavo in mišice ter upočasnjujejo staranje.
Miroslav Cvjetičanin5. 3. 2026 | 13:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVA PREHRANA

Najboljša živila za zdravje srca, jeter, sklepov in črevesja

Premišljeno sestavljeni jedilniki v hipu okrepijo telo.
1. 12. 2025 | 15:00

Več iz teme

rukolazdravjeučinkiantioksidanti
ZADNJE NOVICE
14:31
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
14:25
Lifestyle  |  Stil
IZ NOVE ONEPLUS

Znana Slovenka iskreno: Drznem si povedati, da mi je pošiljal neprimerna sporočila

Izšla je nova Onaplus! V majski številki so se nam zaupali Urška Klakočar Zupančič, Katarina Venturini, Iztok Mlakar, Pia Prezelj, Ana Kordeš in drugi.
5. 5. 2026 | 14:25
14:15
Bulvar  |  Glasba in film
SPRING BREAK

Razprodana Lanterna v ritmu pomladi (FOTO)

Od jutranje joge do žura do zore. Spring Break znova privabil množico mladih.
5. 5. 2026 | 14:15
14:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
14:12
Bulvar  |  Glasba in film
NARODNOZABAVNA GLASBA

Ansambel Brez skrbi na velikem odru, ciljajo tudi na festivale

Šest mladih nadarjenih glasbenikov je nastopilo na Alpskem večeru. Za zdaj preigravajo znane viže, a ustvarjajo tudi svoje, ki jih bomo še slišali.
Mojca Marot5. 5. 2026 | 14:12
14:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Strokovnjaki svarijo: to napako na vrtu maja dela skoraj vsak – in škodi naravi

Če trato maja pustimo rasti, lahko ustvarimo do desetkrat več hrane za opraševalce in hkrati spodbudimo večjo biotsko raznovrstnost na vrtu.
Katja Žnidar5. 5. 2026 | 14:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Doživetje, o katerem bodo zaposleni še dolgo govorili

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

»Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki