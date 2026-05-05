Za zdravo srce in močne kosti: presenetilo vas bo, kaj vse zmore rukola

Rukola je ena prvih vrst zelenjave, ki spomladi zrastejo na vrtu. Čeprav po videzu spominja na solato, spada med križnice, torej v isto družino kot brokoli, cvetača in ohrovt. Prav to sorodstvo skriva skrivnost njene izjemne hranilne vrednosti in številnih zdravstvenih prednosti, zaradi katerih velja za pravo superživilo.

Močan zaveznik pri preprečevanju raka

Tako kot druge križnice je rukola bogata z naravnimi spojinami, imenovanimi glukozinolati, ki ji dajejo značilen grenak okus in močan vonj. Med žvečenjem se te spojine razgradijo v izotiocianate, močne snovi s protirakavimi lastnostmi. Raziskave kažejo, da te spojine ščitijo celice pred poškodbami, lahko zavirajo rast tumorjev in nevtralizirajo nevarne karcinogene, preden poškodujejo DNK. Redno uživanje rukole je povezano z manjšim tveganjem za raka pljuč, prostate, dojk in trebušne slinavke.

Varuje kosti in preprečuje osteoporozo

Rukola je odličen vir vitamina K, hranila, ki je ključno za zdravje kosti. Vitamin K pomaga pri vgradnji kalcija v kostno strukturo in zmanjšuje tveganje za zlome. Poleg tega vsebuje tudi pomembne količine kalcija in magnezija, ki skupaj krepijo kosti. Za razliko od špinače ima rukola nizko raven oksalatov, kar pomeni, da je kalcij iz nje bolje dostopen in ga telo lažje absorbira.

FOTO: Olegmalyshev/Gettyimages

Izboljšuje zdravje srca in ožilja

Ta zelena rastlina vsebuje kalij, mineral, ki pomaga uravnavati krvni tlak in zmanjšuje tveganje za možgansko kap in srčni infarkt. Bogata je tudi z vlakninami, ki pomagajo zniževati slab holesterol. Ena manj znanih prednosti rukole je visoka vsebnost naravnih nitratov, ki se v telesu pretvorijo v dušikov oksid. Ta spojina sprošča krvne žile, izboljšuje pretok krvi in znižuje krvni tlak, kar so potrdile številne klinične študije.

Krepi odpornost

Rukola je polna vitamina C, močnega antioksidanta, ki je nujen za pravilno delovanje imunskega sistema. Čeprav vas ne bo nujno zaščitila pred prehladom, lahko vitamin C pomaga pri hitrejšem okrevanju, saj spodbuja nastajanje belih krvnih celic, ki se borijo proti okužbam.

FOTO: Gettyimages

Izboljšuje zdravje oči

Zaradi karotenoidov, kot sta lutein in zeaksantin, je rukola odlična za zaščito oči. Ti antioksidanti ščitijo mrežnico in druge občutljive dele očesa pred poškodbami, ki jih povzročajo UV-žarki in škodljiva modra svetloba. Redno uživanje živil, bogatih s temi spojinami, lahko pomaga pri preprečevanju makularne degeneracije, enega vodilnih vzrokov slepote pri starejših.

Pomaga pri prebavi in ohranjanju telesne teže

Z zelo malo kalorijami ter veliko vlakninami in hranili je rukola idealen dodatek prehrani za ohranjanje zdrave telesne teže. Vlaknine zagotavljajo daljši občutek sitosti, kar pomaga pri nadzoru teka. Hkrati hranijo koristne bakterije v črevesju, spodbujajo zdravo prebavo in preprečujejo težave, kot je zaprtje. Kot alkalno živilo rukola pomaga tudi ohranjati optimalno pH ravnovesje v telesu.

FOTO: Gettyimages

Uravnava raven sladkorja v krvi

Izvlečki iz semen rukole so se izkazali za učinkovite pri izboljšanju občutljivosti na inzulin in zniževanju ravni glukoze v krvi. Tudi uživanje listov ima lahko dober učinek, saj rukola praktično ne vsebuje sladkorjev in ogljikovih hidratov. Visoka vsebnost antioksidantov pomaga zmanjševati vnetne procese, povezane s sladkorno boleznijo tipa 2.

Prispeva k zdravi in sijoči koži

Antioksidanti, zlasti vitamina A in C, se borijo proti prostim radikalom, ki povzročajo prezgodnje staranje kože. Vitamin C spodbuja tvorbo kolagena, beljakovine, ki koži daje elastičnost in čvrstost ter zmanjšuje pojav gub. Fitonutrienti v rukoli lahko izboljšajo tudi prekrvavitev, kar koži daje zdrav in sijoč videz.

Izboljšuje športno zmogljivost

Že omenjeni nitrati naredijo rukolo odlično živilo za športnike. Povečana tvorba dušikovega oksida izboljša pretok krvi in dovod kisika v mišice, kar lahko bistveno poveča vzdržljivost in učinkovitost vadbe. Velika skleda rukole, zaužita eno do uro in pol pred treningom, lahko pomembno izboljša športni rezultat.

FOTO: Viktoria Korobova/Gettyimages

Pomaga pri razstrupljanju telesa

Glukozinolati, rastlinske spojine v rukoli, pomagajo jetrom pri razstrupljanju in odstranjevanju škodljivih snovi iz telesa. Klorofil, ki ji daje zeleno barvo, pomaga tudi pri nevtralizaciji težkih kovin, kemikalij in pesticidov, s čimer dodatno razbremeni organizem, piše 24sata.hr.