Za zdravo srce in močne kosti: zakaj bi morali večkrat jesti šparglje

Šparglji, ena prvih spomladanskih dobrot na krožniku, niso le okusni, bogati so tudi z vitamini, minerali, vlakninami in antioksidanti. Če iščete še kakšen razlog več, da jih dodate jedilniku, predstavljamo sedem njihovih pozitivnih učinkov na zdravje.

Bogati so s folno kislino

Folna kislina je vitamin iz skupine B, ki sodeluje pri tvorbi DNK, rasti celic in pravilnem razvoju živčnega sistema. Posebej pomembna je v nosečnosti, saj zmanjšuje tveganje za okvare nevralne cevi pri plodu. Šparglji so eden najboljših naravnih virov folne kisline, zato so odlična izbira za ženske v rodni dobi, pa tudi za vse, ki želijo poskrbeti za zdravje možganov in kognitivne funkcije.

Spodbujajo zdravo prebavo in negujejo črevesni mikrobiom

Vsebujejo inulin, prebiotično vlaknino, ki hrani dobre bakterije v črevesju. Zdrava črevesna flora je povezana z močnejšim imunskim sistemom, boljšo prebavo, stabilnejšim razpoloženjem in bolj zdravo presnovo. Raziskave kažejo, da inulin spodbuja rast koristnih bakterij ter v prebavilih izboljšuje absorpcijo hranil.

Skrbijo za zdravje srca

Zaradi kombinacije vlaknin, folne kisline in antioksidantov so šparglji zavezniki zdravega srčno-žilnega sistema. Folna kislina uravnavati količino homocisteina v telesu, spojine, katere povišane vrednosti povečujejo tveganje za bolezni srca. Vlaknine pa prispevajo k zdravim ravnem holesterola.

So naravni diuretik

In pomagajo pri izločanju odvečne tekočine. Vsebujejo aminokislino asparagin, ki spodbuja delovanje ledvic, zato se pogosto priporočajo ljudem, ki imajo težave z napihnjenostjo, zadrževanjem vode ali želijo podpreti zdravje sečil.

Polni so antioksidantov, ki ščitijo celice

Šparglji vsebujejo vitamine A, C in E ter močne flavonoide, kot so kvercetin, kaempferol in rutin. Ti pomagajo v boju proti oksidativnemu stresu, zmanjšujejo vnetja in ščitijo celice pred poškodbami. Redno uživanje antioksidantov je povezano z manjšim tveganjem za kronične bolezni.

Pomagajo pri uravnavanju telesne teže

Imajo malo energije in veliko vlaknin, kar je idealna kombinacija za občutek sitosti in stabilno presnovo. Vlaknine upočasnjujejo prebavo, pomagajo uravnavati tek in ohranjajo stabilno raven energije.

Podpirajo zdravje kosti

Šparglji so dober vir vitamina K, ta je ključen za pravilno mineralizacijo kosti in aktivacijo beljakovin, odgovornih za njihovo trdnost. Ustrezen vnos vitamina K lahko zmanjša tveganje za zlome in izboljša kostno gostoto, piše miss zdrava.