Za zdravo srce in močne kosti: zakaj bi morali večkrat jesti šparglje

Šparglji, ena prvih spomladanskih dobrot na krožniku, niso le okusni, bogati so tudi z vitamini, minerali, vlakninami in antioksidanti. Če iščete še kakšen razlog več, da jih dodate jedilniku, predstavljamo sedem njihovih pozitivnih učinkov na zdravje.
Folna kislina je vitamin iz skupine B, ki sodeluje pri tvorbi DNK, rasti celic in pravilnem razvoju živčnega sistema. Posebej pomembna je v nosečnosti, saj zmanjšuje tveganje za okvare nevralne cevi pri plodu. Šparglji so eden najboljših naravnih virov folne kisline, zato so odlična izbira za ženske v rodni dobi, pa tudi za vse, ki želijo poskrbeti za zdravje možganov in kognitivne funkcije.
Vsebujejo inulin, prebiotično vlaknino, ki hrani dobre bakterije v črevesju. Zdrava črevesna flora je povezana z močnejšim imunskim sistemom, boljšo prebavo, stabilnejšim razpoloženjem in bolj zdravo presnovo. Raziskave kažejo, da inulin spodbuja rast koristnih bakterij ter v prebavilih izboljšuje absorpcijo hranil.
Zaradi kombinacije vlaknin, folne kisline in antioksidantov so šparglji zavezniki zdravega srčno-žilnega sistema. Folna kislina uravnavati količino homocisteina v telesu, spojine, katere povišane vrednosti povečujejo tveganje za bolezni srca. Vlaknine pa prispevajo k zdravim ravnem holesterola.
In pomagajo pri izločanju odvečne tekočine. Vsebujejo aminokislino asparagin, ki spodbuja delovanje ledvic, zato se pogosto priporočajo ljudem, ki imajo težave z napihnjenostjo, zadrževanjem vode ali želijo podpreti zdravje sečil.
Šparglji vsebujejo vitamine A, C in E ter močne flavonoide, kot so kvercetin, kaempferol in rutin. Ti pomagajo v boju proti oksidativnemu stresu, zmanjšujejo vnetja in ščitijo celice pred poškodbami. Redno uživanje antioksidantov je povezano z manjšim tveganjem za kronične bolezni.
Imajo malo energije in veliko vlaknin, kar je idealna kombinacija za občutek sitosti in stabilno presnovo. Vlaknine upočasnjujejo prebavo, pomagajo uravnavati tek in ohranjajo stabilno raven energije.
Šparglji so dober vir vitamina K, ta je ključen za pravilno mineralizacijo kosti in aktivacijo beljakovin, odgovornih za njihovo trdnost. Ustrezen vnos vitamina K lahko zmanjša tveganje za zlome in izboljša kostno gostoto, piše miss zdrava.