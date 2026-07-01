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Za zdravo srce in možgane: drobni sadeži z velikimi učinki na zdravje

Kosmulje so hranljivi, nizkokalorični sadeži, bogati z vitamini, minerali in antioksidanti.
 FOTO: Metrob

 FOTO: Metrob

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Simpson33/Gettyimages

FOTO: Simpson33/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Nito100/Gettyimages

FOTO: Nito100/Gettyimages

 FOTO: Metrob
FOTO: Gettyimages
FOTO: Simpson33/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Nito100/Gettyimages
M. Fl.
 1. 7. 2026 | 15:00
5:36
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Evropske in ameriške kosmulje (Ribes uva-crispa in Ribes hirtellum) so tesne sorodnice črnega, rdečega in belega ribeza. Plodovi so majhni, tehtajo od tri do šest gramov, lahko so zelene, rumenkasto bele, rožnate, rdeče ali temno vijolične barve. Okus je lahko zelo kisel ali prijetno sladek, odvisno od sorte in zrelosti, tako pa kosmulje vplivajo na zdravje.

So izjemno hranljive

Vsebujejo malo kalorij in maščob, hkrati pa veliko pomembnih hranil.

Skodelica (150 gramov) kosmulj vsebuje približno:

  • 66 kalorij (270 džulov),
  • gram beljakovin,
  • manj kot gram maščob,
  • 15 gramov ogljikovih hidratov,
  • 7 gramov prehranskih vlaknin.

Poleg tega so bogat vir:

  • vitamina C,
  • vitamina B5,
  • vitamina B6,
  • bakra,
  • mangana,
  • kalija.

Vitamin C deluje kot močan antioksidant in podpira delovanje imunskega sistema, živčevja ter zdravje kože. Vitamina B5 in B6 sodelujeta pri presnovi in pretvorbi hrane v energijo. Baker prispeva k zdravju srca, možganov in imunskega sistema, mangan podpira presnovo ter zdravje kosti, kalij pa je pomemben za normalno delovanje celic.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Vsebujejo veliko vlaknin in malo energije

Kosmulje so odličen prigrizek za vse, ki želijo zaužiti malo energije, a se kljub temu dobro nasititi. Skodelica teh jagod zagotovi približno četrtino priporočene dnevne količine vlaknin.

Prehranske vlaknine:

  • podaljšujejo občutek sitosti,
  • upočasnjujejo absorpcijo sladkorja,
  • izboljšujejo prebavo,
  • prispevajo k zdravju črevesja.

Prehrana, bogata z vlakninami, je povezana z manjšim tveganjem za debelost, sladkorno bolezen tipa 2, bolezni srca in nekatere vrste raka.

Bogate so z antioksidanti

Kosmulje vsebujejo številne antioksidante, ki pomagajo varovati celice pred poškodbami prostih radikalov in oksidativnim stresom.

Med najpomembnejšimi so:

  • vitamin C,
  • vitamin E,
  • flavonoli,
  • antocianini,
  • fenolne in organske kisline.

Te spojine lahko prispevajo k zdravju srca, ožilja in možganov ter pomagajo upočasnjevati procese staranja.

Pomagajo uravnavati krvni sladkor

Zaradi visoke vsebnosti vlaknin se sladkor iz kosmulj počasneje absorbira v krvni obtok, kar pomaga preprečevati hitra nihanja krvnega sladkorja. Vsebujejo tudi klorogensko kislino, ki lahko upočasni prebavo ogljikovih hidratov in zmanjša porast krvnega sladkorja po obroku, bodo pa za natančne učinke potrebne nadaljne raziskave.

FOTO: Simpson33/Gettyimages
FOTO: Simpson33/Gettyimages

Varujejo zdravje možganov

Nekatere nevrodegenerativne bolezni so povezane s prekomernim kopičenjem železa v možganskih celicah. Kosmulje vsebujejo citronsko kislino, ki lahko pomaga omejevati kopičenje železa v celicah. Poleg tega antioksidanti in druge rastlinske spojine prispevajo k zaščiti možganov pred poškodbami, povezanimi s staranjem.

Nižajo tveganje za raka

Prehrana, bogata z jagodičevjem, je povezana z manjšim tveganjem za razvoj nekaterih vrst raka.

Kosmulje vsebujejo:

  • folno kislino,
  • vitamin C,
  • vitamin E,
  • polifenole,
  • antocianine.

Te spojine lahko zmanjšujejo oksidativni stres in vnetja, ki sodelujejo pri nastanku rakavih obolenj. Laboratorijske raziskave kažejo, da lahko antocianini zavirajo rast rakavih celic, vendar so za dokončne zaključke potrebne dodatne raziskave.

Dobro vplivajo na zdravje srca

Vsebujejo več hranil, ki podpirajo zdravje srca in ožilja. Antioksidanti pomagajo preprečevati oksidacijo LDL oziroma slabega holesterola, flavonoli in antocianini pa lahko prispevajo k zniževanju krvnega tlaka in izboljšanju delovanja krvnih žil. Pomembno vlogo ima tudi kalij, ki pomaga vzdrževati normalen srčni ritem in krvni tlak.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Preprosto jih lahko vključimo v prehrano

Največ hranilnih snovi ohranijo sveže kosmulje. Pred uživanjem jih operemo in po želji odstranimo pecelj ter ostanek cveta. Uživamo jih lahko:

  • kot samostojen prigrizek,
  • v sadnih solatah,
  • z jogurtom,
  • v kosmičih,
  • v zelenih solatah.

Iz njih pripravljajo tudi marmelade, kompote, pite in druge sladice. Pri toplotni obdelavi se del vitaminov in antioksidantov izgubi, pogosto je pripravkom iz njih dodan tudi sladkor.

FOTO: Nito100/Gettyimages
FOTO: Nito100/Gettyimages

Še za konec

Kosmulje sodijo med najbolj hranljive jagodičaste sadeže. So nizkokalorične, bogate z vlakninami, vitamini, minerali in antioksidanti. Raziskave kažejo, da lahko prispevajo k boljšemu uravnavanju krvnega sladkorja, nižjemu holesterolu in krvnemu tlaku ter podpirajo zdravje srca in možganov, in so odlična izbira za zdrav ter uravnotežen jedilnik, piše portal Healthline.

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