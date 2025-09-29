Za zdravo srce je nujen tudi čas zase

Brez muje se še čevelj ne obuje, pravi stari slovenski rek, ki drži tudi v primeru skrbi za srce. Brez njega nam dejansko živeti ni, zato ga z nezdravim načinom življenja nikakor ne bi smeli še dodatno ogrožati. Upoštevati je treba 11 priporočil.

Prvič, uživanje uravnotežene in zdrave prehrane. Ta naj bo bogata s sadjem in zelenjavo. V telo boste tako vnesli številne vitamine in minerale ter prehranske vlaknine, ki, kot pojasnijo na spletnem portalu prehrana.si, v splošnem zmanjšujejo energijsko gostoto hrane, upočasnijo praznjenje želodca, pospešujejo prehajanje črevesne vsebine, povečajo količino blata, upočasnjujejo absorpcijo glukoze in znižujejo holesterol v krvi.

Nezdrav življenjski slog je največje tveganje za pojav srčno-žilnih bolezni. FOTO: Getty Images

Veliko vlaknin lahko dobite tudi z uživanjem jedi iz polnozrnate moke, denimo kruha, pekovskih izdelkov, testenin. Pazite na količino zaužitih slabih maščob, mastnega (rdečega) mesa naj bi pojedli čim manj, raje izberite pusto piščančje ali puranje. Na krožniku naj se pogosteje znajdejo ribe. Solato obogatite z olivnim oljem in denimo koščki avokada, ki vsebuje dobre maščobe. Rogljički, krofi in torte so sicer slastni, a jih je dobro uživati čim redkeje. Z njimi boste zaužili veliko transmaščob, ki slabo vplivajo na raven holesterola v krvi (drugič) in dolgoročno povečujejo tveganje za nastanek srčno-žilnih obolenj.

Visoka raven holesterola v krvi lahko povzroči kopičenje oblog v arterijah, kar lahko poveča tveganje za srčni napad in možgansko kap. Škodljivo je tudi uživanje preveč soli, saj lahko povzroči visok krvni pritisk, ki je eden od dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja.

Vsaj sedem ur kakovostnega spanca na dan potrebujete.

Nič cigaret in čim manj alkohola

Tretjič. Skrbite za redno telesno aktivnost. Tej namenite vsaj eno uro na dan, in sicer v kombinaciji nizke in visoke intenzivnosti. Zavijte na prvi hrib, da boste pospešili srčni utrip. Odpravite se plavat v bazen, v fitnes ali pa vsaj na daljši sprehod. Strokovnjaki pravijo, da šteje prav vsak korak.

Četrtič in petič. Prenehajte kaditi cigarete in na minimum omejite uživanje alkoholnih pijač. »Prekomerno pitje alkohola – več kot dve pijači na dan za moške ali ena pijača na dan za ženske – lahko zviša skupno raven holesterola,« so jasni strokovnjaki ameriškega Nacionalnega inštituta za srce, pljuča in kri.

Za zdravo srce je nujno še uravnavanje krvnega sladkorja (šestič) in nadzor krvnega tlaka (osmič). »Vzdržujte krvni tlak v zdravem območju in spremljajte svoje vrednosti. Krvni tlak, ki je nenehno višji od 130/80 mm Hg, lahko povzroči resne zdravstvene težave.« Vzdrževanje stabilne ravni sladkorja v krvi je ključno za bolnike s sladkorno boleznijo in vse tiste, ki jim grozi razvoj te bolezni.

Na srce zelo slabo vpliva vsakodnevni stres (devetič), ki se mu je zaradi hitrega tempa življenja zelo težko izogniti. Kljub temu lahko zmanjšate njegov negativni vpliv z izvajanjem antistresnih vaj, udeležbo na tečaju joge ali sprehodom v naravi.

Na koncu ostaneta še ohranjanje zdrave telesne teže, ki vpliva na splošno zdravje in pomaga preprečiti in obvladovati številne bolezni in stanja. Ter dovolj spanca: tega naj bo vsaj sedem oziroma osem ur na dan. Pomanjkanje spanca ali slaba kakovost tega povečuje tveganje za visok krvni tlak, bolezni srca in druga zdravstvena stanja.