Zakaj bi morali večkrat jesti kutino

Kutino gojijo že tisoče let, v starodavnih kulturah je simbolizirala ljubezen in rodovitnost. Pogosto so jo postavljali v omare ali na police, kajti njen značilni vonj naravno odišavi prostor.

Za razliko od jabolk ali hrušk kutine ne jemo surove, saj je trda in trpka. Najbolje jo je skuhati ali speči, tako postane mehka in prijetno sladka.

Odlična sta iz nje pripravljena kompot ali marmelada, dobra je v pecivih in tudi v slanih jedeh, saj se odlično poda k mesu, kot sta puran ali jagnjetina.

FOTO: Robertsre/Gettyimages

Kutina ni le okusna, temveč je tudi prava mala zakladnica hranil:

Je bogat vir vitamina C , zato v času prehladov krepi imunski sistem.

, zato v času prehladov krepi imunski sistem. Vsebuje veliko vlaknin , kar pomeni, da spodbuja prebavo in dolgo zagotavlja občutek sitosti.

, kar pomeni, da spodbuja prebavo in dolgo zagotavlja občutek sitosti. Je dober vir antioksidantov , posledično pomaga v boju proti prostim radikalom, upočasnjuje staranje celic in niža tveganje za kronične vnetne bolezni.

, posledično pomaga v boju proti prostim radikalom, upočasnjuje staranje celic in niža tveganje za kronične vnetne bolezni. Predstavlja naravno pomoč proti slabosti, čaj iz kutinovih listov se tradicionalno uporablja za pomirjanje želodca.

Kutina pogosto najde svoje mesto v ljudskem zdravilstvu, zlasti za blaženje kašlja in prebavnih težav. V mnogih kulturah je bila simbol gostoljubnosti, gospodinje so jo v znak dobrodošlice postavile na mizo.

FOTO: Gettyimages

Zaradi visoke vsebnosti pektina je idealna za pripravo želejev in marmelad.

Čeprav je nekoliko utonila v pozabo, si nedvomno zasluži vrnitev na jedilnike. Njen vonj popelje v otroštvo, njen okus obogati sladice in jedi, njena hranilna vrednost jo umešča med prava jesenska superživila.

Če iščete način, kako popestriti svoj jedilnik in hkrati narediti nekaj dobrega za svoje zdravje, je kutina vsekakor prava izbira, piše Zadovoljna.hr.