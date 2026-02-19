  • Delo d.o.o.
ZDRAVA HRANA

Zakaj bi morali vsak dan pojesti pest mandljev

Oreščki že dolgo veljajo za majhno, a izjemno hranilno živilo.
M. Fl.
 19. 2. 2026 | 15:00
A+A-

Oreščki vsebujejo zdrave maščobe, vlaknine, vitamine in minerale ter so pogosto priporočeni kot del uravnotežene prehrane. Čeprav so energijsko bogati, so zaradi hranilne vrednosti in ugodnega vpliva na zdravje odlična izbira za popestritev vsakodnevnega jedilnika, seveda v zmernih količinah. Med njimi posebej izstopajo mandlji. Ti drobni plodovi so bogat vir vitamina E, magnezija, beljakovin, vlaknin in zdravih nenasičenih maščob. Prav zaradi tako bogate hranilne sestave strokovnjaki pravijo, da bi morali vsak dan pojesti pest mandljev ali približno 20 do 25 sadežev. Zakaj?

Varujejo zdravje srca

Mandlji vsebujejo zdrave maščobe, ki pomagajo ohranjati normalno raven holesterola v krvi. Redno uživanje teh je povezano z manjšim tveganjem za srčno-žilne bolezni. Poleg tega lahko prispevajo k boljši prožnosti žil in zmanjševanju vnetnih procesov v telesu. Že nekaj plodov na dan lahko pomembno pripomore k dolgoročnemu varovanju srca.

So dober vir antioksidantov

Vitamin E, ki ga mandlji vsebujejo v večjih količinah, je močan antioksidant, ki ščiti celice pred oksidativnim stresom. S tem pomaga upočasnjevati procese staranja in ohranjati splošno zdravje. Antioksidanti imajo pomembno vlogo tudi pri krepitvi imunskega sistema. Redno uživanje mandljev tako prispeva k boljši odpornosti organizma.

Pomagajo pri uravnavanju telesne teže

Čeprav imajo veliko energije, mandlji zaradi kombinacije beljakovin, vlaknin in zdravih maščob povečajo občutek sitosti. Zato lahko pomagajo pri nadzoru teka in zmanjšajo željo po nezdravih prigrizkih. Vključeni v uravnotežen obrok, preprečijo nenadne napade lakote.

Uravnavajo raven sladkorja v krvi

Zaradi nizke vsebnosti ogljikovih hidratov ter visoke vsebnosti zdravih maščob in vlaknin mandlji pomagajo ohranjati enakomerno raven krvnega sladkorja. To je še posebej pomembno za ljudi, ki pazijo na vnos sladkorja ali se soočajo z inzulinsko odpornostjo. Stabilna raven krvnega sladkorja pomeni tudi manjša nihanja energije in boljše počutje. Mandlji so zato primeren dodatek obrokom, saj sodelujejo pri uravnavanju presnove.

Krepijo kosti in mišice

Vsebujejo magnezij, mineral, ki je ključen za zdravje kosti in pravilno delovanje mišic. Zadosten vnos magnezija prispeva k višji ravni energije in zmanjšuje občutek utrujenosti. Magnezij sodeluje tudi pri obnovi po naporu. Redno uživanje mandljev je koristno za vse, ki so telesno dejavni ali pogosto občutijo mišično napetost.

Dobro vplivajo na prebavo

Zaradi vlaknin mandlji spodbujajo zdravo delovanje črevesja in podpirajo ravnovesje črevesne mikroflore. Urejena prebava je temelj močnega imunskega sistema in splošnega dobrega počutja. Vlaknine prispevajo tudi rednemu odvajanju blata in zmanjšujejo občutek napihnjenosti. Tako pomagajo ohranjati lahkotnost in vitalnost.

Pest mandljev na dan je preprost in praktičen način, kako obogatiti prehrano z dragocenimi hranili. Lahko jih uživamo samostojno ali jih dodamo ovseni kaši, solatam ali smutijem, vsekakor majhna vsakodnevna sprememba z dolgoročnim učinkom na zdravje, piše Zadovoljna. hr.

zdravjezdrava hranazdrava prehranaprigrizkimandlji
