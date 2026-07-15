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Zakaj čez dan srca ne slišimo, zvečer pa ga?

Bitje, ki ga zaznamo med ležanjem, nas pogosto prestraši, vendar zdravniki mirijo, da gre za normalen pojav.
Večinoma ni razloga za skrb. FOTO: Momentimages/Getty Images

Večinoma ni razloga za skrb. FOTO: Momentimages/Getty Images

Če je bitje neenakomerno, obiščimo zdravnika. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images

Če je bitje neenakomerno, obiščimo zdravnika. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images

Težava se pogosto pokaže šele zvečer, ko se človek umiri in začne zaznavati posledice napornega dne. FOTO: Fizkes/Getty Images

Težava se pogosto pokaže šele zvečer, ko se človek umiri in začne zaznavati posledice napornega dne. FOTO: Fizkes/Getty Images

Večinoma ni razloga za skrb. FOTO: Momentimages/Getty Images
Če je bitje neenakomerno, obiščimo zdravnika. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images
Težava se pogosto pokaže šele zvečer, ko se človek umiri in začne zaznavati posledice napornega dne. FOTO: Fizkes/Getty Images
A. J.
 15. 7. 2026 | 11:33
2:46
A+A-

Srce bije enako močno ves dan, a ga čez dan skoraj nikoli ne slišimo. Zakaj ga torej zaznamo zvečer? Ko se uležemo, je okoli nas običajno precej tišje kot čez dan. Ni več prometa, pogovorov ali drugih zvokov, ki bi preusmerjali našo pozornost. Možgani zato veliko lažje zaznajo zvoke, ki jih ustvarja naše telo, tudi bitje srca.

K temu prispeva tudi položaj telesa. Če ležimo na boku, zlasti na levem, je srce nekoliko bližje prsni steni in ušesu, tresljaji pa se lažje prenašajo skozi tkiva. Poleg tega blazina deloma zaduši zvoke iz okolice, zato notranji zvoki postanejo izrazitejši.

Veliko ljudi ob tem pomisli, da jim srce razbija hitreje ali močneje kot običajno. V resnici se pogosto spremeni le naše zaznavanje. Britanska fundacija za srce pojasnjuje, da ponoči, ko smo sproščeni in ni zunanjih motilcev, veliko bolj zaznavamo običajne telesne občutke. Nekateri ljudje bitje srca zaznajo pogosteje tudi zaradi položaja telesa ali stresa.

Če je bitje neenakomerno, obiščimo zdravnika. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images
Če je bitje neenakomerno, obiščimo zdravnika. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images

Če bitje srca slišimo le občasno, predvsem ko ležimo, in nimamo drugih težav, gre praviloma za normalen pojav. Drugače pa je, če v enem ali obeh ušesih slišimo izrazito utripajoče šumenje ali 'utrip', ki se natančno ujema s srčnim utripom, tudi čez dan. Tak pojav zdravniki imenujejo pulzirajoči tinitus. Čeprav je pogosto nenevaren, je lahko povezan s spremembami pretoka krvi v žilah glave in vratu, visokim krvnim tlakom, slabokrvnostjo, boleznimi ščitnice ali drugimi zdravstvenimi stanji.

Kdaj k zdravniku

Strokovnjaki svetujejo pregled, če bitje srca ali utripajoče šumenje slišimo ves čas in ne le med ležanjem, če se zvok pojavlja le v enem ušesu, če zvok spremljajo vrtoglavica, izguba sluha, glavobol ali motnje vida ali če imamo občutek nerednega ali zelo hitrega bitja srca.

Težava se pogosto pokaže šele zvečer, ko se človek umiri in začne zaznavati posledice napornega dne. FOTO: Fizkes/Getty Images
Težava se pogosto pokaže šele zvečer, ko se človek umiri in začne zaznavati posledice napornega dne. FOTO: Fizkes/Getty Images

Včasih v postelji srca ne zaznamo zgolj zato, ker je okoli nas tišina, ampak ker res bije hitreje, močneje ali nekoliko nepravilno. Takšne palpitacije lahko sprožijo stres, tesnoba, pomanjkanje spanja, nikotin, alkohol, energijske pijače ali večja količina kofeina, zaužita čez dan. Tudi dehidracija lahko obremeni srčno-žilni sistem in povzroči občutek razbijanja srca. Težava se pogosto pokaže šele zvečer, ko se človek umiri in začne zaznavati posledice napornega dne.

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