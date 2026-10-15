Zakaj je čaj iz tega dela regrata zjutraj boljši od kave

Vonj sveže kuhane kave in prvi požirek priljubljenega črnega napitka sta za večino nepogrešljiv jutranji ritual. Toda če po skodelici kave posežemo, še preden kaj pojemo, dokaj obremenimo telo. Kot poudarjajo strokovnjaki za prehrano, lahko pitje kave na prazen želodec povzroči nenaden porast kortizola, glavnega stresnega hormona. Takšen hormonski odziv je še posebej izrazit pri ženskah, pri katerih lahko vpliva na hormonsko ravnovesje ter povzroči notranji nemir, rahlo tresenje in pospešen srčni utrip. Poleg tega kava zaradi svoje kislosti pri nekaterih draži želodčno sluznico, kar prispeva k zgagi in prebavnim težavam.

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Regrat kot blag jutranji zaveznik

Če želite kofein prihraniti za čas po zajtrku, iščete pa topel jutranji napitek, ki bi spodbujal presnovo, ponuja narava preprosto alternativo: čaj iz regratovih korenin. Ta tradicionalni pripravek postaja v okviru celostnih pristopov k zdravju vse bolj zanimiv. Regratove korenine vsebujejo grenke snovi, ki pozitivno vplivajo na delovanje jeter, enega ključnih organov za presnovo in razstrupljanje telesa. Regrat spodbuja še nastajanje in pretok žolča, ki sodeluje pri prebavi maščob. Posledično pomaga ublažiti občutek teže v želodcu in neprijetno napihnjenost.

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Proti zastajanju vode in utrujenosti

V nasprotju s kavo, ki hitro poveča občutek budnosti, nato pa pri nekaterih povzroči občuten upad energije, čaj iz regratovih korenin ponuja nežnejšo alternativo za začetek dneva, brez nenadnih nihanj energije. Zaradi blagega diuretičnega učinka spodbuja izločanje vode iz telesa, zato ga nekateri uporabljajo kot podporo pri zmanjševanju občutka zabuhlosti.

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Regrat vsebuje še antioksidante ter vitamine A, C in K, poleg tega je vir kalija. Te snovi sodelujejo pri različnih telesnih procesih in prispevajo k normalnemu delovanju organizma. Strokovnjaki poudarjajo, da se kavi ni treba povsem odpovedati. Pomembno je predvsem, da jutranjo rutino prilagodimo svojim potrebam. Dan lahko začnemo s toplim zeliščnim čajem in lahkim zajtrkom, skodelico kave pa si privoščimo pozneje, ko želodec ni več prazen.

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Nabiramo jo jeseni

Korenine regrata nabiramo spomladi ali jeseni, najbolje septembra in oktobra, saj tedaj vsebujejo največ hranilnih snovi. Dobro jih operemo, narežemo na majhne koščke in posušimo na zračnem, senčnem mestu. Za pripravo čaja eno čajno žličko posušenih korenin prelijemo z 250 mililitri hladne vode, zavremo in 10 do 15 minut kuhamo na rahlem ognju. Nato čaj precedimo in pijemo toplega, priporoča stil.kurir.rs.