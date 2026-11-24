TELESNA TEMPERATURA

Manj izrazit občutek mraza še ne pomeni, da telo učinkoviteje ohranja toploto ali da je varno pred podhladitvijo.

Starejši Ljubljančani se morda še spomnijo možakarja, ki je bil v vseh letnih časih napravljen enako: v dolgih hlačah, običajno zavihanih pod kolena, in razpeti srajci, obut v odprte športne sandale, iz katerih so kukale bose noge. Boemski videz so dopolnjevali dolgi, kuštravi lasje in brada. Pogosto smo ga videvali na kolesu in kazalo je, da ga ne moti niti zimski mraz. Medtem ko smo se drugi zavijali v šale in rokavice, je on naokrog hodil, kot da je pomlad. Je bil preprosto odpornejši proti mrazu ali ga sploh ni občutil? Tega ne bomo izvedeli, smo pa našli še bolj osupljiv primer ...