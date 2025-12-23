  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SKRITI SPROŽILCI

Zakaj se afte vračajo: od stresa in hrane do genov in imunskega sistema

Za nastanek aft je lahko kriva določena hrana, pogosto so povezane z virusnimi okužbami in težavami z imunskim sistemom.
Najprej se pojavi boleča rdeča pika. FOTO: P_saranya/Getty Images

Najprej se pojavi boleča rdeča pika. FOTO: P_saranya/Getty Images

Usta izpiramo večkrat na dan. FOTO: Fizkes/Getty Images

Usta izpiramo večkrat na dan. FOTO: Fizkes/Getty Images

Živila, kot je sir, pospešijo nastanek. FOTO: Deagreez/Getty Images

Živila, kot je sir, pospešijo nastanek. FOTO: Deagreez/Getty Images

Najprej se pojavi boleča rdeča pika. FOTO: P_saranya/Getty Images
Usta izpiramo večkrat na dan. FOTO: Fizkes/Getty Images
Živila, kot je sir, pospešijo nastanek. FOTO: Deagreez/Getty Images
A. J.
 23. 12. 2025 | 16:10
0:17
A+A-

​Afta je boleča, odprta rana v ustih, ki se pogosto pojavi na notranji strani lic, ustnic, na jeziku, zgornji površini ust ali na dnu dlesni. Gre za belo ali rumeno razjedo, obdano z rdečim robom, ki lahko povzroča precejšnje nelagodje pri prehranjevanju, pitju in govorjenju. Pogosto so povezane z virusnimi okužbami in težavami z imunskim sistemom. Sprožijo jih lahko tudi dejavniki, kot so poškodbe ustne votline zaradi zobozdravstvenih posegov, grobo čiščenje zob ali nenamerni ugrizi v jezik ali lice. Demografski podatki kažejo, da so pogostejše pri ženskah in se lahko pojavljajo družinsko, kar nakazuje na morebitno genetsko komponento. Največkrat se pojavijo v zgodnji mladosti in se nato pojavljajo vse življenje.

Njihov nastanek spodbuja uživanje določene hrane in pijače, med drugim kisla in začinjena hrana, kofein, jajca, sir, arašidi in mandlji. Včasih jih povzroči prehrana, ki ji primanjkuje vitamina B 12, cinka, folata (folne kisline) ali železa. Lahko so alergijski odziv na določene bakterije v ustih. Povzroča jih tudi Helicobacter pylori. Pri nekaterih nastanejo zaradi hormonskih sprememb med menstruacijo, kriv je lahko čustveni stres.

Bolečina običajno izzveni v 7–10 dneh.

Sprva gre za boleče rdeče pike ali izbokline, nato pa se razvijejo v odprte razjede z belim ali rumenim centrom. Ko se začnejo celiti, lahko postanejo sive. Manj pogosti simptomi vključujejo hujšo bolečino in daljše obdobje celjenja, zlasti pri večjih razjedah. Bolečina običajno izzveni v 7–10 dneh, popolno celjenje traja od enega do treh tednov, hujši primeri včasih še dlje.

Usta izpiramo večkrat na dan. FOTO: Fizkes/Getty Images
Usta izpiramo večkrat na dan. FOTO: Fizkes/Getty Images

Afte delimo na manjše, večje in herpetiformne. Najpogostejše so manjše, običajno imajo premer manj kot en centimeter, zacelijo se v nekaj tednih brez brazgotin. Večje so običajno večje od enega centimetra, izjemno boleče in pogosto pustijo brazgotine. Celjenje lahko traja več mesecev. Herpetiformne afte so redke; namesto ene same rane se pogosto združijo drobne točkaste rane. Ta vrsta se zaceli v približno dveh tednih in običajno ne povzroča brazgotin.

Laserska terapija

Zdravimo jih z zdravili brez recepta ali na recept za lajšanje simptomov. Pomagajo ustne vodice brez alkohola, zdravnik lahko predpiše kortikosteroidna mazila ali kortikosteroide v obliki tablet. V nekaterih primerih pomagajo vitamini ali prehranska dopolnila, če so afte povezane s prehransko pomanjkljivostjo. Pri hudih primerih lahko zdravnik priporoči lasersko terapijo ali elektrokavterizacijo; to lahko odstrani mikrobe na predelu, zmanjša bolečino in pospeši celjenje.

Pogostejše so pri ženskah.

Sami lahko ublažimo bolečino z izpiranjem ust s slano vodo. Pomaga tudi, če z vatirano palčko nanesemo mešanico, ki je sestavljena iz enakih delov vode in vodikovega peroksida. Pazimo, da vodikovega peroksida ne pogoltnemo.

Živila, kot je sir, pospešijo nastanek. FOTO: Deagreez/Getty Images
Živila, kot je sir, pospešijo nastanek. FOTO: Deagreez/Getty Images

Afte so lahko znak resnejših stanj in bolezni, kot so celiakija, vnetne črevesne bolezni (npr. crohnova bolezen ali ulcerozni kolitis) ter okužba z virusom HIV oziroma aids. Pojavijo se tudi pri okvarjenem imunskem sistemu, ki napada zdrave celice v ustih namesto patogenov, kot so virusi in bakterije.

Več iz teme

zdravjebolezenbolečinavirusokužbeimunski sistemaftaafteustniceranausta
ZADNJE NOVICE
16:23
Novice  |  Kronika  |  Doma
PIROTEHNIKA

PU Kranj: Starši, ali vam je resnično vseeno za svoje otroke, da jim dopuščate uporabo tako nevarnih »igrač«?

Gorenjski policisti pozivajo, naj bo uporabe pirotehničnih izdelkov čim manj.
23. 12. 2025 | 16:23
16:10
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SKRITI SPROŽILCI

Zakaj se afte vračajo: od stresa in hrane do genov in imunskega sistema

Za nastanek aft je lahko kriva določena hrana, pogosto so povezane z virusnimi okužbami in težavami z imunskim sistemom.
23. 12. 2025 | 16:10
16:00
Novice  |  Nedeljske novice
KOŽA

Slabe navade se hitro opazijo, dobre pa se seštevajo počasi

Če želimo ohraniti mladostno, sijočo in čvrsto kožo, je dobro razumeti razlike med trendi in dokazanimi aktivnimi učinkovinami: a kože ne negujemo samo v kozmetičnem salonu, mladostni videz je namreč rezultat vsakodnevnih navad.
Ema Bubanj23. 12. 2025 | 16:00
15:42
Novice  |  Kronika  |  Doma
UJET

Na počivališču ob hitri cesti v Šempasu odkrili vozilo, ukradeno v Italiji (FOTO)

Policisti so osebno vozilo in ponarejene dokumente zasegli, 36-letnega državljana Madžarske pa bodo kazensko ovadili.
23. 12. 2025 | 15:42
15:28
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
VOJAŠKA INDUSTRIJA

Državni pritiski so ga zlomili: polil se je z bencinom in se zažgal

Sistemski pritiski, spor z obrambnim ministrstvom in finančni zlom so 75-letnega znanstvenika pripeljali do obupanega dejanja v središču Moskve.
Kaja Grozina23. 12. 2025 | 15:28
15:21
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERT

Kralj rock’n’rolla se vrača v Orto bar: Ljubljana bo januarja dihala z Elvisom

Ljubljana bo 9. januarja v znamenju Elvisa: Orto bar pripravlja rojstnodnevni rock’n’roll večer
23. 12. 2025 | 15:21

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Rešitev za praznično pojedino v zadnjem trenutku

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

V osem držav z 200 kilometri na uro

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Se prihodnost Evrope seli v orožarsko industrijo?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

To je pa zanimivo: spa brez primere!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki