NOČNO PREBUJANJE

Zakaj se zbujamo vedno ob isti uri? Krivi so lahko svetloba, zvok, skrbi in še ...

Nočno prebujanje je pojav, ki ga lahko sproži več dejavnikov.
A. J.
 18. 12. 2025 | 09:56
4:12
Redni urnik spanja je izjemnega pomena za doseganje dobrega zdravja in počutja. Ko gremo spat in se prebujamo ob isti uri vsak dan, naš cirkadiani ritem, ki deluje kot notranja ura, pomaga uravnavati cikel spanja in budnosti. Ta ritem sledi 24-urnemu ciklu, ki ga nadzoruje suprahiazmalno jedro v možganih. Ko se držimo stalnega urnika spanja, telo prepozna, kdaj je čas za spanje in kdaj za prebujanje, kar posledično izboljša kakovost spanja.

Naravni urnik spanja je tesno povezan z nočnimi prebujanji. Kadar gremo spat ob isti uri vsak večer, se telo navadi na tak cikel. Če se na primer redno odpravljamo spat ob 22. uri in naše telo potrebuje šest ur spanja, se bomo verjetno zbudili okoli četrte ure zjutraj. Ta prebujanja so pogosto povezana s prehodno fazo med spanjem in budnostjo, ko se lahko zbudimo, se obrnemo in ponovno zaspimo, ne da bi se tega zavedali. Ta prehodna faza je normalna in ima pomembno vlogo pri nočnem prebujanju. Med spanjem prehajamo skozi različne faze, od lahkega spanja do globokega spanja in faze REM, ki se ponavljajo v ciklih. Na koncu vsakega cikla se lahko na kratko prebudimo, preden se cikel znova začne.

Cikli se praviloma ponavljajo, a niso vedno enako dolgi: v povprečju trajajo okoli 90 minut, pri čemer se proti jutru podaljšujejo obdobja REM. Prav na prehodih med cikli se lahko zelo na kratko predramimo – pogosto tako hitro, da se tega sploh ne spomnimo. Ko pa se ti prehodi ujamejo s trenutkom, ko je telo že dovolj spočito ali dovolj budno (zaradi svetlobe, zvoka, skrbi ali polnega mehurja), postane prebujanje bolj zavestno in se začne ponavljati ob podobni uri.

Ni vseeno, ali zadnjo uro pred spanjem preživimo ob svetlečem zaslonu ali v umirjeni, zatemnjeni svetlobi.

V ozadju je pogosto preprosta matematika navad. Če telo več tednov zapored dobi približno enako količino spanja, se bo nagnilo k temu, da se v istem delu noči prebudi bolj zlahka. To še ne pomeni, da potrebujemo natanko šest ur spanja, pomeni pa, da se lahko notranji urnik utrdi. In ko je utrjen, ga zlahka sproži še droben dražljaj. Eden najmočnejših je svetloba – tudi nenaravna. Kratkovalovna, modra svetloba zvečer dokazano močneje zavira izločanje melatonina in lahko zamakne cirkadiani ritem; v poskusih je modra svetloba potisnila notranjo uro bolj kot primerljiva zelena svetloba. Zato ni vseeno, ali zadnjo uro pred spanjem preživimo ob svetlečem zaslonu ali v umirjeni, zatemnjeni svetlobi.

K temu dodajmo spalno okolje, ki je pogosto krivec nočnih prebujanj. Telo se med uspavanjem in spanjem naravno ohlaja, zato pretopla soba ali nihanja temperature povečajo možnost, da se prebudimo. Smernice za spalno okolje običajno priporočajo razmeroma hladno spalnico; pogosto navajajo temperaturno območje od 18 do 20 stopinj Celzija kot ugodno za spanje, ob tem pa poudarjajo, da je termoregulacija pomemben del kakovosti spanca. Ko se prebujanja dogajajo ob isti uri, je včasih kriv tudi zelo vsakdanji zvok: zgodnji promet, prvi avtobus, sosedovo vstajanje. Možgani v lažjem spancu hitro zaznajo ponavljajoče se signale.

Krivi so lahko svetloba, zvok, skrbi ali poln mehur, a tudi zdravstvene težave.

Neredko je razlog fiziološki in zelo konkreten: poln mehur. Nočna potreba po uriniranju (nocturia) pomeni, da se ponoči zbudimo več kot enkrat zaradi uriniranja; vzroki segajo od navad (pozno pitje) do stanj, ki jih je smiselno preveriti – tudi zato, ker se lahko povezujejo s spancem in drugimi zdravstvenimi težavami. Podoben tihi prekinjevalec je refluks. Pri gastroezofagealni refluksni bolezni je značilno, da se pekoča bolečina oziroma zgaga pogosto poslabša ponoči ali v ležečem položaju, kar lahko človeka prebudi, še preden sploh razume, zakaj je nenadoma buden. 

spanjezdrav spanecnespečnostzdravjezaspanost
