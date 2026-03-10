  • Delo d.o.o.
ŠTEVILNI UČINKI

Zakaj so trdo kuhana jajca superhrana

Obstaja veliko razlogov, da na jedilnik dodate kuhana jajca.
M. Fl.
 10. 3. 2026 | 15:00
3:24
A+A-

Trdo kuhana jajca so izjemno hranljiva, saj vsebujejo veliko vitaminov, mineralov in drugih koristnih hranil. Med najpomembnejšimi so vitamini A, D, E in B12 ter minerala železo in selen. Vsako od teh hranil prinaša določene zdravstvene koristi, ki se jih mnogi sploh ne zavedajo. Če se sprašujete, kakšne so prednosti uživanja trdo kuhanih jajc, jih niza portal Healthline.

Pomagajo pri izgradnji mišic

Če izvajate vaje za moč ali vzdržljivost, vaše telo gradi mišično maso, za ta proces pa potrebuje beljakovine. Trdo kuhana jajca vsebujejo kakovostne beljakovine in aminokisline, ki pomagajo pri obnovi in rasti mišic. Zaradi tega so pogosto priporočena kot prigrizek po treningu. Poleg tega beljakovine iz jajc pomagajo tudi pri regeneraciji mišičnih vlaken po napornem treningu. Redno uživanje jajc lahko pripomore k boljšim rezultatom pri vadbi.

Izboljšujejo vid

Trdo kuhana jajca vsebujejo antioksidanta zeaksantin in lutein, ki lahko pomagata preprečevati slabšanje vida. Ta težava je še posebej pogosta pri starejših ljudeh. Omenjena antioksidanta pomagata zaščititi oči pred škodljivimi vplivi močne svetlobe. Prav tako zmanjšujeta tveganje za razvoj starostne degeneracije rumene pege.

Spodbujajo delovanje možganov

Ena izmed dodatnih koristi trdo kuhanih jajc je izboljšanje delovanja možganov. To je delno posledica holina, pomembnega hranila, ki pomaga zmanjševati vnetja v možganih. Holin ima pomembno vlogo pri prenosu živčnih signalov v telesu. Zaradi tega jajca pozitivno vplivajo na spomin, koncentracijo in splošno delovanje možganov.

Znižujejo raven trigliceridov v krvi

Uživanje trdo kuhanih jajc lahko pomaga znižati raven trigliceridov v krvi. Jajca vsebujejo omega-3 maščobne kisline, ki učinkovito zmanjšujejo njihovo koncentracijo. Nižja raven trigliceridov pomeni manjše tveganje za bolezni srca in ožilja. Redno uživanje lahko pomaga tudi pri ohranjanju zdrave ravni maščob v krvi.

Vplivajo na zdravje kosti

Trdo kuhana jajca vsebujejo vitamin D, ki je ključen za močne in zdrave kosti. Ta vitamin pomaga telesu pri absorpciji kalcija. Pomanjkanje vitamina D vodi v oslabljene kosti in večje tveganje za zlome. Redno uživanje jajc pomaga pri ohranjanju zdrave kostne strukture.

Pomagajo pri hujšanju

Če iščete hiter in zdrav način za začetek hujšanja, so trdo kuhana jajca lahko odlična izbira. Imajo malo kalorij, a hkrati vsebujejo veliko hranil. Beljakovine v jajcih povečajo občutek sitosti in zmanjšajo potrebo po prigrizkih. Zaradi tega pomagajo pri boljšem nadzoru telesne teže in bolj uravnoteženi prehrani.

Kaj pa količina?

Za večino ljudi je eno do dve jajci na dan varna in hranljiva izbira. Če imate zdravstvene omejitve, se posvetujte z zdravnikom, ki bo prilagodil priporočila vašim potrebam.

