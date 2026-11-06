Zakaj svojega parfuma ne vohate več, drugi pa ga še vedno?

Vonj je eden od občutkov, ki so najtesneje povezani s čustvi in spomini. Dovolj je, da zaznamo znano dišavo, pa se lahko v trenutku znajdemo v nekem drugem času: ob vonju kreme se spomnimo babice, milo nas spomni na otroško kopalnico, parfum, ki ga zaznamo na mimoidočem, diši kot nekdanji partner. Takšni odzivi niso naključni. Vohalni sistem je tesno povezan z možganskimi predeli, ki sodelujejo pri čustvovanju in oblikovanju spominov, med drugim z amigdalo in hipokampusom. Zato lahko vonj v nas sproži močan čustveni odziv, še preden se zavemo, kaj pravzaprav vohamo.

Prijetna dišava lahko izboljša razpoloženje, vzbudi občutek svežine in urejenosti ali okrepi samozavest. FOTO: Martin Barraud/Getty Images

Prav ta povezava pomaga pojasniti, zakaj iste dišave ne doživljamo vsi enako. Ista vonjava nekomu zbudi občutek ugodja in domačnosti, drugemu pa je zaradi drugačnih izkušenj neprijetna. Pomembne so tudi prirojene razlike: ljudje nimamo povsem enakih vohalnih receptorjev, zato lahko isto snov zaznavamo različno intenzivno ali jo celo doživljamo drugače. Občutljivost za vonjave se spreminja tudi s starostjo in zdravstvenim stanjem.

Občutljivost za vonjave se spreminja s starostjo in zdravstvenim stanjem.

Dišave za telo niso zgolj dodatek k urejenosti, temveč lahko postanejo del vsakodnevnega rituala in osebne identitete. Nekdo se brez najljubšega parfuma ne odpravi od doma, drugemu zadostuje dišeča krema ali nekaj kapljic kolonjske vode. Prijetna dišava lahko izboljša razpoloženje, vzbudi občutek svežine in urejenosti ali okrepi samozavest. Toda ali nas določene vonjave tudi zares sproščajo oziroma poživljajo? Raziskave kažejo, da lahko prijetni vonji vplivajo na razpoloženje in doživljanje stresa. Vendar ni vonja, ki bi pri vseh ljudeh sprožil enak odziv. Sivka, ki jo pogosto povezujemo s pomirjanjem, ne bo nujno pomirila vsakogar, prav tako citrusi ne bodo pri vseh vzbudili občutka svežine in poživljenosti. Veliko je odvisno od osebnih izkušenj, pričakovanj in preprostega dejstva, ali nam je vonj všeč. Dišava, ki nas spominja na prijetne trenutke, lahko obudi tudi občutke, povezane z njimi. Zato pri izbiri parfuma ni pomembna le njegova sestava, temveč tudi občutek, ki ga vzbuja v nas.

Sivka na večino ljudi vpliva pomirjajoče. FOTO: Imagebroker/marén Wischnewski/Getty Images

Na vonj se navadimo

Zanimivo je, da se na vonj, ki ga pogosto uporabljamo, sčasoma navadimo. Pojav imenujemo vohalna adaptacija: možgani se prilagodijo stalnemu dražljaju in ga začnejo manj upoštevati. Zato svojega parfuma po določenem času pogosto ne zaznavamo več, čeprav ga ljudje okoli nas še vedno dobro vohajo. Parfum tako ni samo naša osebna izkušnja, temveč tudi del vtisa, ki ga naredimo na druge. Naravni telesni vonj, na katerega vplivajo kožni izločki in mikrobiota kože, se prepleta z dodano dišavo. Zato isti parfum na različnih ljudeh ne diši povsem enako: na končni vonj vplivajo tudi lastnosti kože in način, kako se dišavne sestavine na njej razvijajo.

Parfum naj bo prijetna spremljava, ne pa vonj, ki vstopi v prostor pred nami in v njem ostane še dolgo po našem odhodu.

A kot zapisano, kar je za enega prijetno, je lahko za drugega zelo moteče. Zlasti v zaprtih prostorih lahko močna dišava postane vsiljiva, saj se ji ljudje okoli nas ne morejo preprosto izogniti. Pri ljudeh z migreno so lahko vonjave, tudi parfumi, eden od sprožilcev napada ali dejavnik, ki ga poslabša. Izrazita nenaklonjenost oziroma preobčutljivost za vonjave se imenuje osmofobija in je pogost spremljevalni pojav migrene. Vonjave lahko pri občutljivih posameznikih povzročijo tudi slabost in nelagodje, nekatere njihove sestavine pa dražijo kožo, oči ali dihala.

Izbira parfuma je sicer osebna, vendar zadeva tudi ljudi okoli nas, zato bodimo pri odišavljenju zmerni. FOTO: Hoozone/Getty Images

Pri tem je treba razlikovati med občutljivostjo za vonj in alergijo. Nekatere sestavine parfumov lahko ob stiku s kožo povzročijo alergijski kontaktni dermatitis, ki se kaže s srbečico, rdečino in izpuščaji. Gre za imunski odziv na določeno sestavino, ki se praviloma razvije po predhodni preobčutljivosti, zato se težave lahko pojavijo šele po večkratni uporabi izdelka. Tudi draženje kože ali sluznic ni nujno posledica alergije. Če nam parfum povzroča težave, je zato pomembno prepoznati, kaj jih sproža, in izbrati dišavo, ki jo dobro prenašamo.