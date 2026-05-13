Zakaj telo hrepeni po čokoladi? Odgovor se skriva v možganih

Da si s hrano lahko izboljšamo razpoloženje, hitro ugotovimo, ko se posladkamo s koščkom čokolade. A ker se ji pogosto ne znamo upreti, je bolje poiskati bolj zdrave alternative. Raziskave so pokazale, da raznolika in z vitamini in minerali bogata prehrana ščiti celo pred depresijo. In tudi, da hrana, ki vsebuje veliko sladkorja in transmaščobnih kislin, poveča verjetnost nastanka tesnobe in tveganje za razvoj depresije.

Na jedilniku je zato vsak dan priporočljivo imeti veliko zelenjave, sadja, stročnic, oreščkov in semen, rib ter jedi iz polnozrnate moke. Predelana, sladka in mastna hrana ponuja zelo malo hranilne vrednosti in jo je zato najbolje uživati ​​le občasno in v majhnih količinah. Še posebno velik vpliv ima na zdravje otrok, saj povečuje hiperaktivnost, agresijo ter slabša koncentracijo.

Banano dodajmo v kosmiče, ki jih obogatimo še z oreščki. FOTO: Arx0nt/Getty Images

Zdrava in uravnotežena prehrana na človeško telo pozitivno vpliva tudi na dolgi rok. Predvsem na črevesje, ki mu pravijo tudi drugi možgani. O vsem, kar čuti, pa naj gre za presladko kavo ali zastrupljeno hrano, črevesje sporoča možganom, ti pa se na to seveda odzovejo. Na črevesje zelo slabo vpliva alkohol, saj deluje kot razkužilo in ubija črevesne bakterije. Če se hočemo sprostiti, raje spijemo kozarec domačega kefirja. Za dolgoročno obrambo pred stresom so najboljše probiotične bakterije. Ključ do dobre komunikacije kemičnih signalov med črevesjem in možgani je raznolikost črevesnih bakterij.

Banane in kava

Strokovnjaki za izboljšanje razpoloženja priporočajo naslednja živila. Začnimo z ribami, ki so bogate z maščobnimi kislinami omega-3. Te dokazano zmanjšujejo starostno izgubo možganov in izboljšujejo spomin. Če ne moremo brez čokolade, izberimo temno. Čokolada z vsaj 70-odstotno vsebnostjo kakava naj bi delovala pomirjajoče. Tretje živilo so jajca, v njih najdemo vitamin D, ki pozitivno vpliva na razpoloženje. Tako za črevesje kot dobro počutje so odlična fermentirana živila. Fermentirana zelenjava vsebuje dobre bakterije, za katere je znanstveno dokazano, da lahko s pomočjo posebnih kemičnih signalov možganom sporočajo, da je v črevesju vse v redu.

Tudi fermentirana živila so dragocena za črevesje. FOTO: Marekuliasz/Getty Images

Dobra izbira so banane, odličen vir vitamina B6. Ta, kot pojasnjujejo na Nacionalnem portalu o hrani in prehrani Prehrana.si, prispeva k sproščanju energije pri presnovi, zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti ter rasti in regeneraciji. »V živilih je razmeroma pogost, največ ga običajno zaužijemo s perutninskim mesom in svinjino, ribami, zelenjavo z veliko vsebnostjo škroba, krompirjem, mlečnimi izdelki in bananami,« še dodajajo. Na jedilniku naj se pogosto znajdejo tudi bučna semena, orehi in stročnice. Od pijač pa kava, saj poveča sproščanje dopamina, ki izboljšuje razpoloženje.