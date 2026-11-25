Težave s potenco so dolgo veljale predvsem za znak staranja, vendar je danes resničnost precej drugačna. Vse več moških v dvajsetih in tridesetih letih se v tišini spopada s to neprijetno težavo, vzroki zanjo pa se pogosto skrivajo v našem vsakdanjem življenju. Strokovnjaki odpravljajo tabuje in pojasnjujejo, da rešitve obstajajo.

Psihična obremenjenost in stres kot nevidna sovražnika

Po podatkih, objavljenih v reviji Journal of Sexual Medicine, je kar 26 odstotkov moških, ki poiščejo pomoč zaradi erektilne disfunkcije, mlajših od 40 let. Zdravniki poudarjajo, da impotenca ni neizogibna, vendar je ključno, da pravočasno prepoznamo prave vzroke. Pri mlajših generacijah so sprožilci najpogosteje psihološke narave. Hiter življenjski tempo prinaša stres in tesnobo, ki skupaj s strahom pred neuspehom v postelji ustvarjata nevaren začarani krog. Strah pred novim poskusom in nervoza zaradi predhodne slabše erekcije sta med vodilnimi vzroki težav s potenco.

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»Pri mladih moških so vzroki večinoma psihološki, medtem ko imajo starejši pacienti težave predvsem zaradi fizioloških razlogov,« pojasnjuje dr. Michael Lowy, strokovnjak za moško spolno zdravje. Ko je telo nenehno pod stresom, se poveča raven kortizola, raven testosterona se zmanjša. To preprečuje sproščanje gladkih mišic penisa in povzroči nezadostno erekcijo. Mehanizem je pogosto povezan s povečano aktivnostjo simpatičnega živčnega sistema.

Vpliv slabih navad

Poleg psihološkega pritiska imajo na spolno funkcijo velik vpliv vsakodnevne življenjske navade. Kajenje, prekomerno uživanje alkohola, nezdrava prehrana in pomanjkanje telesne dejavnosti neposredno poslabšujejo krvni obtok. Zdravniki opozarjajo, da k razvoju erektilnih motenj pomembno prispevata tudi debelost in uživanje drog. Vse pogosteje se omenja vpliv sodobne tehnologije, zlasti pogosto gledanje pornografskih vsebin. To lahko povzroči težave pri vzburjenju ob običajnih dražljajih, nerealna pričakovanja pa otežujejo sproščeno intimnost z resničnim partnerjem.

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Kakovosten spanec se je izkazal za enega najpomembnejših dejavnikov pri ohranjanju moškega zdravja. Raziskave potrjujejo jasno povezavo med slabim spanjem in erektilno disfunkcijo, zato strokovnjaki svetujejo, da moški najprej uredijo spalni ritem, preden posežejo po kakršnem koli zdravljenju.

Zdravljenje se začne z odprtim pogovorom

Mnogi mladi moški v iskanju hitre rešitve samoiniciativno posegajo po tabletah, vendar je to brez zdravniškega nadzora lahko nevarno. Tablete pogosto predstavljajo le začasno rešitev, ki prikrije dejansko težavo. Prvi korak bi moral biti iskren pogovor z urologom in osnovna diagnostika. Pomembno je poudariti, da je erektilna disfunkcija lahko zgodnji opozorilni znak resnejših zdravstvenih težav. Včasih kaže na prikrite bolezni srca in ožilja ali sladkorno bolezen, saj se poškodbe najprej pokažejo na drobnih krvnih žilah. Zato diagnostika redno vključuje laboratorijske preiskave hormonov in glukoze ter preverjanje pretoka krvi.

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Težavo je mogoče odpraviti

Zdravljenje je odvisno od pravega vzroka, strokovnjaki pa uspešno kombinirajo različne pristope. Zdrava prehrana, redna telesna vadba in pogovor s psihologom pogosto zadostujejo za popolno okrevanje. V težjih primerih zdravniki predpišejo posebna zdravila, vendar je ključ do uspeha vedno celosten pristop k zdravju, piše 24sata.hr.