Zapostavljen jesenski sadež: aromatičen plod s številnimi učinki na zdravje

Kutina (Cydonia oblonga) je starodaven sadež, ki izvira iz različnih območij Azije in Sredozemlja. Njeno gojenje sega vse do antične Grčije in Rima, kjer je veljala za simbol ljubezni in plodnosti. Kutine se v ljudskem zdravilstvu uporabljajo že stoletja, vendar so sodobne znanstvene raziskave o njihovih zdravilnih učinkih še vedno v zgodnji fazi. Kljub temu dosedanja spoznanja kažejo, da bi lahko imele številne koristi za zdravje.

Bogate s hranili, a vsebujejo malo energije

Vsebujejo prehranske vlaknine ter številne pomembne vitamine in minerale, zato so hranljiv dodatek prehrani. En sadež, težak približno 92 gramov, vsebuje okoli 52 kalorij, 14 gramov ogljikovih hidratov, 1,75 grama vlaknin in le približno 0,3 grama beljakovin. Maščob praktično nima. Pomemben je predvsem delež vitamina C, saj en sadež zagotovi približno 15 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa. Poleg tega vsebuje baker, vitamine skupine B, železo, kalij in magnezij.

Vsebujejo številne antioksidante

Velik del potencialnih koristi kutin pripisujejo njihovi vsebnosti antioksidantov. Ti pomagajo zmanjševati oksidativni stres in vnetne procese ter ščitijo celice pred poškodbami, ki jih povzročajo prosti radikali, nestabilne molekule, ki nastajajo tudi kot posledica presnovnih procesov. Nekatere raziskave kažejo, da antioksidanti v kutinah, med njimi flavonoli, kot sta kvercetin in kaempferol, pomagajo zmanjševati vnetja in ščititi pred nekaterimi kroničnimi boleznimi, vključno s srčno-žilnimi boleznimi.

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Pomagajo pri slabosti v nosečnosti

Slabost in bruhanje sta v zgodnji nosečnosti med najpogostejšimi težavami. Raziskave kažejo, da bi lahko pri lajšanju teh simptomov pomagale tudi kutine. V eni od njih, v kateri je sodelovalo 76 nosečnic, se je ena žlica oziroma 15 mililitrov kutininega sirupa izkazala za učinkovitejšo pri zmanjševanju nosečniške slabosti kot 20 miligramov vitamina B6. Rezultati so zanimivi, vendar strokovnjaki poudarjajo, da bodo za zanesljive zaključke potrebne dodatne raziskave.

Pomagajo pri prebavnih težavah

Kutine se v tradicionalni in ljudski medicini že dolgo uporabljajo pri različnih prebavnih težavah. Novejše raziskave kažejo, da bi lahko izvleček kutine ščitil črevesno tkivo pred poškodbami, povezanimi z vnetnimi črevesnimi boleznimi, kot je ulcerozni kolitis. V raziskavi na podganah z ulceroznim kolitisom so imele živali, ki so prejemale izvleček kutine in njen sok, bistveno manj poškodb tkiva debelega črevesa kot živali v kontrolni skupini. Ker je bila raziskava opravljena na živalih, rezultatov še ni mogoče neposredno prenesti na ljudi.

Lahko pomagajo zaščititi želodec pred razjedami

Zgodnje faze raziskav nakazujejo, da bi lahko določene rastlinske spojine v kutinah pomagale preprečevati in zdraviti želodčne razjede. V laboratorijski raziskavi je kutinin sok zaviral rast bakterije Helicobacter pylori, ki je eden glavnih povzročiteljev želodčnih razjed. Študija na podganah je prav tako pokazala, da je izvleček kutine ščitil pred želodčnimi razjedami, ki jih je povzročilo uživanje alkohola. Tudi na tem področju so rezultati spodbudni, vendar bodo potrebne raziskave na ljudeh.

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Ublažijo simptome refluksa

Več študij nakazuje, da bi lahko sirup kutin pomagal pri obvladovanju simptomov gastroezofagealne refluksne bolezni oziroma GERB, ki jo poznamo kot refluks kisline oziroma vračanje želodčne tekočine v požiralnik. V sedemtedenski raziskavi, v kateri je sodelovalo 80 otrok z refluksom, je bil vsakodnevni dodatek kutininega sirupa pri zmanjševanju simptomov primerljivo učinkovit z zdravilom, ki se običajno uporablja za zdravljenje te težave.

Podobne rezultate je pokazala raziskava, v kateri je sodelovalo 137 nosečnic. Deset miligramov sirupa kutin, zaužitega po obroku, se je izkazal za primerljivo učinkovitega pri lajšanju simptomov refluksa kot običajno zdravilo. V drugi, štiritedenski raziskavi pri 96 otrocih pa je kombinacija kutininega koncentrata in običajnega zdravila bolj kot samo zdravilo izboljšala simptome, kot so bruhanje, odpor do hrane, spahovanje in bolečine v trebuhu. Kljub temu tudi na tem področju še ni dovolj raziskav, da bi lahko kutino obravnavali kot nadomestilo za zdravljenje.

Nekatere snovi v kutinah pomagajo pri alergijah

Kutine naj bi blažile posledice alergij. Nekatere njihove spojine zavirajo delovanje imunskih celic, ki sodelujejo pri alergijskih odzivih telesa. Manjše raziskave kažejo, da bi lahko njihov sok pomagal pri blagih alergijskih reakcijah, kot sta izcedek iz nosu in astma. Raziskave na miših so pokazale še, da bi lahko izvlečki iz kutin in njihovih semen pomagali preprečevati oziroma blažiti umetno povzročeno alergijsko vnetje kože. Vendar še ni jasno, ali bi bili učinki enaki pri ljudeh, zato bodo za natančno določene učinke potrebne nadaljnje raziskave.

Podpirajo imunski sistem

Kutine imajo pozitiven vpliv na delovanje imunskega sistema. Laboratorijske raziskave so nakazale njihove protibakterijske lastnosti, ki bi lahko pomagale preprečevati prekomerno razmnoževanje nekaterih škodljivih bakterij, med njimi E. coli in S. aureus. Pomembna je vsebnost vitamina C. Ena kutina zagotovi približno 15 odstotkov priporočenega dnevnega vnosa tega vitamina, ki je pomemben za normalno delovanje imunskega sistema. Sadež vsebuje tudi približno 6 do 8 odstotkov dnevno priporočene količine prehranskih vlaknin. Ustrezen vnos teh podpira koristne bakterije v prebavnem traktu, ki skupaj tvorijo črevesni mikrobiom. Zdrav črevesni mikrobiom je povezan z manjšim vnetjem in boljšo odpornostjo proti nekaterim škodljivim bakterijam.

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Kako uživati kutine?

Za razliko od njihovih sorodnic jabolk in hrušk običajno ne uživamo surovih. Tudi ko so zrele, imajo zelo čvrsto meso ter izrazito kiselkast in trpek okus. Zato jih je najbolje toplotno obdelati. Kutino lahko narežete na kose, te položite v lonec z vodo in dodate manjšo količino sladkorja. Nato jo počasi kuhate, dokler se meso ne zmehča. Za dodatno aromo lahko dodate cimet, vaniljo, ingver ali zvezdasti janež.

Kuhano kutino lahko uživate samostojno ali jo dodate ovseni kaši in jogurtu. Odlično se poda tudi k pečenemu mesu, uporabite pa jo lahko pri pripravi sadnih pit in drugih sladic. Iz kutin lahko pripravite tudi marmelado, vendar velja biti pozoren na količino dodanega sladkorja. Če želite svoj jedilnik popestriti z nekoliko pozabljenim, a hranljivim sadežem, so kutine vsekakor zanimiva izbira, piše portal Health line.