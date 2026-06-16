To je zapostavljen mineral, ki lahko izboljša delovanje možganov (FOTO)

Skupina znanstvenikov z Medicinske univerze Hebei na Kitajskem je analizirala prehranske navade in zdravstvene podatke 2420 odraslih v ZDA, starih 60 let ali več. Rezultati so pokazali zanimivo povezavo: osebe, ki so s prehrano zaužile več bakra, so dosegle boljše rezultate na testih kognitivnih funkcij. Udeleženci z višjim vnosom bakra so v primerjavi s tistimi z nižjim dosegali opazno boljše rezultate na različnih testih kognitivnih sposobnosti. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da več ne pomeni vedno bolje: študija je prišla do zaključka, da obstaja določena meja, po kateri dodatni baker ne prinaša več koristi za možgane.

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»Raziskava kaže na možno povezavo med vnosom bakra s prehrano in izboljšanimi kognitivnimi funkcijami pri starejših Američanih, zlasti pri tistih, ki so doživeli možgansko kap,« so zapisali avtorji. Analiza razmerja med odmerkom in učinkom je pokazala, da obstaja optimalna raven vnosa bakra: prelomna točka je približno 1,22 miligrama na dan. Kljub temu znanstveniki poudarjajo, da bodo za potrditev teh rezultatov potrebne dodatne dolgoročne raziskave.

Pomembna omejitev študije je tudi način zbiranja podatkov. Udeleženci so dvakrat sami poročali o tem, kaj so jedli v preteklih 24 urah, znanstveniki pa so na podlagi teh podatkov ocenili vnos bakra. Tak način daje le kratkoročen vpogled in je lahko nenatančen, saj temelji na spominu in iskrenosti udeležencev. Za boljše razumevanje povezave bi bile potrebne dolgoročne raziskave, ki bi več let spremljale udeležence in natančneje beležile količino zaužitega bakra. Zato za zdaj ne moremo z gotovostjo trditi, da povečan vnos bakra neposredno izboljšuje kognitivne funkcije, je pa statistična povezava dovolj močna, da upravičuje nadaljnje raziskave.

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Rezultati se ujemajo z nekaterimi prejšnjimi študijami, ki so pokazale podobne ugotovitve: baker je koristen za možgane. Znano je, da ta mineral pomaga pri prenosu signalov med nevroni, spodbuja proizvodnjo energije v možganih in ščiti možganske celice pred poškodbami. Zato rezultati niso povsem presenetljivi. Vendar raziskava natančneje opredeljuje, kakšne koristi ima baker, in to na velikem vzorcu starejših ljudi ter z različnimi kognitivnimi testi. Pomagala je tudi določiti optimalno količino vnosa tega minerala, tako imenovano zlato sredino.

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»Čeprav je baker nujen za pravilno delovanje možganov in lahko njegovo pomanjkanje povzroči nevrološke motnje, prevelike količine povzročijo toksičnost, oksidativni stres in nevrodegeneracijo,« opozarjajo raziskovalci. Optimalni dnevni vnos 1,22 mg bakra ustreza približno peščici oreščkov ali skledi leče. Element je prisoten v številnih živilih, med drugim v gobah, temni čokoladi, pšeničnih otrobih, krompirju in ostrigah. Vedno več raziskav preučuje, kako mikrohranila, kot so magnezij, železo, selen, cink in baker, v starosti vplivajo na zdravje možganov.

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To potrjuje, kako pomembna je prehrana za zdravo staranje. Čeprav ni edini dejavnik, lahko takšne raziskave pomagajo pri razvoju boljših načinov za preprečevanje in zdravljenje težav s spominom in koncentracijo v starosti. »Ker se svetovno prebivalstvo stara, se vse pogosteje pojavljajo težave s spominom in razmišljanjem,« opozarjajo znanstveniki. »Vse vrste demence, od blagih kognitivnih motenj do alzheimerjeve bolezni, so povezane z upadom miselnih sposobnosti in predstavljajo vse večji javnozdravstveni izziv na globalni ravni.« Raziskava je bila objavljena v reviji Scientific Reports.