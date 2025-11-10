  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZDRAVJE

Zaradi njega se lahko poslabšajo simptomi vnetja mehurja

Vnetje urinarnega trakta večinoma povzroči bakterijska okužba; gretje in izogibanje mrazu lahko omilita težave.
Topel termofor je lahko podporni ukrep. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Topel termofor je lahko podporni ukrep. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Prej ko začnemo zdravljenje, manj bo bolelo. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Prej ko začnemo zdravljenje, manj bo bolelo. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Ni dokazov, da bi mraz sprožal cistitis. FOTO: Unomat/Getty Images

Ni dokazov, da bi mraz sprožal cistitis. FOTO: Unomat/Getty Images

Topel termofor je lahko podporni ukrep. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images
Prej ko začnemo zdravljenje, manj bo bolelo. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images
Ni dokazov, da bi mraz sprožal cistitis. FOTO: Unomat/Getty Images
A. J.
 10. 11. 2025 | 08:02
3:12
A+A-

Vnetje urinarnega trakta je ena najpogostejših zdravstvenih težav, takoj za okužbami zgornjih dihal. Statistično gledano se od 50 do 60 odstotkov žensk vsaj enkrat v življenju sreča z vnetjem urinarnega trakta, četrtina pa doživi ponovitev v enem letu po prvem vnetju. Vnetje mehurja prizadene deklice 30-krat pogosteje kot dečke po prvem letu starosti, med 20. in 50. letom pa kar 100-krat pogosteje kot moške.

Simptomi vnetja urinarnega trakta vključujejo pogosto uriniranje, pekoč občutek med uriniranjem, bolečine v spodnjem delu trebuha ter moten urin ali njegov neprijetni vonj.

Vnetje lahko povzročijo bakterijska okužba, mehanska draženja, alergije ali zdravila – nekateri pa menijo, da ima določen vpliv na obolevanje tudi mraz.

Prej ko začnemo zdravljenje, manj bo bolelo. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images
Prej ko začnemo zdravljenje, manj bo bolelo. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

V eni od raziskav vpliva nizkih temperatur so avtorji analizirali podatke več kot treh milijonov žensk, starejših od 18 let, iz Južne Koreje v obdobju 2012–2016; študija je pokazala, da so ženskam, starim 50 ali več let, predpisovali več zdravil proti sindromu pretirano aktivnega mehurja v zimskem času. A za mlajše je veljalo ravno nasprotno – tem so zdravniki predpisovali takšna zdravila predvsem v toplem delu leta. Študija se ni osredotočala posebej na bakterijski cistitis, je pa ugotovila, da je hladnejši letni čas povezan s poslabšanjem simptomov preveč aktivnega mehurja pri starejših ženskah. V neki drugi raziskavi so avtorji preverjali, ali lahko mrzla stopala sprožijo simptome vnetja spodnjega urinarnega trakta. Ugotovili so, da je mraz povezan s poslabšanjem simptomov vnetja mehurja, ni pa bilo dokazov, da bi jih povzročal.

Starejše ženske pogosteje zbolevajo pozimi, mlajše poleti.

Čeprav obstajajo določeni dokazi, da nizke temperature lahko prispevajo k težavam spodnjega urinarnega trakta, ni dovolj znanstvenih dokazov, da bi trdno potrdili, da mraz sam povzroča vnetje mehurja. A če smo nagnjeni k cistitisu, je smiselno poskrbeti za tople spodnje okončine in primerno zaščito pred mrazom.

Ni dokazov, da bi mraz sprožal cistitis. FOTO: Unomat/Getty Images
Ni dokazov, da bi mraz sprožal cistitis. FOTO: Unomat/Getty Images

Nujna preventiva

Zdravljenje vnetja urinarnega trakta običajno vključuje uporabo antibiotikov, ki so usmerjeni proti specifičnim bakterijam. Pomembno je, da zdravljenje začnemo čim prej, da preprečimo boleč potek vnetja. Poleg antibiotikov se lahko uporabljajo tudi naravni dodatki, kot so brusnice in D-manoza, ki pomagajo preprečevati pritrjevanje bakterij na stene urinarnega trakta in jih izpirati iz telesa.

Priporočljivo je piti vsaj 2 litra tekočine dnevno.

Preventivni ukrepi za zmanjšanje tveganja ponovnih okužb vključujejo ustrezno higieno in zadostno hidracijo. Priporočljivo je piti vsaj od 1,5 do 2 litra vode dnevno, uživati uravnoteženo prehrano, bogato z vlakninami, sadjem in zelenjavo, ter vzdrževati nežno intimno higieno. Pri ponavljajočih se ali zapletenih okužbah se priporoča posvet z zdravnikom.

Več iz teme

zdravjevnetje mehurjazdravilamraz
ZADNJE NOVICE
09:15
Novice  |  Slovenija
PO PRVEM GLASOVANJU

Nika Kovač izčrpana in na robu solza: »Slabo novico imam za vse nas« (VIDEO)

Glasovanje o pobudi My voice, My choice je bilo preloženo na konec decembra, morda celo na januar.
10. 11. 2025 | 09:15
09:05
Bulvar  |  Glasba in film
NOSTALGIJA V ŠTAJERSKI PRESTOLNICI

Legendarni Plavi orkestar do zadnjega kotička napolnil dvorano Tabor (FOTO)

Plavi orkestar je v mestu ob Dravi vedno lepo sprejet gost. Tudi tokrat ni bilo nič drugače.
Marko Pigac10. 11. 2025 | 09:05
09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
08:50
Lifestyle  |  Polet
V RAZMISLEK

Upokojitev ni več tako zlata, kot se zdi: zakaj vse več ljudi razmišlja, da bi z njo še počakalo?

Številni delavci so dolga leta opravljali zelo zahtevna fizična ali duševno naporna dela. Zanje je počitek nujen, ne privilegij.
Miroslav Cvjetičanin10. 11. 2025 | 08:50
08:45
Premium
Novice  |  Slovenija
POPLAVE

Po 13 letih še vedno brez odškodnin, Drava povzročila veliko škode

Za del hudih poplav ni kriva le narava sama, ampak tudi avstrijski Verbund. Država je zavrnila vzpostavitev posebnega sklada za oškodovance.
Andrej Bedek10. 11. 2025 | 08:45
08:35
Šport  |  Odmevi
LIGA NBA

Dončićev trener Redick direkten: »Od mojih igralcev nisem videl čisto nič«

Los Angeles Lakers so proti oslabljeni Atlanti pogrnili na celi črti. Luka Dončić do polčasa dosegel 22 točk.
Nejc Grilc10. 11. 2025 | 08:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Kako je Petra Parovel pristala pred okrožnim sodiščem?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Po tihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki