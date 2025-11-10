Zaradi njega se lahko poslabšajo simptomi vnetja mehurja

Vnetje urinarnega trakta je ena najpogostejših zdravstvenih težav, takoj za okužbami zgornjih dihal. Statistično gledano se od 50 do 60 odstotkov žensk vsaj enkrat v življenju sreča z vnetjem urinarnega trakta, četrtina pa doživi ponovitev v enem letu po prvem vnetju. Vnetje mehurja prizadene deklice 30-krat pogosteje kot dečke po prvem letu starosti, med 20. in 50. letom pa kar 100-krat pogosteje kot moške.

Simptomi vnetja urinarnega trakta vključujejo pogosto uriniranje, pekoč občutek med uriniranjem, bolečine v spodnjem delu trebuha ter moten urin ali njegov neprijetni vonj.

Vnetje lahko povzročijo bakterijska okužba, mehanska draženja, alergije ali zdravila – nekateri pa menijo, da ima določen vpliv na obolevanje tudi mraz.

Prej ko začnemo zdravljenje, manj bo bolelo. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

V eni od raziskav vpliva nizkih temperatur so avtorji analizirali podatke več kot treh milijonov žensk, starejših od 18 let, iz Južne Koreje v obdobju 2012–2016; študija je pokazala, da so ženskam, starim 50 ali več let, predpisovali več zdravil proti sindromu pretirano aktivnega mehurja v zimskem času. A za mlajše je veljalo ravno nasprotno – tem so zdravniki predpisovali takšna zdravila predvsem v toplem delu leta. Študija se ni osredotočala posebej na bakterijski cistitis, je pa ugotovila, da je hladnejši letni čas povezan s poslabšanjem simptomov preveč aktivnega mehurja pri starejših ženskah. V neki drugi raziskavi so avtorji preverjali, ali lahko mrzla stopala sprožijo simptome vnetja spodnjega urinarnega trakta. Ugotovili so, da je mraz povezan s poslabšanjem simptomov vnetja mehurja, ni pa bilo dokazov, da bi jih povzročal.

Starejše ženske pogosteje zbolevajo pozimi, mlajše poleti.

Čeprav obstajajo določeni dokazi, da nizke temperature lahko prispevajo k težavam spodnjega urinarnega trakta, ni dovolj znanstvenih dokazov, da bi trdno potrdili, da mraz sam povzroča vnetje mehurja. A če smo nagnjeni k cistitisu, je smiselno poskrbeti za tople spodnje okončine in primerno zaščito pred mrazom.

Ni dokazov, da bi mraz sprožal cistitis. FOTO: Unomat/Getty Images

Nujna preventiva

Zdravljenje vnetja urinarnega trakta običajno vključuje uporabo antibiotikov, ki so usmerjeni proti specifičnim bakterijam. Pomembno je, da zdravljenje začnemo čim prej, da preprečimo boleč potek vnetja. Poleg antibiotikov se lahko uporabljajo tudi naravni dodatki, kot so brusnice in D-manoza, ki pomagajo preprečevati pritrjevanje bakterij na stene urinarnega trakta in jih izpirati iz telesa.

Priporočljivo je piti vsaj 2 litra tekočine dnevno.

Preventivni ukrepi za zmanjšanje tveganja ponovnih okužb vključujejo ustrezno higieno in zadostno hidracijo. Priporočljivo je piti vsaj od 1,5 do 2 litra vode dnevno, uživati uravnoteženo prehrano, bogato z vlakninami, sadjem in zelenjavo, ter vzdrževati nežno intimno higieno. Pri ponavljajočih se ali zapletenih okužbah se priporoča posvet z zdravnikom.