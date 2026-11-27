Možganska kap v Sloveniji vsako leto prizadene več kot 4.000 ljudi, približno 2.000 pa jih zaradi njenih posledic umre. Čeprav sodobna medicina, hitra nujna pomoč in boljše poznavanje prvih znakov rešujejo vedno več življenj, mnogi po kapi ostanejo trajno gibalno ali govorno ovirani. Najbolj spodbudno pri teh skrb vzbujajočih številkah pa je spoznanje zdravnikov, da bi velik del teh tragedij lahko preprečili.

Tudi v sklopu evropskega akcijskega načrta za možgansko kap strokovnjaki poudarjajo, da ni dovolj zgolj izboljšati zdravljenja po kapi, temveč je treba predvsem preprečiti, da bi do nje sploh prišlo. Doc. prim. dr. sc. Hrvoje Budinčević, specialist nevrologije ter intenzivne medicine in cerebrovaskularnih bolezni s Klinike za nevrologijo Klinične bolnišnice Sveti Duh v Zagrebu, opozarja, da je daleč največji krivec visok krvni tlak. Ta je namreč kriv za več kot polovico vseh možganskih kapi, zato je njegovo redno merjenje in skrbno uravnavanje prvi in najpomembnejši korak za zaščito možganov.

Že pol ure pomaga

Največjo moč za zaščito možganov imamo pravzaprav v svojih rokah, predvsem pri tem, kako jemo in koliko se gibamo. Sedeč življenjski slog po svetu povzroči približno milijon možganskih kapi na leto, zato zdravniki svetujejo vsaj pol ure zmerne vadbe petkrat na teden. Redno gibanje pomaga tudi pri ohranjanju zdrave telesne teže, kar je izjemno pomembno, saj je čezmerna teža kriva za vsako peto možgansko kap. Na krožniku naj bo čim več sadja in zelenjave ter občutno manj soli, sladkorja in nasičenih maščob. Posebno pozornost moramo nameniti maščobam v krvi, ker je več kot četrtina vseh primerov povezana s povišanim »slabim« holesterolom LDL. Tega v varnih mejah najučinkoviteje držimo prav z rednim gibanjem, rastlinsko prehrano in izbiro kakovostnih nenasičenih maščob (oljčno ali repično olje, oreščki in semena, mastne ribe, kot sta skuša in losos).

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Veliko tveganje prinašajo tudi vsakodnevne razvade in kronične bolezni, ki jih pogosto predolgo spregledamo. Kajenje je neposredno povezano z več kot desetino vseh možganskih kapi, prekomerno pitje alkohola pa jih po svetu sproži več kot milijon na leto, zato zdravniki svetujejo strogo zmernost – največ dve merici na dan za moške in eno za ženske. Poleg tega moramo ves čas bdeti nad krvnim sladkorjem ter pravočasno odkriti in zdraviti atrijsko fibrilacijo. Ta nepravilen in pogosto prehiter srčni utrip je namreč zelo nevaren, saj če ga ne zdravimo, zlahka privede do usodnih krvnih strdkov.