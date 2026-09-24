Zaščita je odgovornost obeh

Poznamo več oblik kontracepcije: pregradne metode, kot sta kondom in diafragma, hormonske metode, denimo, kontracepcijske tablete, vaginalni obroček in obliž, ter maternične vložke, ki so lahko hormonski ali bakreni. Med trajne metode uvrščamo sterilizacijo ženske in vazektomijo moškega. Obstajajo tudi metode spremljanja plodnih dni in prekinjeni spolni odnos, ki pa so vsekakor manj zanesljivi, ob letošnjem svetovnem dnevu kontracepcije pa stroka v ospredje postavlja informirano izbiro kontracepcije in njeno pravilno uporabo. »Posebej želimo poudariti, da zaščita pred nosečnostjo ne pomeni nujno tudi zaščite pred spolno prenosljivimi okužbami,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.

Pomemben korak pri zaščiti pred spolno prenosljivimi boleznimi je tudi cepljenje proti HPV. FOTO: Elva Etienne/Getty Images

Svetovna zdravstvena organizacija je sicer ves letošnji september namenila ozaveščanju o spolnem in reproduktivnem zdravju, pri čemer poudarja pomen preverjenih informacij, prilagojene obravnave in dostopa do kontracepcije ter različnih oblik te, tudi moške kontracepcije. Sicer pa velja pri izbiri upoštevati različne dejavnike, od starosti uporabnice, želje ženske, načrtovanja nosečnosti do praktičnosti metode. »Pri kombinirani hormonski kontracepciji, ki vsebuje estrogen, so med pomembnimi razlogi za izbiro druge zaščite preboleli krvni strdki, določene motnje strjevanja krvi, migrena z avro, nekatere bolezni srca in ožilja ter izrazito povišan krvni tlak. Posebna previdnost je potrebna pri kadilkah po 35. letu, nekaterih boleznih jeter in raku dojke. Upoštevati je treba tudi čas po porodu in dojenje. Omejitve, povezane z estrogenom, veljajo tudi za kombinirani obliž in vaginalni obroček. Pri nekaterih so možne metode s progestogenom. Pri raku dojke praviloma izbiramo nehormonsko zaščito. Pri izbiri kontracepcije velja upoštevati tudi morebitno uživanje drugih zdravil,« opozarja sogovornica.

Posebna previdnost je potrebna pri kadilkah po 35. letu.

Dvojna zaščita

Spomnimo, letos nas je doletela skrb vzbujajoča statistika porasta spolno prenosljivih bolezni, zato strokovnjaki poudarjajo pomen dvojne zaščite, torej kondoma skupaj z drugo zanesljivo kontracepcijsko metodo. »Osnovni namen je sicer preprečevanje neželene nosečnosti oziroma možnost načrtovanja starševstva. Nekatere oblike hormonske kontracepcije pa predpisujejo za lajšanje različnih zdravstvenih in ginekoloških težav, med drugim za zmanjšanje menstrualnih bolečin in obilnih krvavitev, urejanje krvavitev ter zdravljenja aken. Uporabljajo se lahko tudi pri obvladovanju simptomov endometrioze in sindroma policističnih jajčnikov,« nadaljuje sogovornica.

Na voljo so številne oblike zaščite. FOTO: Peter Dazeley/Getty Images

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v objavi, posodobljeni leta 2023, med drugim opozoril na raziskavo, v kateri so tri četrtine mladih, ki so zgodaj začeli spolne odnose, menile, da bi morale o spolnosti vedeti več: »Pomembno je, da mladi dobijo razumljive in strokovno preverjene informacije pravočasno ter da lahko vprašajo brez zadrege ali strahu pred obsojanjem. Pri tem imajo pomembno vlogo starši, šola in zdravstveni delavci ter farmacevti, h katerim se mladi v lekarne pogosto zatečejo po nujno kontracepcijo oziroma tako imenovano jutranjo tabletko. Tudi to je eden od kazalnikov o še vedno premajhni ozaveščenosti o pomenu kontracepcije in pomenu zaščite pred spolno prenosljivimi boleznimi,« poudarja predsednica Lekarniške zbornice Slovenije in sklene, da je zaščita odgovornost obeh partnerjev, ki se morata o spolnosti resno pogovarjati, nikakor pa ne smemo pozabiti niti na cepljenje proti HPV in hepatitisu B ter ustrezno testiranje po morebiti tveganem spolnem odnosu.