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Aktivni tudi jeseni, brez nepotrebnih bolečin

Nižjih temperatur še ni treba razumeti kot povabilo k počitku. Tek, pohodništvo, kolesarjenje in druge oblike rekreacije so jeseni še bolj prijetne, vendar večja telesna obremenitev hitro prinese tudi manj prijetne posledice.
FOTO: ABENA

FOTO: ABENA

ABENA Skincare Ointment FOTO: ABENA

ABENA Skincare Ointment FOTO: ABENA

ABENA Active Gel FOTO: ABENA

ABENA Active Gel FOTO: ABENA

ABENA Active Gel FOTO: ABENA

ABENA Active Gel FOTO: ABENA

FOTO: ABENA
ABENA Skincare Ointment FOTO: ABENA
ABENA Active Gel FOTO: ABENA
ABENA Active Gel FOTO: ABENA
A. N.
 20. 10. 2026 | 08:59
7:21
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Jesenski meseci so za številne rekreativce med najbolj aktivnimi deli leta. Temperature so praviloma prijetnejše za tek in pohodništvo, v naravi je veliko možnosti za gibanje in na koledarju je še precej športnih prireditev. Tudi za tiste, ki se pripravljajo na daljši tek ali maraton, pa je jesen lahko čas, ko se po večjih obremenitvah začnejo kazati posledice treninga.

Najpogostejši spremljevalec intenzivnejše vadbe so boleče mišice. Zapoznela mišična bolečina, značilni »muskelfiber«, se praviloma, kot pove že poimenovanje, ne pojavi takoj po vadbi. Začne se lahko šele čez nekaj ur, najbolj izrazita pa je pogosto dan ali dva pozneje. Mišice so občutljive, toge in boleče pri gibanju. Takšna bolečina je običajno posledica mikropoškodb mišičnih vlaken, ki nastanejo predvsem pri obremenitvah, na katere telo ni navajeno.

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Zaščita kože in nega razbolelih mišic

Redna telesna aktivnost prinaša številne koristi, vendar imajo lahko daljši tek, kolesarjenje, pohodništvo ali druga vztrajnostna vadba tudi neprijetne posledice. Trenje kože, potenje in ponavljajoči se gibi lahko povzročijo odrgnine, večja telesna obremenitev pa pogosto prinese utrujene in razbolele mišice. Za športno aktivne je zato pomembna tudi ustrezna nega telesa.

ABENA Skincare Ointment je zaščitno mazilo za suho, občutljivo in razdraženo kožo. Emulzija voda-v-olju na koži ustvari zaščitni sloj in pomaga zmanjšati mehansko trenje. Primerna je tudi za zaščito kože pri aktivnostih, kot so tek in kolesarjenje, kjer se koža drgne ob oblačila ali druge predele na telesu. Mazilo je brez dodanih barvil in dišav ter dermatološko testirano.

ABENA Active gel je namenjen negi utrujenih in razbolelih mišic. Vsebuje poprovo meto, evkaliptus in mentol, ki prinašajo osvežujoč in hladilen občutek. Gel je primeren za uporabo pred ali po telesni aktivnosti ter za masažo mišic.

Poskrbite za telo pred, med in po športni aktivnosti.

Še več koristnih nasvetov za aktivne najdete na tej povezavi.

ABENA HELPI – pravi naslov za nego in zaščito kože.

Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.

Več ni vedno tudi bolje

Najboljši način za preprečevanje pretirane mišične bolečine je postopno povečevanje obremenitve. Če smo bili nekaj časa manj aktivni, ni smiselno v enem dnevu nadomestiti vsega. Telo potrebuje čas, da se prilagodi daljšemu teku, večjemu številu kilometrov ali zahtevnejšemu vzponu.

Pred vadbo je priporočljivo mišice ogreti z nekaj minutami lahkotnega gibanja in dinamičnimi vajami. Po aktivnosti naj sledita umirjanje in raztezanje. Pomembni so tudi zadosten vnos tekočine, kakovostna prehrana z dovolj beljakovinami in predvsem dovolj spanja. Regeneracija namreč ni dodatek k treningu, ampak njegov pomembni del.

Pri utrujenih mišicah lahko pomagajo tudi masaža, lahkotno razgibavanje in lokalna nega. V lekarnah in specializiranih prodajalnah najdemo raznovrstne izdelke za lajšanje tovrstnih težav. Dobre izkušnje so z izdelki danske ABENE, predvsem z njenim hladilnim gelom ABENA active gel, ki vsebuje eterična olja poprove mete in evkaliptusa ter mentol. Namenjen je negi utrujenih mišic pred in med telesno aktivnostjo in po njej. Njegova formula deluje dvostopenjsko: najprej takojšnje hlajenje zmanjša začetno bolečino in vnetje. V nadaljevanju pa postopno segrevanje spodbuja prekrvitev in pospeši regeneracijo mišic.

ABENA Active Gel FOTO: ABENA
ABENA Active Gel FOTO: ABENA

Mišična bolečina ali poškodba mišice

Pri tem je pomembno razlikovati običajno mišično bolečino od poškodbe. Če se močna ali ostra bolečina pojavi nenadoma med vadbo, jo spremljajo oteklina, podplutba ali omejeno gibanje, razlog zanjo verjetno ni zgolj običajna posledica napora. V takem primeru je treba aktivnost takoj prekiniti in poškodovano mišico razbremeniti.

V prvih urah lahko prizadeto mesto hladimo z ledenim obkladkom, zavitim v tkanino, večkrat po približno 15 do 20 minut, pri čemer ledu ne polagamo neposredno na kožo. Če je mogoče, poškodovani ud dvignemo, saj lahko s tem zmanjšamo otekanje. Poškodovanega mesta v začetni fazi ne masiramo in ga ne ogrevamo, saj lahko toplota in masaža povečata otekanje. Z vrnitvijo k športu je smiselno počakati, dokler gibanje ni več boleče in mišice lahko spet normalno obremenimo. Pri močnejši bolečini, večji oteklini ali podplutbi, izraziti izgubi moči oziroma omejenem gibanju je priporočljiv zdravniški pregled.

ABENA Skincare Ointment FOTO: ABENA
ABENA Skincare Ointment FOTO: ABENA

Ko koža ne zdrži več

Pri vzdržljivostnih športih pa mišice niso edine, pri katerih se lahko pokažejo neprijetne posledice večje aktivnosti. Tek, kolesarjenje, pohodništvo in druge aktivnosti vključujejo številne ponavljajoče se gibe, pri katerih koža drgne ob kožo ali oblačila. Če se temu pridružita še znoj in vlaga, lahko nastanejo pekoče in boleče odrgnine.

Najpogostejše so na notranji strani stegen, v pazduhah, na zadnjici in drugih mestih, kjer se koža med gibanjem drgne. Pri tekačih so lahko težava tudi odrgnine na prsnem košu. Čeprav jih pogosto povezujemo s poletno vročino, se lahko pojavijo tudi v hladnejšem delu leta. Več plasti oblačil, vlaga in dolgotrajno ponavljanje istega giba lahko ustvarijo povsem enake razmere.

Preprečevanje je zato precej učinkovitejše od ukvarjanja z že razdraženo kožo. Športna oblačila naj se dobro prilegajo telesu in naj ne povzročajo nepotrebnega drgnjenja. Pri daljših aktivnostih lahko občutljiva mesta prej zaščitimo z ustreznim negovalnim pripravkom, kot je zaščitno mazilo ABENA Skincare Ointment, ki vsebuje kar 41 odstotkov maščob. Mazilo na koži ustvari zaščitni sloj, ki pomaga zmanjšati trenje, hkrati pa kožo neguje in preprečuje izgubo vlage. Vsebuje tudi izvleček kamilice in je namenjeno negi suhe oziroma občutljive kože.

Zaščita kože je del športne opreme

Pri daljšem teku ali pohodu zato ni pomembno samo, ali smo izbrali primerne čevlje in oblačila. Enako pomembno je, da poznamo svoje telo in mesta, kjer se težave ponavljajo. Če imamo odrgnino vedno na istem mestu, je smiselno preveriti tudi prileganje oblačil in opreme ter kožo preventivno zaščititi.

Prav tako ni dobro čakati, da nas začne peči. Pri daljših aktivnostih lahko zaščito nanesemo že pred začetkom, po aktivnosti pa kožo umijemo, osušimo in po potrebi dodatno negujemo.

Jesenska rekreacija je lahko odlična priložnost za vzdrževanje kondicije, toda telo ima svoje meje. Postopno stopnjevanje napora, primerna oprema, dovolj časa za regeneracijo in ustrezna zaščita kože so majhni, vendar koristni ukrepi.

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