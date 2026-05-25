Zaskrbljeni strokovnjaki: rekorden porast teh nalezljivih bolezni v Evropi

Število okuženih z gonorejo in sifilisom je najvišje v zadnjem desetletju in je doseglo rekordne ravni v Evropi, opozarja Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), ki navaja, da število primerov spolno prenosljivih okužb v zadnjih letih močno narašča, poroča BBC. Po novih podatkih ECDC je bilo v Evropi leta 2024 zabeleženih 106.331 primerov gonoreje, kar je kar 303 odstotkov več kot leta 2015. Število primerov sifilisa se je v istem obdobju več kot podvojilo in doseglo 45.557.

Sifilis, gonoreja in posledice

Evropska zdravstvena agencija opozarja, da lahko spolno prenosljive bolezni povzročijo resne zdravstvene zaplete. »Te okužbe lahko povzročijo kronične bolečine in neplodnost, sifilis pa lahko vodi tudi do težav s srcem ali živčnim sistemom,« je povedal Bruno Ciancio, vodja oddelka za spolno prenosljive in s cepivi preprečljive bolezni pri ECDC. Posebej zaskrbljujoč je porast kongenitalnega sifilisa. Gre za primere, ko se okužba prenese z matere na novorojenčka. »Primeri kongenitalnega sifilisa so se med letoma 2023 in 2024 skoraj podvojili,« je opozoril.

Največ primerov v Španiji

Španija je leta 2024 zabeležila največ primerov gonoreje in sifilisa med evropskimi državami, vključenimi v raziskavo: več kot 37.000 primerov gonoreje in več kot 11.000 primerov sifilisa. ECDC navaja, da so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, še vedno skupina z največjim porastom okužb. Hkrati se povečuje tudi število sifilisa med heteroseksualnimi ženskami v reproduktivni dobi.

Klamidija še vedno najpogostejša

Čeprav se je število primerov klamidije v primerjavi z letom 2015 zmanjšalo za šest odstotkov, ostaja najpogostejša bakterijska spolno prenosljiva okužba v Evropi. Leta 2024 je bilo zabeleženih več kot 213.000 primerov. ECDC poziva k uporabi kondomov in rednemu testiranju, zlasti pri novih ali več spolnih partnerjih. »Zaščita spolnega zdravja je preprosta: pri spolnem odnosu z novimi ali več partnerji uporabljajte kondome in se testirajte, če imate simptome,« je dejal Ciancio. Simptomi gonoreje vključujejo bolečine, izcedek in vnetje spolnih organov, sifilis pa lahko povzroči rane, izpuščaje, izpadanje las in gripi podobne simptome. Obe bolezni je mogoče zdraviti z antibiotiki, nezdravljeni pa puščata resne in dolgotrajne posledice.