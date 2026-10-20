Zaskrbljujoče: to se po zaužitju alkohola zgodi v možganih

Nova raziskava je pokazala, da alkohol v možganih sproži spremembe, ki ne vplivajo le na živčne celice, temveč tudi na odpornost možganov. Znanstveniki so pri tem odkrili nepričakovano vlogo celic, ki centralni živčni sistem običajno varujejo pred poškodbami. Alkohol na delovanje možganov vpliva že kmalu po zaužitju, pri čemer igra pomembno vlogo mikroglija: skupina imunskih celic, ki iz možganov odstranjuje poškodovano tkivo in pomaga ohranjati njihovo normalno delovanje.

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Alkohol spremeni delovanje zaščitnih celic

V poskusih na miših so ugotovili, da začne mikroglija po izpostavljenosti alkoholu razgrajevati zunajcelični matriks. Gre za mrežo, ki zagotavlja oporo možganskim celicam in pomaga ohranjati povezave med nevroni. Živalim so dali enkratni odmerek etanola, nekatere so alkoholu izpostavljali več dni zapored. Nato so opazovali, kako se celice odzivajo na alkohol. Spremembe so zaznali že približno eno uro po zaužitju. Mikroglija je, še preden je omamljenost dosegla največjo intenzivnost, spremenila obliko in aktivnost. Njeni izrastki so postali krajši in manj številni, zmanjšalo se je tudi območje, ki so ga celice nadzorovale. Pri miših, ki so bile alkoholu izpostavljene večkrat, so bile spremembe še izrazitejše.

Poškodbe lahko oslabijo povezave med nevroni

Kot že omenjeno, so znanstveniki ugotovili še, da začne mikroglija razgrajevati tudi dele zunajceličnega matriksa. Ko ta podporna mreža oslabi, se poškodujejo povezave med nevroni, zaradi česar ti ne delujejo več tako učinkovito. Dimitrios Davalos, nevroznanstvenik s klinike Cleveland in eden od avtorjev raziskave, je pojasnil, da spremljanje mikroglije v živih možganih omogoča boljše razumevanje njene vloge. Te celice se namreč ne odzivajo zgolj na poškodbe, temveč lahko sodelujejo tudi pri procesih, ki škodo povzročajo.

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Kaj ugotovitve pomenijo za ljudi?

Raziskava je bila objavljena v znanstveni reviji Immunity, glavnino poskusov pa so znanstveniki opravili na miših. Raziskovalci so analizirali tudi možgansko tkivo šestih umrlih oseb z motnjo, povezano z uživanjem alkohola. V primerjavi s kontrolnimi vzorci so odkrili znake poškodb zunajceličnega matriksa. To nakazuje, da bi lahko podoben proces potekal tudi v človeških možganih. Vendar bodo potrebne dodatne raziskave, saj ugotovitev iz poskusov na miših ni mogoče neposredno prenesti na ljudi, analiza človeškega tkiva pa je zajela le majhno število vzorcev.