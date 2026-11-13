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Zato nekateri zbolijo, drugi pa ne

Z zdravim načinom življenja utrdimo imunski sistem, a pred respiratornimi virusi nismo povsem varni.
Ali bomo zboleli ali ne, ni odvisno samo od tega, kako telesno aktivni smo in koliko zdrave hrane pojemo. FOTO: Getty images

Ali bomo zboleli ali ne, ni odvisno samo od tega, kako telesno aktivni smo in koliko zdrave hrane pojemo. FOTO: Getty images

Z vitamini bogato zelenjavo in sadjem krepimo imunski sistem. FOTO: Westend61/Getty Images

Z vitamini bogato zelenjavo in sadjem krepimo imunski sistem. FOTO: Westend61/Getty Images

Zdi se, da se nekaterih virusi sploh ne dotaknejo. FOTO: Shironosov/Getty Images

Zdi se, da se nekaterih virusi sploh ne dotaknejo. FOTO: Shironosov/Getty Images

Ali bomo zboleli ali ne, ni odvisno samo od tega, kako telesno aktivni smo in koliko zdrave hrane pojemo. FOTO: Getty images
Z vitamini bogato zelenjavo in sadjem krepimo imunski sistem. FOTO: Westend61/Getty Images
Zdi se, da se nekaterih virusi sploh ne dotaknejo. FOTO: Shironosov/Getty Images
Aleksander Brudar
 13. 11. 2026 | 08:00
4:18
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V teh jesenskih in prihajajočih zimskih dnevih, ko poleg nizkih temperatur na posameznike pogosteje prežijo različni virusi, predvsem tisti respiratorni, se marsikdo vpraša, zakaj so nekateri bolj in drugi manj dovzetni zanje. Oziroma zakaj nekateri skoraj nikdar ne zbolijo. Najpogostejši odgovor, ki ga je mogoče slišati, je, da imajo tisti najbolj zdravi močno utrjen imunski sistem. Torej da ves čas zdravo živijo oziroma so pozorni na to, da v vsakdanji jedilnik vnašajo veliko sadja in zelenjave, se izogibajo alkoholu in izdelkom z nezdravimi maščobami ter jedo veliko rib in drugih z maščobnimi kislinami omega-3 bogatimi živili. Na tak način namreč v telo vnesejo veliko mineralov in vitaminov.

Raziskovalci so uporabili laboratorijski model, ki natančno posnema človeško nosno sluznico.

Zdi se, da se nekaterih virusi sploh ne dotaknejo. FOTO: Shironosov/Getty Images
Zdi se, da se nekaterih virusi sploh ne dotaknejo. FOTO: Shironosov/Getty Images
Med vsemi vitamini, ki telesu pomagajo, da se učinkovito bori proti virusom, je zagotovo najbolj znan C. Ta je v limonah in pomarančah, sveži papriki, špinači, zelju, hrenu, kiviju in ohrovtu. Drugi zelo pomemben vitamin je E, velja za močan antioksidant, ki varuje imunske celice. Za utrjevanje imunskega sistema strokovnjaki priporočajo tudi živila, ki so bogata s cinkom (na primer bučna semena, morska hrana, grah, govedina in puranje meso), selenom (kokosov in indijski oreh, pšenični kosmiči, tun, piščančja jetra, jurčki, sojina zrna, čebula, česen) ter magnezijem (motovilec, temna čokolada, fige, žito, banane, fižol, krompir, polnovredni kruh ter seveda mineralna voda). Če k temu dodamo še redno telesno aktivnost, smo, vsaj tako lahko prebiramo po svetovnem spletu, skorajda imuni za vse sezonske bolezni. A na žalost ni tako preprosto. Ellen F. Foxman z Medicinske fakultete Yale (YSM) v Združenih državah Amerike je s sodelavci v nedavni raziskavi pokazala, da se odgovor na vprašanje, zakaj isti respiratorni virus pri nekaterih ljudeh povzroča le blago smrkanje, pri drugih pa hude težave z dihanjem, zlasti pri ljudeh z boleznimi, kot sta astma in kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB), skriva v odzivu telesa na virus. In ne v njegovi moči. Z drugimi besedami: reakcija celic, ki tvorijo sluznico nosnih poti, ima večjo vlogo, kot se je prej v zvezi s tem domnevalo.

Odloča stikalo

Te celice imajo, kot kažejo ugotovitve raziskave, ki je bila aprila letos objavljena na spletni strani znanstvene revije Cell Press Blue, arzenal prirojenih obrambnih mehanizmov, ki jih sprožijo virusi. Oziroma t. i. prirojeno imunost, pa čeprav niso del tradicionalnega imunskega sistema. Laboratorij Foxmanove je tako odkril nekakšno »stikalo«, ki določa, ali se bo okužba z rinovirusi razvila v blag prehlad ali v hudo vnetje dihalnih poti. Za novo študijo so raziskovalci uporabili laboratorijski model, ki natančno posnema človeško nosno sluznico. Hkrati so vzgojili prave človeške nosne celice v organoide, ki so lahko, kot so zapisali na spletni strani yale.edu, proizvajali sluz, s čimer so posnemali notranjost nosu in pljuč. Nato so celice okužili z rinovirusom. Ugotovili so, da večina okužb z virusom prehlada poteka blago, ker nosna sluznica hitro proizvaja interferone, ki preprečujejo širjenje virusa na druge celice. Ko pa je ta odziv oslabljen ali blokiran, se telo odzove z agresivnejšim vnetnim načinom, ki lahko poslabša simptome in poškoduje dihalne poti. Močna in hitra signalizacija interferona, kot še sporočajo z univerze, tako omejuje okužbo ter nadzoruje virus in vnetje, medtem ko šibki odzivi interferona ali drugi dejavniki, ki spodbujajo agresiven odziv, omogočajo nekontrolirano vnetje.

Pri ljudeh s kroničnimi boleznimi dihalnih poti je odziv interferona nižji kot pri zdravih. To je 'zakaj', na katerega preprosto še ne znamo odgovoriti.

Foxmanova pravi, da bo treba odgovoriti še na vprašanje, zakaj ni pri vseh ljudeh tako, da odziv preprosto uniči rinovirus, še preden ta popolnoma preplavi sluznico. »V našem modelu smo odziv zavirali z zdravilom, vendar je znano, da je pri ljudeh s kroničnimi boleznimi dihalnih poti nižji kot pri zdravih. To je 'zakaj', na katerega preprosto še ne znamo odgovoriti. To je naš naslednji korak,« je sklenila vodja raziskave.

Z vitamini bogato zelenjavo in sadjem krepimo imunski sistem. FOTO: Westend61/Getty Images
Z vitamini bogato zelenjavo in sadjem krepimo imunski sistem. FOTO: Westend61/Getty Images

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