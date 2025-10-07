Zdenka nesebično privolila v darovanje sinovega srca

»Danes sem ponosna na to, kje smo, ker smo na začetku orali ledino,« je dejala primarijka Danica Avsec, prva predsednica Slovenskega društva Transplant, na slovesnosti, ki so jo ob 25-letnici delovanja društva pripravili v Osnovni šoli Mengeš pod imenom Krog hvaležnosti in sodelovanja.

»Že na začetku smo vedeli, da je nujno izobraževanje ljudi, pa ne samo strokovnjakov,« je razložila upokojena zdravnica , zadovoljna z zgodbo, katere del je društvo, ki ga sestavljajo večinoma pacienti in njihovi svojci in ki je bilo ustanovljeno z namenom boljšega razumevanja pomena opredelitve za darovanje ter odpravljanje predsodkov. Danes so presaditve organov del vsakdanjega življenja, veliko so k temu prispevali posamezniki, družine darovalcev ter pacienti, ki pripovedujejo svoje zgodbe.



Po številu presajenih src smo že leta v svetovnem vrhu.

»Z dogodkom izražamo spoštovanje in zahvalo darovalcem in njihovim družinam, strokovnjakom, ki s svojim znanjem in srčnostjo skrbite za bolnike, ter vsem, ki na različne načine prispevate k tej dragoceni zgodbi o upanju, solidarnosti in življenju. Brez vas tega kroga ne bi bilo,« je poudarila Nina Žitek, predsednica Slovenskega društva Transplant, ki je tudi sama prestala transplantacijo jeter. Poudarila je, da je pomembno skupno spodbujanje razumevanja, iskren pogovor ter krepitev zaupanja v transplantacijsko dejavnost. Ta ne sme več biti tabu.

Na stojnicah so se predstavila različna društva, obenem pa se je bilo mogoče opredeliti za darovanje organov. FOTO: Simona Fajfar

, direktor Zavoda RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant, pod okriljem katerega poteka transplantacijska dejavnost, je dejal, da se o tej temi še vedno premalo pogovarjamo in premalo razmišljamo za časa življenja. Vendar je Slovenija naredila ogromne korake na tem področju, saj so od leta 1998, ko so v Sloveniji ustanovili nacionalno mrežo donorskih bolnišnic, do sredine letošnjega leta zabeležili že 1000 umrlih darovalcev in darovalk. »Slovenija je na področju darovanja organov ena najbolj urejenih in tudi ena najuspešnejših držav, po številu presajenih src na milijon prebivalcev pa smo že leta v svetovnem vrhu,« je povedal Gadžijev.

V slovensko transplantacijsko mrežo je vključenih 11 splošnih bolnišnic, v celotno mrežo od reševalcev do prevoznikov organov pa je za eno transplantacijo vključenih 100 ljudi. Strokovne ekipe so v pripravljenosti 24 ur na dan vse dni v letu. Najpomembnejši organi, ki jih medicina uporablja za transplantacijo, so ledvice, srce, pljuča, jetra, trebušna slinavka, od tkiv pa roženica, kosti, koža, žile in srčne zaklopke. Lani je bilo 47 aktivnih darovalk in darovalcev, ki so po smrti podarili 146 organov, ustreznih za zdravljenje s presaditvijo. Odklonitev svojcev se je znižala na 17,5 odstotka, kar je najboljši rezultat v zadnjih treh letih.

Zdenka Golob je mama, ki je privolila v darovanje organov pokojnega sina. FOTO: Simona Fajfar

je mama, ki je privolila v darovanje organov pokojnega sina: »Ob slovesu od sinase nam je porušil svet. Toda njegovo srce, njegova moč in ljubezen živijo naprej. Ta misel nam daje upanje in moč v težkih trenutkih, ki nas spremljajo.«, major 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe Slovenske vojske, ki ima presajeno srce, z vladnim letalom falcon prevaža tudi organe za presaditev. V zadnjih desetih letih so prepeljali že okoli 120 organov za presaditev. Približno 60 odstotkov organov v Sloveniji namreč dobimo z izmenjavo iz tujine, zato je pri njihovem delu ključen čas. »Vsak tak prevoz je poseben, ker so posledice leta otipljive in trajne. Skupaj z zdravniško in ostalo ekipo težko bolnim vračamo možnost normalnega, aktivnega življenja,« pravi Kene.

Obiskovalci dogodka so si z zanimanjem ogledali tudi umetniško razstavo skulptur organov, ki jih je mogoče transplantirati. Oblikovala jih je umetniška skupina Bober Kunst Bildhauer Fabrik ali BKBF, ki jo sestavljajo Robert Jurak, Nedim Hadži Ahmetović - Mafa in Izidor Zadravec. »Ko smo pripravljali skulpture, smo se raznežili,« je razložil Jurak: »Skozi ta projekt smo spoznali ljudi, ki imajo presajen organ ali pa so svojci donatorjev. Zaradi tega, kar so doživeli, zelo cenijo življenje.«

Predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je bila pokroviteljica dogodka, je poudarila, da resnične vrednote nimajo končne postaje, ampak le potujejo naprej, od srca do srca: »Darovanje je več kot medicinski poseg, je dejanje človečnosti, ko se bolečina spremeni v upanje, konec pa postane nov začetek.«

Danes sem ponosna na to, kje smo, ker smo orali ledino, je dejala primarijka Danica Avsec. FOTO: Simona Fajfar

Prejemniki organov in svojci darovalcev so se s svojimi zgodbami predstavili v Živi knjižnici. FOTO: Simona Fajfar