Zdrava hrana za zdrave oči: to jim najbolj koristi

Eden od pogostih spremljevalcev starosti je postopno pešanje vida. Napačno je prepričanje, da posameznik na to nima vpliva. Tako kot za ostale dele telesa je treba tudi za oči skrbeti vse življenje. Za to, da jih ohranjamo zdrave, lahko poskrbimo že s pravilno izbiro hrane. Študije so pokazale, da mora biti ta bogata s hranili ter z maščobnimi kislinami omega-3, saj prav te preprečujejo nastanek starostnih očesnih bolezni in suhih oči. V vsakodnevni jedilnik tako vključujmo čim več listnate zelenjave, kot so špinača, ohrovt in brstični ohrovt. Ter seveda ribe, od lososa, sardin do trske. Jedi obogatimo z različnimi oreški in semeni. Na solato denimo potresemo orehe, v smutije dodamo čija semena in v kosmiče za zajtrk laneno seme.

Glede na to, da smo že zakorakali v pomlad, poletje pa je tik pred vrati, je treba posebno pozornost nameniti tudi zaščiti oči pred soncem oziroma ultravijoličnimi (UV) žarki. Dolgotrajna izpostavljenost tem povzroča tako kratkoročne kot dolgoročne poškodbe na očeh. Zato poleti nosimo sončna očala, pri nakupu bodimo pozorni, da stekla res ščitijo pred UV-žarki. Poceni sončna očala, ki jih bomo kupili na kakšni tržnici ob plaži ali v mestu, najverjetneje ne bodo nudila toliko zaščite kot tista, ki jih bomo kupili pri optiku. Na kakovost vida oziroma zdravje oči vplivajo tudi kronične bolezni. Še posebej nevarni so sladkorna bolezen, visok krvni tlak ter srčne bolezni. Da nas te ne doletijo, je treba zato ves čas dobro skrbeti za splošno zdravje, tako z izbiro zdrave in uravnotežene prehrane, redno telesno dejavnostjo ter izogibanjem stresu.

Dandanes se je zelo težko izogniti gledanju v zaslone. Dolgotrajna uporaba pametnih telefonov, tablic in računalnikov za gledanje filmov, igranje iger ter povezovanje z družino in prijatelji namreč povzroči obremenitev oči, zamegljen vid in suhe oči. Če brez naprav ne moremo zdržati, potem si vsako uro vzamemo vsaj nekaj minut odmora. Zakaj ne bi denimo poskusili pravilo 20-20-20: vsakih 20 minut si vzamemo 20-sekundni odmor in osredotočimo pogled na nekaj, kar je vsaj 20 metrov stran od nas. S to vajo bomo razbremenili oči. Ne glede na to, ali imamo težave z očmi ali ne, bi bilo priporočljivo vsaj enkrat na leto obiskati oftalmologa. Pogoste očesne bolezni, kot so glavkom, diabetična očesna bolezen in starostna degeneracija makule, namreč potekajo brez opozorilnih znakov oziroma jih pravočasno lahko odkrije le oftalmolog.

Vključimo jedi, ki so bogate z maščobnimi kislinami omega-3. FOTO: Perfectfood/Getty Images