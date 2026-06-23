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Zdrava stopala za brezskrbno poletje

Poletni dnevi prinesejo več gibanja, hkrati pa tudi več težav s stopali. Preverili smo, kako jih negovati ter kdaj težave lahko rešimo sami in kdaj je potreben obisk strokovnjaka.
FOTO: Depositphotos

FOTO: Depositphotos

FOTO: Delo UI

FOTO: Delo UI

FOTO: Delo UI

FOTO: Delo UI

FOTO: Delo UI

FOTO: Delo UI

FOTO: Depositphotos
FOTO: Delo UI
FOTO: Delo UI
FOTO: Delo UI
Blaž Kondža
 23. 6. 2026 | 12:00
6:13
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Poletje je čas, ko stopala končno zadihajo. Sandali, natikači in hoja po plaži so za marsikoga sinonim sproščenih počitniških dni. Hkrati pa so prav poletni meseci obdobje, ko so stopala bolj obremenjena in izpostavljena različnim težavam. Vročina spodbuja potenje, vlaga ustvarja ugodne razmere za razvoj glivic, v odprti obutvi pa se koža hitreje izsušuje.

Osnova zdravih stopal je redna vsakodnevna nega. Priporočljivo jih je umivati z mlačno vodo in blagim milom, nato pa jih temeljito osušiti, zlasti med prsti. Prav tam se namreč najpogosteje zadržuje vlaga, ki omogoča razvoj glivičnih okužb. Po umivanju koža potrebuje tudi nego z vlažilno kremo, saj poleti zaradi sonca, morske soli in hoje v odprti obutvi hitreje izgublja vlago.

Razpokane pete niso le estetska težava

Posebno pozornost velja nameniti petam. Sprva se pojavijo le suhi in hrapavi predeli, ki jih marsikdo jemlje zgolj kot estetsko nevšečnost. Če težave ne odpravljamo, pa se lahko razvijejo boleče razpoke, ki otežujejo hojo in povečujejo tveganje za okužbe.

Redno odstranjevanje odmrle kože in uporaba negovalnih krem z ureo lahko pomembno pripomoreta k ohranjanju mehke in zdrave kože. Pri globokih razpokah, ki krvavijo ali povzročajo bolečine, je priporočljivo poiskati strokovni nasvet.

FOTO: Delo UI
FOTO: Delo UI

Medicinska ali estetska pedikura?

Mnogi menijo, da sta medicinska in estetska pedikura enaki storitvi, vendar med njima obstajajo pomembne razlike. Estetska pedikura je namenjena predvsem urejanju videza stopal in nohtov. Vključuje odstranjevanje trde kože, oblikovanje nohtov in nego kože.

Medicinska pedikura oziroma podološka obravnava pa je usmerjena v reševanje zdravstvenih težav stopal. Strokovnjak obravnava vraščene nohte, otiščance, kurja očesa, razpoke na petah in druge spremembe, ki lahko povzročajo bolečine ali povečajo tveganje za zaplete. Posebej priporočljiva je za sladkorne bolnike, starejše osebe in vse, pri katerih se težave s stopali ponavljajo.

Glivice imajo rade toploto in vlago

Med najpogostejšimi poletnimi težavami so glivične okužbe stopal. Zanje so značilni srbenje, pordelost, luščenje kože in včasih tudi neprijeten vonj. Okužbo lahko staknemo v bazenih, garderobah, skupinskih prhah ali drugih vlažnih prostorih, kjer se zadržuje veliko ljudi.

Če jo odkrijemo zgodaj, običajno zadostujejo protiglivični pripravki iz lekarne. Pomembno pa je, da zdravljenje nadaljujemo še nekaj časa po tem, ko simptomi izginejo, saj se sicer okužba hitro ponovi. Za preprečevanje okužb strokovnjaki priporočajo uporabo natikačev v javnih kopališčih, redno menjavo nogavic in izbiro zračne obutve.

Nekoliko zahtevnejše so glivične okužbe nohtov. Noht postane rumenkast, zadebeljen in krhek. Takšne spremembe pogosto napredujejo počasi, zato jih ljudje dolgo ne prepoznajo. Ker zdravljenje traja več mesecev, je zgodnje ukrepanje še toliko pomembnejše.

Vraščen noht hitro povzroči vnetje

Poleti se pogosteje srečujemo tudi z vraščenimi nohti. Vzrok je lahko nepravilno striženje, pretesna obutev ali ponavljajoče se mehanske obremenitve med športnimi dejavnostmi. Sprva se pojavi občutljivost ob robu nohta, nato bolečina, oteklina in vnetje.

Če se težava ponavlja ali se pojavijo znaki okužbe, domače rešitve praviloma niso več dovolj. Poskusi samostojnega izrezovanja vraščenega dela nohta pogosto stanje celo poslabšajo. Takrat je priporočljiv obisk podologa ali drugega ustrezno usposobljenega strokovnjaka.

Kdaj je obisk strokovnjaka nujen?

Če se na stopalih pojavijo bolečina, oteklina, gnojni izcedek ali krvavitev, z obiskom strokovnjaka ne odlašajmo. Prav tako je pregled priporočljiv pri spremembah barve ali oblike nohtov, pri dolgotrajnih glivičnih okužbah in razpokah, ki se ne zacelijo. Posebno pozornost morajo svojim stopalom namenjati sladkorni bolniki, pri katerih lahko že manjša rana hitro povzroči resne zaplete.

FOTO: Delo UI
FOTO: Delo UI

Kdaj lahko pomagamo sami in kdaj ne?

Veliko poletnih težav lahko uspešno rešujemo sami. Suha koža, manjši otiščanci ali začetne glivične okužbe običajno ne zahtevajo zdravniškega pregleda. Pomembni so redna nega, ustrezni pripravki in nekaj potrpežljivosti.

Povsem drugače je pri dolgotrajnih spremembah nohtov, bolečih ranah, vraščenih nohtih z vnetjem ali razpokah na podplatih, ki se kljub negi ne zacelijo. Posebno previdni morajo biti ljudje s sladkorno boleznijo in motnjami prekrvitve, saj lahko že manjše poškodbe povzročijo resne zaplete.

Lep videz je predvsem odraz zdravja

Pri skrbi za stopala pogosto razmišljamo predvsem o videzu. Lepo urejeni nohti in mehka koža so seveda dobrodošli, vendar je njihov videz predvsem odraz zdravja. Nekaj minut nege na dan je zato ena najboljših naložb v udobno hojo, dobro počutje in brezskrbne poletne dni.

FOTO: Delo UI
FOTO: Delo UI

Pet poletnih navad za zdrava stopala

Poleti stopala najbolj zaščitimo z nekaj preprostimi ukrepi. V javnih bazenih in prhah vedno uporabljamo natikače. Po kopanju stopala temeljito osušimo, še posebej med prsti. Nohte strižemo naravnost in ne prekratko. Vsak dan uporabimo vlažilno kremo za stopala in nosimo zračno obutev, ki omogoča dobro kroženje zraka. Če opazimo prve znake glivične okužbe ali druge spremembe, ukrepamo čim prej, saj je zdravljenje v začetni fazi običajno bistveno lažje in uspešnejše.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Aktivni & zdravi.

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