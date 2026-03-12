Zdrave ledvice za počasnejše staranje, lahko jih poškoduje dolgotrajna uporaba nekaterih zdravil

Zdrav življenjski slog ohranja zdravje in vitalnost. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, se ljudje ne staramo enako hitro, na to pa občutno vpliva delovanje ledvic. Ob svetovnem dnevu, ki letos nosi geslo Za počasnejše staranje poskrbite za svoje ledvice, poudarjajo pomen tega dragocenega organa, ki vsak dan filtrira kri in iz telesa odstranjuje odvečne snovi ter tekočino.

Huda bolečina Med pogostimi težavami so ledvični kamni, trde kristalne tvorbe, ki nastanejo iz snovi v urinu, najpogosteje iz kalcijevih soli, oksalatov ali sečne kisline. Veliki so lahko od nekaj milimetrov do nekaj centimetrov. Nastanejo, ko je urin preveč koncentriran ali ko je v njem preveč snovi, ki se začnejo kristalizirati. Tveganje povečujejo predvsem premalo zaužite tekočine, prehrana z veliko soli ali beljakovin, presnovne motnje, določene bolezni in dedna nagnjenost. »Doletijo približno 5 odstotkov prebivalcev Slovenije vsaj enkrat v življenju. Najpogosteje povzročajo tako imenovano ledvično koliko, to je zelo močno bolečino v ledvenem delu, ki se lahko širi proti trebuhu ali dimljam. Spremljajo jo lahko tudi slabost, bruhanje, kri v urinu ali pogosto in boleče uriniranje. Manjši kamni se pogosto izločijo spontano, pri čemer zelo pomaga zadostno uživanje tekočine in zdravila za lajšanje bolečin. Pri zdravljenju večjih kamnov so lahko potrebni posegi,« pojasnjuje Bojan Madjar. Ledvični kamni se lahko tudi ponavljajo, sploh ob neupoštevanju zdravnikovih napotkov: »Pomembno je, da zaužijemo dovolj tekočine, od 2 do 2,5 litra na dan, če ni zdravstvenih omejitev. Priporočljivi so še uravnotežena prehrana z manj soli, zmerno uživanje beljakovin, redna telesna dejavnost in ustrezno zdravljenje bolezni, ki lahko vplivajo na nastanek kamnov.«

»Gre za parni organ, ki skrbi za čistost naše notranjosti,« njihovo poslanstvo opisuje Bojan Madjar, mag. farm., spec., iz Pomurskih lekarn. »V njih nastaja oziroma se iz njih izloča urin, s katerim se iz telesa izločajo presnovni odpadki in škodljive snovi. Hkrati pa ledvice zadržijo snovi, ki jih telo potrebuje, in tako uravnavajo ravnovesje vode in elektrolitov, kot so natrij, kalij in kalcij ter kislinsko-bazično ravnovesje. Poleg tega sodelujejo pri uravnavanju krvnega tlaka, aktivaciji vitamina D in tvorbi hormonov, ki spodbujajo nastajanje rdečih krvnih celic.«

Ne bolijo

Med pogostejše težave spadajo kronična ledvična bolezen, ledvični kamni, okužbe sečil in ledvic, akutna okvara ledvic in različne cistične bolezni. »Najpogostejša vzroka za kronično ledvično bolezen sta sladkorna bolezen in povišan krvni tlak, pomembno vlogo pa imajo tudi srčno-žilne bolezni, staranje, dedna nagnjenost in nezdrav življenjski slog, kot so debelost, kajenje in telesna nedejavnost. Ledvice lahko poškoduje tudi dolgotrajna ali nepravilna uporaba nekaterih zdravil, zlasti določenih protibolečinskih zdravil,« pojasnjuje Madjar. Kronično ledvično bolezen ima več kot 788 milijonov ljudi po svetu in je po zadnjih podatkih deveti najpogostejši vzrok smrti, saj vsako leto vzame skoraj 1,5 milijona življenj.

Tveganje za bolezni ledvic je večje pri ljudeh s sladkorno boleznijo, povišanim krvnim tlakom ali srčno-žilnimi boleznimi, pri starejših ter pri tistih, ki imajo v družini že prisotne ledvične bolezni. »Spol sam po sebi ni najpomembnejši dejavnik, vendar se nekatere težave pojavljajo pogosteje pri enem spolu. Ledvični kamni, denimo, so nekoliko pogostejši pri moških, medtem ko so okužbe sečil zaradi anatomskih značilnosti pogostejše pri ženskah,« nadaljuje sogovornik in poudarja, da lahko zgodnje odkrivanje in zdravljenje kronične ledvične bolezni napredovanje upočasnita in izboljšata tako kakovost kot dolžino življenja. »Ledvične bolezni praviloma ne bolijo in pogosto ne zmanjšajo količine urina, zato večina oseb s kronično ledvično boleznijo dolgo ne ve, da ima težave,« opozarja Madjar.

Svetuje, da skrbimo za zdrav življenjski slog, se odzivamo na preventivne preglede, redno spremljamo krvni tlak in sladkor, uživamo uravnoteženo prehrano z manj soli, smo telesno dejavni in pijemo dovolj tekočine. Priporočljivo je opustiti kajenje in previdno uporabljati zdravila, zlasti protibolečinska zdravila iz skupine nesteroidnih protivnetnih zdravil, saj lahko ob dolgotrajni ali nepravilni uporabi dodatno obremenijo ledvice. Pri bolnikih z ledvično boleznijo je treba zmanjšati vnos soli, v nekaterih primerih pa tudi beljakovin, kalija ali fosforja. Pri napredovali bolezni je lahko treba omejiti tudi količino tekočine. Ker se številna zdravila izločajo skozi ledvice, je treba uravnavati tudi njihove odmerke, zato je redno spremljanje bolezni zelo pomembno. »Pri kronični ledvični bolezni se pogosteje in prej pojavijo bolezni, ki jih povezujemo s staranjem – odgovorna je za več kot 11 odstotkov vseh srčno‑žilnih smrti po svetu – s čimer se skrajša pričakovana življenjska doba. Slabše ko delujejo ledvice, večji vpliv imajo na pospešeno staranje telesa,« sklene sogovornik.