  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZDRAVJE

Zdrave ledvice za počasnejše staranje, lahko jih poškoduje dolgotrajna uporaba nekaterih zdravil

Pri kronični ledvični bolezni se pogosteje in prej pojavijo predvsem bolezni srca in ožilja.
Ledvice lahko poškoduje tudi dolgotrajna uporaba nekaterih zdravil, zlasti nesteroidnih protivnetnih. FOTO: Bitsandsplits/Getty Images
Ledvice lahko poškoduje tudi dolgotrajna uporaba nekaterih zdravil, zlasti nesteroidnih protivnetnih. FOTO: Bitsandsplits/Getty Images
Ema Bubanj
 12. 3. 2026 | 07:21
5:31
A+A-

Zdrav življenjski slog ohranja zdravje in vitalnost. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, se ljudje ne staramo enako hitro, na to pa občutno vpliva delovanje ledvic. Ob svetovnem dnevu, ki letos nosi geslo Za počasnejše staranje poskrbite za svoje ledvice, poudarjajo pomen tega dragocenega organa, ki vsak dan filtrira kri in iz telesa odstranjuje odvečne snovi ter tekočino.

Huda bolečina

Med pogostimi težavami so ledvični kamni, trde kristalne tvorbe, ki nastanejo iz snovi v urinu, najpogosteje iz kalcijevih soli, oksalatov ali sečne kisline. Veliki so lahko od nekaj milimetrov do nekaj centimetrov. Nastanejo, ko je urin preveč koncentriran ali ko je v njem preveč snovi, ki se začnejo kristalizirati. Tveganje povečujejo predvsem premalo zaužite tekočine, prehrana z veliko soli ali beljakovin, presnovne motnje, določene bolezni in dedna nagnjenost. »Doletijo približno 5 odstotkov prebivalcev Slovenije vsaj enkrat v življenju. Najpogosteje povzročajo tako imenovano ledvično koliko, to je zelo močno bolečino v ledvenem delu, ki se lahko širi proti trebuhu ali dimljam. Spremljajo jo lahko tudi slabost, bruhanje, kri v urinu ali pogosto in boleče uriniranje. Manjši kamni se pogosto izločijo spontano, pri čemer zelo pomaga zadostno uživanje tekočine in zdravila za lajšanje bolečin. Pri zdravljenju večjih kamnov so lahko potrebni posegi,« pojasnjuje Bojan Madjar. Ledvični kamni se lahko tudi ponavljajo, sploh ob neupoštevanju zdravnikovih napotkov: »Pomembno je, da zaužijemo dovolj tekočine, od 2 do 2,5 litra na dan, če ni zdravstvenih omejitev. Priporočljivi so še uravnotežena prehrana z manj soli, zmerno uživanje beljakovin, redna telesna dejavnost in ustrezno zdravljenje bolezni, ki lahko vplivajo na nastanek kamnov.«

»Gre za parni organ, ki skrbi za čistost naše notranjosti,« njihovo poslanstvo opisuje Bojan Madjar, mag. farm., spec., iz Pomurskih lekarn. »V njih nastaja oziroma se iz njih izloča urin, s katerim se iz telesa izločajo presnovni odpadki in škodljive snovi. Hkrati pa ledvice zadržijo snovi, ki jih telo potrebuje, in tako uravnavajo ravnovesje vode in elektrolitov, kot so natrij, kalij in kalcij ter kislinsko-bazično ravnovesje. Poleg tega sodelujejo pri uravnavanju krvnega tlaka, aktivaciji vitamina D in tvorbi hormonov, ki spodbujajo nastajanje rdečih krvnih celic.«

Ne bolijo

Med pogostejše težave spadajo kronična ledvična bolezen, ledvični kamni, okužbe sečil in ledvic, akutna okvara ledvic in različne cistične bolezni. »Najpogostejša vzroka za kronično ledvično bolezen sta sladkorna bolezen in povišan krvni tlak, pomembno vlogo pa imajo tudi srčno-žilne bolezni, staranje, dedna nagnjenost in nezdrav življenjski slog, kot so debelost, kajenje in telesna nedejavnost. Ledvice lahko poškoduje tudi dolgotrajna ali nepravilna uporaba nekaterih zdravil, zlasti določenih protibolečinskih zdravil,« pojasnjuje Madjar. Kronično ledvično bolezen ima več kot 788 milijonov ljudi po svetu in je po zadnjih podatkih deveti najpogostejši vzrok smrti, saj vsako leto vzame skoraj 1,5 milijona življenj.

Večina ljudi s kronično ledvično boleznijo dolgo ne ve, da ima težave.

Tveganje za bolezni ledvic je večje pri ljudeh s sladkorno boleznijo, povišanim krvnim tlakom ali srčno-žilnimi boleznimi, pri starejših ter pri tistih, ki imajo v družini že prisotne ledvične bolezni. »Spol sam po sebi ni najpomembnejši dejavnik, vendar se nekatere težave pojavljajo pogosteje pri enem spolu. Ledvični kamni, denimo, so nekoliko pogostejši pri moških, medtem ko so okužbe sečil zaradi anatomskih značilnosti pogostejše pri ženskah,« nadaljuje sogovornik in poudarja, da lahko zgodnje odkrivanje in zdravljenje kronične ledvične bolezni napredovanje upočasnita in izboljšata tako kakovost kot dolžino življenja. »Ledvične bolezni praviloma ne bolijo in pogosto ne zmanjšajo količine urina, zato večina oseb s kronično ledvično boleznijo dolgo ne ve, da ima težave,« opozarja Madjar.

Redno spremljanje stanja je zelo pomembno. FOTO: Lightfieldstudios/Getty Images
Redno spremljanje stanja je zelo pomembno. FOTO: Lightfieldstudios/Getty Images

Svetuje, da skrbimo za zdrav življenjski slog, se odzivamo na preventivne preglede, redno spremljamo krvni tlak in sladkor, uživamo uravnoteženo prehrano z manj soli, smo telesno dejavni in pijemo dovolj tekočine. Priporočljivo je opustiti kajenje in previdno uporabljati zdravila, zlasti protibolečinska zdravila iz skupine nesteroidnih protivnetnih zdravil, saj lahko ob dolgotrajni ali nepravilni uporabi dodatno obremenijo ledvice. Pri bolnikih z ledvično boleznijo je treba zmanjšati vnos soli, v nekaterih primerih pa tudi beljakovin, kalija ali fosforja. Pri napredovali bolezni je lahko treba omejiti tudi količino tekočine. Ker se številna zdravila izločajo skozi ledvice, je treba uravnavati tudi njihove odmerke, zato je redno spremljanje bolezni zelo pomembno. »Pri kronični ledvični bolezni se pogosteje in prej pojavijo bolezni, ki jih povezujemo s staranjem – odgovorna je za več kot 11 odstotkov vseh srčno‑žilnih smrti po svetu – s čimer se skrajša pričakovana življenjska doba. Slabše ko delujejo ledvice, večji vpliv imajo na pospešeno staranje telesa,« sklene sogovornik. 

Več iz teme

zdravjebolezenzdravilazdrave ledvice
ZADNJE NOVICE
07:15
Šport  |  Odmevi
SKOKI

Igor Medved tudi žalosten: »Bil sem nekoliko preveč opit, nikogar nisem poškodoval in ničesar nisem razbil«

Igor Medved ne bo več vodil Fincev.
Miha Šimnovec12. 3. 2026 | 07:15
07:03
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEVARNA VOŽNJA

Pijan treščil v mamo z otrokom! Gre za povratnika, že v Nemčiji obsojen zaradi vožnje pod vplivom

Sunkovito je menjal levi in desni prometni pas in voznikom signaliziral, naj se umaknejo.
12. 3. 2026 | 07:03
06:41
Novice  |  Svet
POLITIČNA AFERA

Mirjano je policija zasliševala sedem ur: Je na intimnem posnetku nekdanje državne sekretarke res član kavaškega klana?

Po objavi spornih videoposnetkov so preiskovalci pregledali njeno stanovanje in avtomobil ter ji začasno zasegli mobilni telefon. Nekdanja funkcionarka zanika kakršne koli stike z Nikolom Drecunom.
Kaja Grozina12. 3. 2026 | 06:41
06:37
Novice  |  Kronika  |  Doma
ROMUNA Z DOLGIMI PRSTI

Policisti najprej odkrili ukraden kombi, ko so pogledali vanj pa šok! (FOTO)

V torek na območju Rožne Doline pri Novi Gorici izsledili dva osumljenca, stara 31 let, oba državljana Romunije, v povezavi z odkritim ukradenim vozilom in najdenimi ukradenimi predmeti.
12. 3. 2026 | 06:37
06:33
Bulvar  |  Zanimivosti
VIRALNO

Posnetek, o katerem se govori! Takole je, ko Balkanec pade na vozniškem izpitu (VIDEO)

»Z Balkana si in vračaš se domov, potem ko si padel na vozniškem izpitu …«, piše ob posnetku, ki je postal viralen.
12. 3. 2026 | 06:33
06:28
Šport  |  Športni trači
SLOVO

Umrl je mladi nogometaš: »Zbogom, bil je več kot igralec …«

Nadarjeni napadalec Petar Vučinić je preminil v 23. letu starosti.
12. 3. 2026 | 06:28

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPA RESORT

Pred 20 leti odprl vrata, danes o njem govori ves Jadran

Ko so 13. julija 2006 slovesno odprli Splendid Conference & Spa Resort, Črna gora ni dobila zgolj prvega hotela s petimi zvezdicami. Dobila je simbol nove dobe – prelomnico v razumevanju turizma, hotelirstva in razvoja destinacij. Dvajset let pozneje Splendid ne praznuje le jubileja, temveč potrjuje svoj status pionirja, merila kakovosti in blagovne znamke, ki je trajno preoblikovala podobo črnogorske turistične industrije.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Ko počitek in fizioterapija ne zadostujeta

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA RESORT

Pred 20 leti odprl vrata, danes o njem govori ves Jadran

Ko so 13. julija 2006 slovesno odprli Splendid Conference & Spa Resort, Črna gora ni dobila zgolj prvega hotela s petimi zvezdicami. Dobila je simbol nove dobe – prelomnico v razumevanju turizma, hotelirstva in razvoja destinacij. Dvajset let pozneje Splendid ne praznuje le jubileja, temveč potrjuje svoj status pionirja, merila kakovosti in blagovne znamke, ki je trajno preoblikovala podobo črnogorske turistične industrije.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Ko počitek in fizioterapija ne zadostujeta

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULTURA

Kar se skriva za temi vrati, preseneča tudi domačine

Umetnost in kultura se v Sloveniji prepletata z vsakdanjim ritmom življenja, kar obiskovalce očara že ob prvem koraku.
5. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
PICERIJA

Uradno najboljša v Srbiji? O tej piceriji zdaj govori vsa regija

Danes Pietro najdete na treh skrbno izbranih lokacijah v Beogradu. Vsaka ima svoj edinstveni značaj, vse pa povezujejo ista energija, strast in filozofija.
5. 3. 2026 | 18:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Popoln vodnik za odkrivanje hrvaških otokov

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
11. 3. 2026 | 14:51
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bi to lahko spremenilo Evropo?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Mercedes-Benz

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Slovenske novice6. 3. 2026 | 12:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

To, kar nastaja v ozadju, lahko spremeni pravila igre

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TERME

V slovenskih termah se dogaja nekaj, česar gostje niso pričakovali

Slovenija je dežela termalnih in mineralnih vrelcev, ki že stoletja privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Ko se voda dotakne kože, se začne umirjati tudi naš notranji ritem. Prav zato že od nekdaj v zdraviliških krajih iščemo boljše počutje.
5. 3. 2026 | 11:30
PremiumPromo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKA

Prva Michelinova zvezdica na Reki

Dostopna destinacija za razkošne počitnice, ki uspešno združuje sodobno oblikovanje, velnes izkušnjo in odlično kulinariko.
5. 3. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki