ASTMA

Zdravila je treba uporabljati pravilno

Astma je danes dobro obvladljiva bolezen, ampak le, če imajo bolniki dostop do ustreznega zdravljenja in so o njem dobro podučeni.
Astma je kronična vnetna bolezen dihalnih poti, ki lahko pomembno vpliva na kakovost življenja. FOTO: Liubomyr Vorona/Getty Images

Protivnetni vdihovalniki delujejo na osnovni vzrok bolezni. FOTO: Milky Way/Getty Images

Doc. dr. Peter Kopač poudarja, da zdravljenje zahteva individualni pristop. FOTO: Klinika Golnik

Ema Bubanj
 4. 5. 2026 | 21:23
Astma je ena najpogostejših kroničnih bolezni dihal, ki prizadene ljudi vseh starosti, od otrok do starejših. Javnost jo po večini površno pozna kot občasne težave pri dihanju, a v resnici gre za kompleksno stanje, kronično vnetno bolezen dihalnih poti, ki lahko pomembno vpliva na kakovost življenja. Zanjo so značilni ponavljajoči se napadi kašlja, piskanja v prsih, občutka tiščanja in težkega dihanja, ki jih lahko sprožijo različni dejavniki – od alergenov in telesne aktivnosti do stresa ali onesnaženega zraka. Prizadene približno deset odstotkov prebivalstva. Kljub napredku v zdravljenju še vedno povzroča pogosta poslabšanja in terja obiske urgentnih služb ter bolnišnično zdravljenje.

Dosegljivo vsem

A velik del zapletov bi bilo mogoče preprečiti, saj je težava pogosto v neustrezni ali neredni uporabi zdravil ter neenakem dostopu do sodobne terapije, opozarja stroka ob jutrišnjem svetovnem dnevu. Letos so v središču pozornosti zgodnje prepoznavanje bolezni, pravilno zdravljenje in enaka dostopnost do sodobnih terapij za vse bolnike. Ključno sporočilo se glasi: astma je danes dobro obvladljiva bolezen, vendar le, če imajo bolniki dostop do ustreznega zdravljenja in ga pravilno uporabljajo. Stroka opozarja, da mora biti dostop do protivnetnih vdihovalnikov in sodobnih terapij mogoč za vse bolnike z astmo in da so marsikje po svetu potrebni sistemski ukrepi, od spremembe v zdravstveni politiki do izobraževanja bolnikov in ozaveščanja javnosti, da bi zdravljenje postalo enako dosegljivo vsem.

Biološka zdravila so spremenila potek bolezni.

Protivnetni vdihovalniki delujejo na osnovni vzrok bolezni, to je vnetje dihalnih poti, pojasnjujejo strokovnjaki iz Klinike Golnik. Njihova redna in pravilna uporaba zmanjšuje pogostost poslabšanj in potrebo po nujni medicinski pomoči ter dolgoročno ohranja pljučno funkcijo. Astma namreč ni le občasno skrčenje dihalnih poti, temveč kronično vnetje, ki zahteva stalno zdravljenje, med ovirami pri obvladovanju bolezni pa so tudi nepravilna uporaba vdihovalnikov, neredno jemanje terapije in podcenjevanje bolezni, zato je izrednega pomena tudi izobraževanje bolnikov.

Velik napredek

»Astma ni enotna bolezen, temveč ima različne oblike, zato pri posameznikih poteka različno in zahteva individualni pristop,« pojasnjuje doc. dr. Peter Kopač, dr. med., spec. interne medicine ter alergologije in klinične imunologije na Kliniki Golnik. »Na podlagi značilnosti bolezni, bioloških označevalcev in pridruženih bolezni določimo tip astme ter izberemo najustreznejše zdravljenje. S takšnim pristopom lahko bistveno izboljšamo izide zdravljenja in kakovost življenja bolnikov. Pomembno je tudi prepoznavanje sprožilcev poslabšanj in prilagoditev življenjskega sloga. Cilj zdravljenja je jasen – da bolnik živi povsem normalno življenje brez poslabšanja.«

10 odstotkov prebivalstva ima astmo.

V zadnjem desetletju je velik napredek prineslo zdravljenje z biološkimi zdravili, ki omogočajo tarčno zdravljenje vnetja pri astmi. To pomeni boljši nadzor bolezni, manj poslabšanj in manjšo potrebo po sistemskih kortikosteroidih. »Danes lahko pri določenih bolnikih astmo zdravimo bistveno bolj ciljno kot v preteklosti. Biološka zdravila so spremenila potek bolezni pri najtežjih oblikah astme, vendar ostaja ključno, da bolnike pravočasno prepoznamo in jih usmerimo k specialistični obravnavi,« sklene doc. dr. Kopač. 

zdravljenjeastmazdravjebolezenmedicinapljučakronične boleznidihanje
ASTMA

