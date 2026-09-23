Zdravilo demenco omili, a je ne pozdravi

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Letošnji svetovni dan alzheimerjeve bolezni, ki je potekal pod geslom Prej ko veš, več lahko storiš, izpostavlja pomembnost zgodnje diagnoze in pomen pravočasnega odhoda bolnika k družinskemu zdravniku. Ta bo ocenil, katero pot ubrati, da bo zanj najbolje poskrbljeno. V Sloveniji je ljudi z demenco več kot 47.000, v svetu pa več kot 55 milijonov.
Geslo opominja, da zgodnja diagnoza ni le medicinski dogodek, ampak priložnost za zgodnje zdravljenje, načrtovanje prihodnosti, podporo družini, ohranjanje samostojnosti in boljšo kakovost življenja. Vsak izgubljeni mesec lahko pomeni izgubljene možnosti, vsaka pravočasna diagnoza pa več časa in izbire za bolnika. Ta naj zato ne čaka, da bo njegovo prihodnost oblikovala bolezen, ampak naj poskrbi, da bo sodeloval pri oblikovanju prihodnosti skupaj s strokovnjaki, svetujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.
Vsak izgubljeni mesec lahko pomeni izgubljene možnosti, vsaka pravočasna diagnoza pa več časa za bolnika.
Evropska agencija za zdravila (EMA) je po biološkem zdravilu lekanemab kot drugo zdravilo za zdravljenje zgodnje faze alzheimerjeve bolezni že odobrila tudi donanemab. Obe zdravili sta po strokovnih ocenah dokazano učinkoviti, a primerni le za natančno določene bolnike. Bolezen omilita, ozdravita pa je ne. Pilotno zdravljenje z lekanemabom se bo po napovedih čez nekaj mesecev začelo v univerzitetnih kliničnih centrih v Ljubljani in Mariboru.