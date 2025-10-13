  • Delo d.o.o.
SKRB VZBUJAJOČE

Zdravstvena organizacija svari pred bakterijskimi okužbami, ki so odporne proti antibiotikom

Odpornost bakterij proti antibiotikom prehiteva zmožnosti sodobne medicine in ogroža javno zdravje.
Simbolična fotografija. FOTO: Fizkes/getty images
Simbolična fotografija. FOTO: Fizkes/getty images
STA, N. B.
 13. 10. 2025 | 13:42
 13. 10. 2025 | 13:50
2:30
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) svari pred bakterijskimi okužbami, ki so imune na zdravljenje z antibiotiki. Danes objavljeno poročilo WHO kaže, da je vsaka šesta bakterijska okužba leta 2023 kazala odpornost proti antibiotikom, kar predstavlja grožnjo za ustaljeno zdravljenje tudi najpreprostejših okužb.

»Te ugotovitve so globoko skrb vzbujajoče,« je ob predstavitvi poročila dejal vodja oddelka za antimikrobsko odpornost pri WHO Yvan J-F. Hutin in dodal, da je "odpornost proti antibiotikom v porastu, medtem pa nam zmanjkuje možnosti za zdravljenje, zaradi česar so lahko ogrožena življenja".

Bakterije sicer nasploh razvijajo odpornost proti zdravljenju z zdravili, k čemur je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dodatno prispevala množična uporaba antibiotikov v zdravstvu, veterini in prehrambni industriji.

Odporne bakterije naj bi po navedbah poročila WHO letno neposredno povzročile več kot milijon smrtnih žrtev. WHO je v procesu testiranja sicer opravil preizkuse 22 različnih antibiotikov za zdravljenje sečil, prebavil, krvnega obtoka in gonoreje.

V okviru priprave poročila so pod drobnogled vzeli osem razširjenih bakterij, vključno z bakterijama E. coli in K. pneumoniae, ki lahko privedeta do hujših okužb krvi, kar se pogosto konča s sepso, odpovedjo organov in smrtjo.

Odpornost bakterij se je povečala za 40 odstotkov

WHO opozarja, da je 40 odstotkov okužb z bakterijo E. coli in 55 odstotkov okužb z bakterijo K. pneumoniae sedaj odpornih proti antibiotiku cefalosporin tretje generacije, ki je običajno prva izbira za zdravljenje teh okužb.

V petletnem obdobju pred letom 2023, ko so opravili testiranja, se je odpornost bakterij proti antibiotikom povečala za 40 odstotkov. »Odpornost bakterij proti antibiotikom prehiteva zmožnosti sodobne medicine in ogroža javno zdravje,« se je v sporočilu odzval predsednik WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

AFP navaja, da ugotovitve poročila WHO kažejo, da je bila odpornost bakterij višja v predelih sveta s šibkejšimi zdravstvenimi sistemi. Največjo odpornost bakterij so zabeležili v Jugovzhodni Aziji in Vzhodnem Sredozemlju.

15:10
Lifestyle  |  Astro
LAHKO SE OSVOBODIMO

Matrica čustev in vzorcev: duhovni učitelji razkrivajo, kako se osvoboditi

Poskusimo ozavestiti svoje glavne vzorce. Ni dovolj, da pazimo na misli in čustva.
13. 10. 2025 | 15:10
15:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
ZAVRŽNO KAZNIVO DEJANJE

To je novo v primeru Alžirca, ki je spolno napadel dečka in po zaslišanju pobegnil skozi okno

Pobeglega z novogoriškega sodišča išče tudi italijanska policija.
13. 10. 2025 | 15:10
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SEZONA VIRUSOV

Kako premagati prehlad: pozabite na vitamin C, to je tisto, kar resnično deluje

Profesor imunologije z londonskega Imperial Collegea razkriva, kaj dejansko deluje v boju proti prehladu.
13. 10. 2025 | 15:00
14:45
Novice  |  Slovenija
KAJ PRAVI ZAKONODAJA?

Pogrešanega pozivajo, naj se oglasi sodišču, sicer ga bodo razglasili za mrtvega

Pogrešane osebe se same vrnejo domov le v približno 30 odstotkih.
13. 10. 2025 | 14:45
14:15
Bulvar  |  Domači trači
POŠKODBA PRI DELU

Saša Lendero okrvavljena! Kaj se ji je zgodilo? (FOTO)

Seveda upamo, da je s pevko vse v redu in da bo še velikokrat lahko šla na kolena.
13. 10. 2025 | 14:15
14:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
SODBA

Sodišče zapečatilo usodo Milanovih morilcev!

David Trivić in Andraž Skrinjar bosta morala skupno odsedeti 48 let zapora.
13. 10. 2025 | 14:13

